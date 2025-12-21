La Capital | Negocios | inmueble

Tierra Chica estrena un inmueble doble piso con terraza para un operador gastronómico

En diciembre terminan la obra en Funes. Tiene 200 metros cuadrados y está sobre la Ruta 9. María Pía Imaz cuenta la estrategia de la familia para seguir creciendo.

María Laura Neffen

Por María Laura Neffen

21 de diciembre 2025 · 08:05hs
María Pía Imaz en Tierra Chica

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

María Pía Imaz en Tierra Chica, el emprendimiento que tienen junto a toda su familia. Detrás, el nuevo local que está en obras.

La familia Imaz fue pionera en el desarrollo de galerías comerciales en Funes. Mucho antes de que la ciudad fuera un boom de inversiones, Enrique Imaz invirtió para quedarse con un predio estratégico. Más de 23 mil metros cuadrados sobre la ruta 9 en el inicio de la ciudad que luego se transformaron en la galería comercial Tierra Chica. Fue inaugurada en el 2010 y año a año fue creciendo en propuestas y metros cuadrados. La noticia hoy es que invirtieron para anexar un local de dos plantas y terraza para destinar allí a un jugador gastronómico que apueste a sumarse al desarrollo.

Negocios de La Capital dialogó con María Pía Imaz, a cargo del complejo familiar, quien detalló el plan que tienen entre manos para el nuevo espacio en Tierra Chica. “La obra la empezamos hace dos meses y estará lista a finales de diciembre. Es un local moderno, actual, amplio, con gran visibilidad y que tiene circulación constante de público. Una oportunidad ideal para desarrollar un bar, café o una propuesta innovadora”, propone. A la hora de imaginar al futuro locatario, María Pía describe que la idea de la familia es que sea ocupado por una empresa que ya tenga una marca asentada en Rosario y busque expandirse hacia Funes. Un rubro que les interesa y mucho es el de las panaderías con buen café, panificados y que también tengan el servicio de almuerzos y cenas.

81835485
El nuevo espacio es muy amplio, dos plantas más una terraza sobre la ruta 9. Está casi listo para el nuevo inversor que quiera instalarse allí.

El nuevo espacio es muy amplio, dos plantas más una terraza sobre la ruta 9. Está casi listo para el nuevo inversor que quiera instalarse allí.

El valor agregado del lugar es que tiene ocupación completa en los 25 locales en planta baja -tenían dos libres que ya fueron reservados por una firma de arquitectos y decoración- y cuenta además con 34 oficinas en la planta superior. Para los gastronómicos interesados, eso les da un buen flujo de gente, ya que quienes trabajan en esas oficinas suelen consumir en el lugar.

Otro punto interesante es que Tierra Chica tiene locales comerciales, de distintos rubros donde se destacan los proveedores de la construcción, pero tiene también servicios. Hay un gimnasio, una escuela de danza, talleres de robótica y de costura, entre otras propuestas, es por eso que María Pía explica que “hay madres o padres que mientras esperan a sus hijos en sus actividades aprovechan la oferta gastronómica del lugar”. En ese sentido, es un aliciente para los inversores.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por | | (@tierrachicafunes)

“Nos gustaría mucho que fuera una marca reconocida, que alguien pase con el auto y estacione porque conoce la marca y ahora la encuentra en Funes”, puntualiza. Respecto de la obra, está muy avanzada y trabajan a contra reloj para entregar el local a finales de este mes. El arquitecto que diseñó el espacio es Juan Manuel Gallardo, quien a las dos plantas le sumó la terraza: “Es un rooftop donde pueden entrar unas diez mesas y da sobre la ruta, quedó muy bien”, añade.

Los primeros que confiaron en Tierra Chica

Cuando los Imaz compraron ese terreno, primero lo hicieron pensando en viviendas privadas pero poco tiempo después vieron la oportunidad que les daba el espacio y su ubicación. “Era muy temprano en el 2008 para hacer algo así, pero fuimos viendo la veta de hacer un shoppincito”, recuerda. Al principio eran todos locales comerciales y luego fueron sumando marcas que brindaban distintos servicios, eso les garantizó una mayor afluencia de clientes. De hecho, ese es el modelo que utilizan hoy los grandes malls que incluyen también grandes retails, en el caso de Tierra Chica tienen también un supermercado junto al complejo, lo cual les abre la oferta de servicios.

81835480
Tierra Chica tiene distintos espacios. Hay locales comerciales, donde se destacan los vinculados a la construcción, pero hay también marcas que brindan distintos servicios y gastronomía.

Tierra Chica tiene distintos espacios. Hay locales comerciales, donde se destacan los vinculados a la construcción, pero hay también marcas que brindan distintos servicios y gastronomía.

A la hora de recordar quién fue el primero que confió en el proyecto de los Imaz, María Pía no duda “el que estrenó el primer local fue Cerámicos Norte y hoy siguen estando”. Justamente Tierra Chica se consolidó como un lugar con una buena oferta de proveedores de la construcción. De hecho, cuentan con una empresa que se dedica a la comercialización de paneles solares y ellos mismos colocaron panelería en la parte superior del predio lo que les permitió bajar considerablemente el costo de la luz. “Se ahorró más o menos un 70% respecto de lo que consumíamos antes”, calcula.

