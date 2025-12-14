Una noche de negocios con más de 200 empresarios en la BCR El segmento de Negocios de La Capital Multimedios hizo su cierre anual en la Bolsa de Comercio de Rosario. Algunas de las fotos de una gran noche. 14 de diciembre 2025 · 08:18hs

Foto: Fernando Giorgio El nuevo presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, junto al ex presidente Miguel Simioni. Guillermo Nudenberg, líder de la gestión Comercial en La Favorita y Fisherton Plaza. Matías Crestale junto a Alejandro Lauro de Crestale Propiedades. María de los Ángeles Milicic acompañó a su padre Carlos quien fue distinguido en el evento por su Visión y Trayectoria. El número uno de MSR Inversiones y Desarrollos, Gabriel Redolfi. Martín Prez, CEO de Pilay. Pablo Porta, desarrollador inmobiliario. Gonzalo y Fernando Pascual, arquitectos y titulares de la constructora que lleva su apellido. Silvana Dal Lago, titular de la marca deportiva Sonder, una de las líderes en su segmento en Rosario. Maximiliano Nielsen, titular de la consultora Ánfora, Cristián Lavallen, gerente General Telefé Rosario, Nicolás Bahr, CEO de Terminales y Servicios y Gonzalo Ibarra, a cargo de Relaciones Institucionales de Terminales y Servicios. Bautista Loeschbor, dueño de las franquicias de Sushi Club en Rosario. Romina Freijomil junto a Valeria Pereyra. El desarrollador inmobiliario Ari Milsztejn Gabriel Grimaldi, gerente Comercial de La Capital, Marcelo Gutierrez, Ejecutivo de Licencias en Torneos y Competencias, Gerardo Seghezzo, del área comercial de La Capital y Facundo Kayer, ejecutivo Activaciones Comerciales de Torneos y Competencias. Martín Caballero y Leandro Del Basso de Nebraska Eventos. Los hermanos Mercedes y Agustín Berazategui, dueños de las librerías Lader. Joaquín Loinaz, Margarita y Josefina Daminato junto a Gustavo Scaglione. Virginia Culasso, dueña de Play Publicidad. Marta Mercau junto a René Brochier de la industria de calzados The Bag Belt. Franco Giorgi, de la concesionaria Giorgi Automotores. Sofía Salvi, gerenta de Legales de La Capital Multimedios. La pastelera rosarina Carolina Roncoli junto a Estela Rosso. Daniel Berdesegar junto al influencer rosarino Matías Raimundo, más conocido en redes como Matycocina.

Más de doscientos hombres y mujeres de negocios de la región subieron por la alfombra azul dispuesta para guiar a los invitados hasta el primer piso del Edificio Torre de la Bolsa de Comercio de Rosario donde se llevó adelante el evento anual del segmento Negocios de La Capital Multimedios. Como es habitual en la entidad, el catering estuvo a cargo del Grupo Aliendro, la marca que dirige el empresario Pablo Aliendo y sus hijos.

En cada una de las fotos se puede ver el registro de algunos de los presentes. Constructores, desarrolladores, industriales, empresarios vinculados al comercio, así como a parte del equipo de La Capital Multimedios. El evento fue organizado por la gerenta de Marketing del Multimedios, Mariana Arias, junto a Fernanda Merdeni que es líder del nuevo proyecto audiovisual del medio que se lanzó justamente esa noche. Por parte de la Bolsa, Jorge Magariños fue el encargado de hacer el seguimiento del evento para que todo esté diez puntos.

De esta forma, La Capital Multimedios volvió a cerrar el año con la comunidad de negocios de la región que aprovecha estos encuentros para hacer el balance anual y ya pensar en lo que se viene para el 2026.