Tierra Chica estrena un inmueble doble piso con terraza para un operador gastronómico

En diciembre terminan la obra en Funes. Tiene 200 metros cuadrados y está sobre la Ruta 9. María Pía Imaz cuenta la estrategia de la familia para seguir creciendo.

La familia Imaz fue pionera en el desarrollo de galerías comerciales en Funes. Mucho antes de que la ciudad fuera un boom de inversiones, Enrique Imaz invirtió para quedarse con un predio estratégico. Más de 23 mil metros cuadrados sobre la ruta 9 en el inicio de la ciudad que luego se transformaron en la galería comercial Tierra Chica . Fue inaugurada en el 2010 y año a año fue creciendo en propuestas y metros cuadrados. La noticia hoy es que invirtieron para anexar un local de dos plantas y terraza para destinar allí a un jugador gastronómico que apueste a sumarse al desarrollo.

Negocios de La Capital dialogó con María Pía Imaz, a cargo del complejo familiar, quien detalló el plan que tienen entre manos para el nuevo espacio en Tierra Chica. “La obra la empezamos hace dos meses y estará lista a finales de diciembre. Es un l ocal moderno, actual, amplio, con gran visibilidad y que tiene circulación constante de público . Una oportunidad ideal para desarrollar un bar, café o una propuesta innovadora ”, propone. A la hora de imaginar al futuro locatario, María Pía describe que la idea de la familia es que sea ocupado por una empresa que ya tenga una marca asentada en Rosario y busque expandirse hacia Funes. Un rubro que les interesa y mucho es el de las panaderías con buen café, panificados y que también tengan el servicio de almuerzos y cenas.

El valor agregado del lugar es que tiene ocupación completa en los 25 locales en planta baja -tenían dos libres que ya fueron reservados por una firma de arquitectos y decoración- y cuenta además con 34 oficinas en la planta superior . Para los gastronómicos interesados, eso les da un buen flujo de gente, ya que quienes trabajan en esas oficinas suelen consumir en el lugar.

Otro punto interesante es que Tierra Chica tiene locales comerciales, de distintos rubros donde se destacan los proveedores de la construcción, pero tiene también servicios. Hay un gimnasio, una escuela de danza, talleres de robótica y de costura, entre otras propuestas, es por eso que María Pía explica que “hay madres o padres que mientras esperan a sus hijos en sus actividades aprovechan la oferta gastronómica del lugar”. En ese sentido, es un aliciente para los inversores.

“Nos gustaría mucho que fuera una marca reconocida, que alguien pase con el auto y estacione porque conoce la marca y ahora la encuentra en Funes”, puntualiza. Respecto de la obra, está muy avanzada y trabajan a contra reloj para entregar el local a finales de este mes. El arquitecto que diseñó el espacio es Juan Manuel Gallardo, quien a las dos plantas le sumó la terraza: “Es un rooftop donde pueden entrar unas diez mesas y da sobre la ruta, quedó muy bien”, añade.

Los primeros que confiaron en Tierra Chica

Cuando los Imaz compraron ese terreno, primero lo hicieron pensando en viviendas privadas pero poco tiempo después vieron la oportunidad que les daba el espacio y su ubicación. “Era muy temprano en el 2008 para hacer algo así, pero fuimos viendo la veta de hacer un shoppincito”, recuerda. Al principio eran todos locales comerciales y luego fueron sumando marcas que brindaban distintos servicios, eso les garantizó una mayor afluencia de clientes. De hecho, ese es el modelo que utilizan hoy los grandes malls que incluyen también grandes retails, en el caso de Tierra Chica tienen también un supermercado junto al complejo, lo cual les abre la oferta de servicios.

81835480 Tierra Chica tiene distintos espacios. Hay locales comerciales, donde se destacan los vinculados a la construcción, pero hay también marcas que brindan distintos servicios y gastronomía. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

A la hora de recordar quién fue el primero que confió en el proyecto de los Imaz, María Pía no duda “el que estrenó el primer local fue Cerámicos Norte y hoy siguen estando”. Justamente Tierra Chica se consolidó como un lugar con una buena oferta de proveedores de la construcción. De hecho, cuentan con una empresa que se dedica a la comercialización de paneles solares y ellos mismos colocaron panelería en la parte superior del predio lo que les permitió bajar considerablemente el costo de la luz. “Se ahorró más o menos un 70% respecto de lo que consumíamos antes”, calcula.

En Tierra Chica hay marcas rosarinas y también hay emprendimientos locales. La búsqueda de los Imaz es tener alquileres a largo plazo, porque prefieren no tener tanta rotación. Este año también invirtieron para construir tres locales más en la parte trasera del predio y aún les queda mucho más espacio disponible para construir. De hecho, el terreno cuenta con una antigua casona, de grandes dimensiones, donde los Imaz ya tienen en mente algunos desarrollos posibles. Pero eso será un proyecto para más adelante.

81835495 Faltan pocos días más para tener a punto la obra del nuevo bar. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El consumo se va recuperando

En un año con las ventas amesetadas en el país, María Pía analiza que hubo momentos difíciles pero que ahora se va acomodando poco a poco, sobre todo post elecciones. Si hace memoria, el peor periodo que vivieron fue el de la pandemia. “La verdad es que en el rubro que nosotros tenemos hemos sentido las bajas en los momentos de crisis económica, pero siempre mantuvimos un nivel, un status donde nos pudimos sostener bien. Lo que más nos golpeó fue el momento en el que no se podía salir por el Covid. Empresarialmente eso fue duro y muy difícil para todos porque si no producís no hay forma de que esto funcione”, recuerda. Tras ese periodo ya superado, hoy miran hacia adelante “a futuro a nosotros nos gustaría que esto siga expandiéndose y que sea un hermoso lugar. Vamos paso a paso, porque tenemos un presupuesto estimado para cada obra, para nosotros ir despacio en este sentido está bueno. Pero apuntamos a fomentar más locales, a seguir ampliando, siempre apostando a Funes y a nuestra galería”.

81835466 En el área central hay juegos para niños de la marca Crucijuegos. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Al estar primeros en la Ruta, viniendo desde Rosario, la estrategia es dar servicios antes de que los clientes lleguen a sus casas. “Tenemos, por ejemplo, un cargador eléctrico para autos, por otra parte la heladería puso un auto helados para que puedas consumir desde el vehículo y pensamos también que el bar que llegue al nuevo local puede tener la posibilidad de vender productos desde el auto. La idea es que los clientes pasen, consuman y puedan llegar a sus casas con lo que necesitan para ya no salir de nuevo”, propone.

Al cierre de esta entrevista, María Pía hace un chiste con su apellido: “Imaz, es decir, siempre vamos a más”. Tienen empuje y convicción, por lo cual prometen que Tierra Chica tiene mucho para convertirse en grande.