En Tierra Chica hay marcas rosarinas y también hay emprendimientos locales. La búsqueda de los Imaz es tener alquileres a largo plazo, porque prefieren no tener tanta rotación. Este año también invirtieron para construir tres locales más en la parte trasera del predio y aún les queda mucho más espacio disponible para construir. De hecho, el terreno cuenta con una antigua casona, de grandes dimensiones, donde los Imaz ya tienen en mente algunos desarrollos posibles. Pero eso será un proyecto para más adelante.

81835495
Faltan pocos días más para tener a punto la obra del nuevo bar.

Faltan pocos días más para tener a punto la obra del nuevo bar.

El consumo se va recuperando

En un año con las ventas amesetadas en el país, María Pía analiza que hubo momentos difíciles pero que ahora se va acomodando poco a poco, sobre todo post elecciones. Si hace memoria, el peor periodo que vivieron fue el de la pandemia. “La verdad es que en el rubro que nosotros tenemos hemos sentido las bajas en los momentos de crisis económica, pero siempre mantuvimos un nivel, un status donde nos pudimos sostener bien. Lo que más nos golpeó fue el momento en el que no se podía salir por el Covid. Empresarialmente eso fue duro y muy difícil para todos porque si no producís no hay forma de que esto funcione”, recuerda. Tras ese periodo ya superado, hoy miran hacia adelante “a futuro a nosotros nos gustaría que esto siga expandiéndose y que sea un hermoso lugar. Vamos paso a paso, porque tenemos un presupuesto estimado para cada obra, para nosotros ir despacio en este sentido está bueno. Pero apuntamos a fomentar más locales, a seguir ampliando, siempre apostando a Funes y a nuestra galería”.

81835466
En el área central hay juegos para niños de la marca Crucijuegos.

En el área central hay juegos para niños de la marca Crucijuegos.

Al estar primeros en la Ruta, viniendo desde Rosario, la estrategia es dar servicios antes de que los clientes lleguen a sus casas. “Tenemos, por ejemplo, un cargador eléctrico para autos, por otra parte la heladería puso un auto helados para que puedas consumir desde el vehículo y pensamos también que el bar que llegue al nuevo local puede tener la posibilidad de vender productos desde el auto. La idea es que los clientes pasen, consuman y puedan llegar a sus casas con lo que necesitan para ya no salir de nuevo”, propone.

Al cierre de esta entrevista, María Pía hace un chiste con su apellido: “Imaz, es decir, siempre vamos a más”. Tienen empuje y convicción, por lo cual prometen que Tierra Chica tiene mucho para convertirse en grande.

Noticias relacionadas
Fiwind creó una solución concreta, simple y directa para el usuario que requiera consumir en el exterior.

Fintech rosarina soluciona la forma de pagar las vacaciones en el exterior

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin.

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Sergio Carlachiani junto a sus hijos Mauro y Santiago.

Gente de tapa: los que no se perdieron la oportunidad de estar en la portada de Negocios

El nuevo presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, junto al ex presidente Miguel Simioni. 

Una noche de negocios con más de 200 empresarios en la BCR

Ver comentarios

Las más leídas

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Lo último

John Lydon: Malvinas fue una estupidez, que se peleen los gobiernos, yo soy de clase trabajadora y estoy con el pueblo

John Lydon: "Malvinas fue una estupidez, que se peleen los gobiernos, yo soy de clase trabajadora y estoy con el pueblo"

La florería rosarina que pone un pie en el jardín de la provincia

La florería rosarina que pone un pie en el jardín de la provincia

Tierra Chica estrena un inmueble doble piso con terraza para un operador gastronómico

Tierra Chica estrena un inmueble doble piso con terraza para un operador gastronómico

Los hoteles de Rosario se reconvierten y algunos quedan en pausa

Los que no funcionan ni cambian de rubro son generalmente de menor escala. Los que están vacíos y los que se reconfiguran

Los hoteles de Rosario se reconvierten y algunos quedan en pausa

Por Alicia Salinas
Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

El vamos por todo libertario se empantana y Milei recalcula

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El "vamos por todo" libertario se empantana y Milei recalcula

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Ovación
Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newells negocia la extensión de los contratos de Valentino Acuña y Jerónimo Gómez Mattar

Newell's negocia la extensión de los contratos de Valentino Acuña y Jerónimo Gómez Mattar

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Policiales
Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario
Policiales

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

La Ciudad
Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

El pintor que conoce hasta el alma de sus vecinos y es el orgullo de barrio Tablada

El pintor que conoce hasta el alma de sus vecinos y es el orgullo de barrio Tablada

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

La tormenta dejó 53 reclamos y ráfagas de 80 kilómetros por hora
La Ciudad

La tormenta dejó 53 reclamos y ráfagas de 80 kilómetros por hora

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires
La Ciudad

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Milei en el Mercosur: La integración debe estar al servicio del libre comercio
Política

Milei en el Mercosur: "La integración debe estar al servicio del libre comercio"

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva
La Ciudad

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo
Policiales

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141
La Ciudad

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club
Policiales

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados
Policiales

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe
La Ciudad

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

Grassi: Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin

Por Patricia Martino

Economía

Grassi: "Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin"

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?
La Ciudad

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas
Policiales

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas

Volcó un camión con cerveza y los vecinos se llevaron barriles al hombro
La Región

Volcó un camión con cerveza y los vecinos se llevaron barriles al hombro

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado
Política

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe
La Ciudad

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas
Policiales

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas