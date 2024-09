Pilay, Life Desarrollos y Grupo Fantín lanzaron la segunda etapa de Cinco Lagos en Ibarlucea

>>Leer más: Ybarlucea se posiciona como un polo de inversiones inmobiliarias

Asimismo, Martín Prez, CEO de Pialy, indicó que Cinco Lagos consolida una propuesta que logra escalar lo que antes se conocía como "ciudades dormitorio", es decir, lotes donde la gente solo tenía su casa: "dotar a los desarrollos de servicios, comercios, educación y clubes es imprescindible y necesario para que la vida en comunidad fluya. Todo estuvo planificado y pensado desde el momento cero".

Detalles de la segunda etapa de Cinco Lagos

A lo largo de estos últimos dos años, los socios lograron comercializar casi en su totalidad los 800 lotes que conformaron la primera tanda de comercialización de Cinco Lagos. Esto los llevó a tomar la decisión de lanzar la segunda fase, cuyos terrenos ya están disponibles para ser adquiridos por potenciales inversores.

"En esta unión de sociedades a la que se suma Grupo Fantín para la nueva etapa que inauguramos, Life ejecuta la parte de lo técnico a la que nosotros desde Pilay nos sumamos, mientras que los tres estamos involucrados en lo que es el proceso de comercialización", destacó Prez, sobre el vínculo estratégico que mantienen entre las tres empresas.

Por su parte, Feely sumó que la complementariedad empresaria fue vital a la hora de pensar un desarrollo en conjunto y elegir el escenario indicado para sellar esta alianza: "dos años después confirmamos que estábamos en lo cierto en apostar a Ibarlucea. Cerramos un primer ciclo de ventas muy exitoso y ahora vamos el segundo, donde no solo le ofrecemos a las familias un lote preparado para que puedan construir su vivienda, sino un lugar para vivir, vinculado con el deporte a través del Club Bancario, con la educación a partir del colegio que vamos a hacer y con barrios integrados por una rotonda central que se distribuye en todo el proyecto".

Entre las ventajas de Cinco Lagos, se encuentra su cercanía a la ciudad de Rosario, a solo veinte minutos en auto, la posibilidad de disfrutar de espacios verdes, al aire libre y de apostar a una ciudad pujante, que viene creciendo a nivel urbano y comercial en el último tiempo. Además, contará con una ruta que la conectará con la ciudad de Funes, otro punto neurálgico de la región. En este sentido, comentaron que la mayor parte de los inversores son rosarinos, que apuestan a Ibarlucea como ciudad para mudarse a vivir en el corto plazo o tener su casa de fin de semana.

"Observamos que el comprador de un lote en Cinco Lagos es gente joven, que piensa en construir una primera o segunda vivienda y que prioriza el contacto con la naturaleza y la cercanía con la ciudad. Hay también residentes de Funes, Roldán y Baigorria que ven a esta localidad con interés", indicó el director de Life.

Precios y opciones en Ibarlucea

Los valores varían según el tamaño de cada lote, pero el rango va de los u$s 95 a los u$s 120 el m2 y se pueden conseguir algunos terrenos a partir de los u$s 50 mil. "Cada uno tiene sus particularidades, aún más en esta etapa, donde hay muchos con vista al lago, otros que dan a un Boulevard, varían en cuanto a características y cada una de las empresas tienen esquemas de pago específicos para ofrecer a sus clientes", sostuvo Prez.

Algo que diferencia al barrio que compone esta segunda fase es que incluye el lago más importante del predio, llamado Lago Pacífico, sobre la ruta 34 y al lado del Club Bancario: "tiene fácil acceso a la zona de viviendas y, a través del boulevar principal, se podrán encontrar, tanto el club, como el colegio, que van a estar conectados de manera peatonal con el barrio, no hace falta salir para ingresar a estos espacios", indicó Feely.

Ambos directivos señalaron que los interesados en obtener información sobre Cinco Lagos lo pueden hacer contactándose con cualquiera de las tres empresas. A su vez, ponderaron el trabajo logrado hasta el momento, con un desarrollo de primer nivel en una zona que promete un gran crecimiento a futuro. "Este negocio puntual funciona muy buen porque hay una gran unión de valores y de formas de trabajar alineadas, todas las semanas hay comunicaciones frecuentes por esta iniciativa y otras que seguramente vendrán", concluyó Prez.