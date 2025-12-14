Gente de tapa: los que no se perdieron la oportunidad de estar en la portada de Negocios En el evento de Negocios de La Capital se hizo una instalación simulando la tapa de replica en tamaño XXL 14 de diciembre 2025 · 08:18hs

Sergio Carlachiani junto a sus hijos Mauro y Santiago. Adriano Pereira, Rita Vieira y Gerardo Glusman. Josefina Daminato, Gustavo Scaglione y Andrea Garrone. Mariela Galli, arquitecta de Área Viva. Vanina Marietta y Luciano Badosa de Voss 2000. Valentín Aliendro y Claudia López, del Grupo Aliendro. Gonzalo Crespi de Pilay junto a Ricardo Terán de La Capital. Parte del equipo organizador del evento: María Laura Neffen, Pablo Aliendro, Mariana Arias, Vito Scaglione y Jorge Magariños. Patricia Álvarez, Claudia Sabatini y Patricia Alisio dueñas del local 3locas. Mariángeles Torcetta y Fabio Mauro de Domus. Azul Martínez Lo Ré, periodista de Negocios, junto a Juan Chiummiento. Jorge Magariños a cargo del área de Eventos de la BCR. Carolina Pavetto, dueña de Mantara, junto a Patricia García de Letis. Gustavo Curto y Ricardo Terán. Leandro Del Basso y Gonzalo Pascual. Mariel y Juan Carlos Rialp de Integral Publicidad. Virginia Bianchi, Georgina Levita, Julieta Moretti, Mai Studio a cargo del estilismo de la conductora del evento María Laura Neffen y de Fernanda Merdeni de La Capital +. En el centro Lisandro Machain, gerente de Producto de La Capital Multimedios, junto a Matías Ottonellli y Lautaro Osorio, miembros del equipo audiovisual. Jimena Borgonovo junto a Mariel Rialp. Mariana Arias, gerenta de Marketing de La Capital Multimedios junto a Fernanda Merdeni a cargo de La Capital +. Ambas organizadoras del evento especial de fin de año de Negocios. Mariana Arias, Flavia Recla y Carolina Gardiner. Sofía Cabrera, de Mall China, junto a Valentina Bonatto, Gerardo Seghezzo, Daniel Bruera y Ernesto Bonatto. Roxana Wolojviansky y Lorena Parks. María Laura Neffen, periodista de Negocios y conductora del evento, junto a Silvina Dal Lago, titular de Sonder. Periodistas de Negocios: Emmanuel Paz, María Laura Neffen y Azul Martínez Lo Ré junto a Gala Décima Kozamed quien fue parte también del segmento por dos años. Karina Tuttolomondo y Celina Bortulé. El área Comercial y de Marketing de La Capital Multimedios siendo tapa de Negocios. Dos distinguidos que son tapa: Nicolás Mastroberardino y Sebastián Pucciariello. Bárbara Pafundi y Gastón Foyatier. Esteban Figna, jefe de Diagramación de La Capital junto a María Laura Neffen, conductora y periodista. Estilismo y maquillaje: Julieta Moretti y Mai Studio.

En el marco del evento de fin de año de Negocios de La Capital se colocó una instalación escenográfica que replica la tapa del suplemento. Muchos de los presentes no se perdieron la oportunidad de ser tapa de Negocios. Además, cada uno se llevó de regalo la foto impresa de recuerdo.

Más de doscientos hombres y mujeres de negocios de la región fueron de la partida. El evento se realizó en el primer piso del Edificio Torre de la Bolsa de Comercio de Rosario. Como es habitual en la entidad, el catering estuvo a cargo del Grupo Aliendro, la marca que dirige el empresario Pablo Aliendo y sus hijos.

En las fotos se puede ver el registro de algunos de los presentes. Constructores, desarrolladores, industriales, empresarios vinculados al comercio, así como a parte del equipo de La Capital Multimedios. El evento fue organizado por la gerenta de Marketing del Multimedios, Mariana Arias, junto a Fernanda Merdeni que es líder del nuevo proyecto audiovisual del medio que se lanzó justamente esa noche. Por parte de la Bolsa, Jorge Magariños fue el encargado de hacer el seguimiento del evento para que todo esté diez puntos.

De esta forma, La Capital Multimedios volvió a cerrar el año con la comunidad de negocios de la región que aprovecha estos encuentros para hacer el balance anual y ya pensar en lo que se viene para el 2026.