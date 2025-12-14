La Capital | Negocios | negocios

Una noche de negocios con más de 200 empresarios en la BCR

El segmento de Negocios de La Capital Multimedios hizo su cierre anual en la Bolsa de Comercio de Rosario. Algunas de las fotos de una gran noche.

14 de diciembre 2025 · 08:18hs
El nuevo presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario

Foto: Fernando Giorgio

El nuevo presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, junto al ex presidente Miguel Simioni. 
Guillermo Nudenberg

Guillermo Nudenberg, líder de la gestión Comercial en La Favorita y Fisherton Plaza. 
Matías Crestale junto a Alejandro Lauro de Crestale Propiedades.

Matías Crestale junto a Alejandro Lauro de Crestale Propiedades.
María de los Ángeles Milicic acompañó a su padre Carlos quien fue distinguido en el evento por su Visión  y Trayectoria.

María de los Ángeles Milicic acompañó a su padre Carlos quien fue distinguido en el evento por su Visión  y Trayectoria.
El número uno de MSR Inversiones y Desarrollos

El número uno de MSR Inversiones y Desarrollos, Gabriel Redolfi.
Martín Prez

Martín Prez, CEO de Pilay.
Pablo Porta

Pablo Porta, desarrollador inmobiliario.
Gonzalo y Fernando Pascual

Gonzalo y Fernando Pascual, arquitectos y titulares de la constructora que lleva su apellido.
Silvana Dal Lago

Silvana Dal Lago, titular de la marca deportiva Sonder, una de las líderes en su segmento en Rosario.
Maximiliano Nielsen

Maximiliano Nielsen, titular de la consultora Ánfora, Cristián Lavallen, gerente General Telefé Rosario, Nicolás Bahr, CEO de Terminales y Servicios y Gonzalo Ibarra, a cargo de Relaciones Institucionales de Terminales y Servicios.
Bautista Loeschbor

Bautista Loeschbor, dueño de las franquicias de Sushi Club en Rosario.
Romina Freijomil junto a Valeria Pereyra.

Romina Freijomil junto a Valeria Pereyra.
El desarrollador inmobiliario Ari Milsztejn

El desarrollador inmobiliario Ari Milsztejn
Gabriel Grimaldi

Gabriel Grimaldi, gerente Comercial de La Capital, Marcelo Gutierrez, Ejecutivo de Licencias en Torneos y Competencias, Gerardo Seghezzo, del área comercial de La Capital y Facundo Kayer, ejecutivo Activaciones Comerciales de Torneos y Competencias.
Martín Caballero y Leandro Del Basso de Nebraska Eventos.

Martín Caballero y Leandro Del Basso de Nebraska Eventos.
Los hermanos Mercedes y Agustín Berazategui

Los hermanos Mercedes y Agustín Berazategui, dueños de las librerías Lader.
Joaquín Loinaz

Joaquín Loinaz, Margarita y Josefina Daminato junto a Gustavo Scaglione.
Virginia Culasso

Virginia Culasso, dueña de Play Publicidad.
Marta Mercau junto a René Brochier de la industria de calzados The Bag Belt.

Marta Mercau junto a René Brochier de la industria de calzados The Bag Belt.
Franco Giorgi

Franco Giorgi, de la concesionaria Giorgi Automotores. 
Sofía Salvi

Sofía Salvi, gerenta de Legales de La Capital Multimedios.
La pastelera rosarina Carolina Roncoli junto a Estela Rosso. 

La pastelera rosarina Carolina Roncoli junto a Estela Rosso. 
Daniel Berdesegar junto al influencer rosarino Matías Raimundo

Daniel Berdesegar junto al influencer rosarino Matías Raimundo, más conocido en redes como Matycocina.

Más de doscientos hombres y mujeres de negocios de la región subieron por la alfombra azul dispuesta para guiar a los invitados hasta el primer piso del Edificio Torre de la Bolsa de Comercio de Rosario donde se llevó adelante el evento anual del segmento Negocios de La Capital Multimedios. Como es habitual en la entidad, el catering estuvo a cargo del Grupo Aliendro, la marca que dirige el empresario Pablo Aliendo y sus hijos.

