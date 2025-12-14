La Capital | Negocios | tapa

Gente de tapa: los que no se perdieron la oportunidad de estar en la portada de Negocios

En el evento de Negocios de La Capital se hizo una instalación simulando la tapa de replica en tamaño XXL

14 de diciembre 2025 · 08:18hs
Sergio Carlachiani junto a sus hijos Mauro y Santiago.

Sergio Carlachiani junto a sus hijos Mauro y Santiago.
Adriano Pereira

Adriano Pereira, Rita Vieira y Gerardo Glusman.
Josefina Daminato

Josefina Daminato, Gustavo Scaglione y Andrea Garrone.
Mariela Galli

Mariela Galli, arquitecta de Área Viva.
Vanina Marietta y Luciano Badosa de Voss 2000.

Vanina Marietta y Luciano Badosa de Voss 2000.
Valentín Aliendro y Claudia López

Valentín Aliendro y Claudia López, del Grupo Aliendro.
Gonzalo Crespi de Pilay junto a Ricardo Terán de La Capital.

Gonzalo Crespi de Pilay junto a Ricardo Terán de La Capital.
Parte del equipo organizador del evento: María Laura Neffen

Parte del equipo organizador del evento: María Laura Neffen, Pablo Aliendro, Mariana Arias, Vito Scaglione y Jorge Magariños.
Patricia Álvarez

Patricia Álvarez, Claudia Sabatini y Patricia Alisio dueñas del local 3locas.
Mariángeles Torcetta y Fabio Mauro de Domus.

Mariángeles Torcetta y Fabio Mauro de Domus.
Azul Martínez Lo Ré

Azul Martínez Lo Ré, periodista de Negocios, junto a Juan Chiummiento.
Jorge Magariños a cargo del área de Eventos de la BCR.

Jorge Magariños a cargo del área de Eventos de la BCR.
Carolina Pavetto

Carolina Pavetto, dueña de Mantara, junto a Patricia García de Letis.
Gustavo Curto y Ricardo Terán.

Gustavo Curto y Ricardo Terán.
Leandro Del Basso y Gonzalo Pascual. 

Leandro Del Basso y Gonzalo Pascual. 
Mariel y Juan Carlos Rialp de Integral Publicidad.

Mariel y Juan Carlos Rialp de Integral Publicidad.
Virginia Bianchi

Virginia Bianchi, Georgina Levita, Julieta Moretti, Mai Studio a cargo del estilismo de la conductora del evento María Laura Neffen y de Fernanda Merdeni de La Capital +.
En el centro Lisandro Machain

En el centro Lisandro Machain, gerente de Producto de La Capital Multimedios, junto a Matías Ottonellli y Lautaro Osorio, miembros del equipo audiovisual.
Jimena Borgonovo junto a Mariel Rialp.

Jimena Borgonovo junto a Mariel Rialp.
Mariana Arias

Mariana Arias, gerenta de Marketing de La Capital Multimedios junto a Fernanda Merdeni a cargo de La Capital +. Ambas organizadoras del evento especial de fin de año de Negocios.
Mariana Arias

Mariana Arias, Flavia Recla y Carolina Gardiner.
Sofía Cabrera

Sofía Cabrera, de Mall China, junto a Valentina Bonatto, Gerardo Seghezzo, Daniel Bruera y Ernesto Bonatto.
Roxana Wolojviansky y Lorena Parks.

Roxana Wolojviansky y Lorena Parks.
María Laura Neffen

María Laura Neffen, periodista de Negocios y conductora del evento, junto a Silvina Dal Lago, titular de Sonder.
Periodistas de Negocios: Emmanuel Paz

Periodistas de Negocios: Emmanuel Paz, María Laura Neffen y Azul Martínez Lo Ré junto a Gala Décima Kozamed quien fue parte también del segmento por dos años.
Karina Tuttolomondo y Celina Bortulé.

Karina Tuttolomondo y Celina Bortulé.
El área Comercial y de Marketing de La Capital Multimedios siendo tapa de Negocios.

El área Comercial y de Marketing de La Capital Multimedios siendo tapa de Negocios.
Dos distinguidos que son tapa: Nicolás Mastroberardino y Sebastián Pucciariello.

Dos distinguidos que son tapa: Nicolás Mastroberardino y Sebastián Pucciariello.
Bárbara Pafundi y Gastón Foyatier.

Bárbara Pafundi y Gastón Foyatier.
Esteban Figna

Esteban Figna, jefe de Diagramación de La Capital junto a María Laura Neffen, conductora y periodista. Estilismo y maquillaje: Julieta Moretti y Mai Studio.

En el marco del evento de fin de año de Negocios de La Capital se colocó una instalación escenográfica que replica la tapa del suplemento. Muchos de los presentes no se perdieron la oportunidad de ser tapa de Negocios. Además, cada uno se llevó de regalo la foto impresa de recuerdo.

Más de doscientos hombres y mujeres de negocios de la región fueron de la partida. El evento se realizó en el primer piso del Edificio Torre de la Bolsa de Comercio de Rosario. Como es habitual en la entidad, el catering estuvo a cargo del Grupo Aliendro, la marca que dirige el empresario Pablo Aliendo y sus hijos.

En las fotos se puede ver el registro de algunos de los presentes. Constructores, desarrolladores, industriales, empresarios vinculados al comercio, así como a parte del equipo de La Capital Multimedios. El evento fue organizado por la gerenta de Marketing del Multimedios, Mariana Arias, junto a Fernanda Merdeni que es líder del nuevo proyecto audiovisual del medio que se lanzó justamente esa noche. Por parte de la Bolsa, Jorge Magariños fue el encargado de hacer el seguimiento del evento para que todo esté diez puntos.

De esta forma, La Capital Multimedios volvió a cerrar el año con la comunidad de negocios de la región que aprovecha estos encuentros para hacer el balance anual y ya pensar en lo que se viene para el 2026.

Kiricocho: la marca que cuenta la historia del fútbol estampada en la indumentaria

Kiricocho: la marca que cuenta la historia del fútbol estampada en la indumentaria

Malfitana abre un nuevo local en una zona estratégica de Funes

Malfitana abre un nuevo local en una zona estratégica de Funes

La IA y el nuevo mapa del trabajo: eficiencia, riesgos y desafíos por delante

La IA y el nuevo mapa del trabajo: eficiencia, riesgos y desafíos por delante