En cada una de las fotos se puede ver el registro de algunos de los presentes. Constructores, desarrolladores, industriales, empresarios vinculados al comercio, así como a parte del equipo de La Capital Multimedios. El evento fue organizado por la gerenta de Marketing del Multimedios, Mariana Arias, junto a Fernanda Merdeni que es líder del nuevo proyecto audiovisual del medio que se lanzó justamente esa noche. Por parte de la Bolsa, Jorge Magariños fue el encargado de hacer el seguimiento del evento para que todo esté diez puntos.

De esta forma, La Capital Multimedios volvió a cerrar el año con la comunidad de negocios de la región que aprovecha estos encuentros para hacer el balance anual y ya pensar en lo que se viene para el 2026.

Noticias relacionadas
Lejos de achicarse, las opciones vegetarianas y veganas suman cada vez más adeptos.

La gastronomía veggie logró fortalecer su rentabilidad en Rosario

Los consorcios pueden voltar a través de una aplicación las renovaciones en el edificio o barrio privado

Cuentas claras, conservan consorcios: Korsio, la plataforma que llegó para cuidar el patrimonio de los vecinos

En el centro los dos socios que trajeron la marca a Rosario y Paraná, Emiliano Cabrol y Alexis Sanabria. A la izquierda el creador de la marca, Juan Diego Fontenla.

Kiricocho: la marca que cuenta la historia del fútbol estampada en la indumentaria

En el centro las hermanas Costa junto a su madre María Eugenia y las colaboradoras de la marca.

Malfitana abre un nuevo local en una zona estratégica de Funes

Ver comentarios

Las más leídas

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Lo último

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos

Elecciones en Newellls: seguí el minuto a minuto de los comicios en La Capital

Elecciones en Newelll's: seguí el minuto a minuto de los comicios en La Capital

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

La captura se concretó mediante un trabajo de inteligencia que evitó hacer público el ofrecimiento de recompensa para no entorpecer la investigación

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores
Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina
La Ciudad

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

El paso al frente de Pullaro y la unidad con alambre del PJ santafesino

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El paso al frente de Pullaro y la unidad con alambre del PJ santafesino

Elecciones en Newellls: seguí el minuto a minuto de los comicios en La Capital

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Elecciones en Newelll's: seguí el minuto a minuto de los comicios en La Capital

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Verón le mojó la oreja a la AFA en la previa de la final de este sábado ante Racing

Verón le mojó la oreja a la AFA en la previa de la final de este sábado ante Racing

Ovación
Newells tiene 28 mil socios habilitados a sufragar y la expectativa es que voten 10 mil

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene 28 mil socios habilitados a sufragar y la expectativa es que voten 10 mil

Newells tiene 28 mil socios habilitados a sufragar y la expectativa es que voten 10 mil

Newell's tiene 28 mil socios habilitados a sufragar y la expectativa es que voten 10 mil

El socio de Newells tiene la palabra y con su voto definirá este domingo la nueva comisión directiva

El socio de Newell's tiene la palabra y con su voto definirá este domingo la nueva comisión directiva

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

Policiales
Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores
Policiales

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos

Condenan a cincuenta años de prisión al famoso delincuente Andy Benítez, quien generó bandas desde la cárcel

Condenan a cincuenta años de prisión al famoso delincuente Andy Benítez, quien generó bandas desde la cárcel

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

La Ciudad
Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina
La Ciudad

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

La habilidad del regatista es lo que te lleva a la victoria, afirma un referente del barrio Alberdi

"La habilidad del regatista es lo que te lleva a la victoria", afirma un referente del barrio Alberdi

Boca de urna en Newells: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio
Zoom

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros
Policiales

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos
Ovación

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos

Seis rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte y prosperidad
Información General

Seis rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte y prosperidad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero
Información General

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero

La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental
Información General

La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental

Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional

Por Javier Felcaro
Política

Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional

Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta
Información General

Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta

Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos

Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Policiales

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027
Política

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste
LA CIUDAD

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Vilela
La Ciudad

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Vilela

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores
LA CIUDAD

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha
Política

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste
Policiales

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste