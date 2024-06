Ybarlucea se posiciona como un polo de inversiones inmobiliarias

Quién es quién en la inversión privada

Los desarrollos que hicieron punta en Ybarlucea fueron Los Álamos, con 28 has, y La Rinconada, con 115 has donde incluso cuentan con cancha de golf, entre otros amenities. Esas dos experiencias de barrios cerrados parquizados fueron la punta de lanza para que otros inversores se animen a la plaza. El próximo desarrollo de mayor potencia es Cinco Lagos, un emprendimiento del trío conformado por Life Desarrollos, Pilay y Grupo Fantín que promete ser un nuevo hito. Tienen en total 172 has de las cuales están avanzando en las primeras 80. Planifican 5 barrios cerrados, con 1500 lotes de 400 a 700 m2 cada uno.

2 cinco lagos dos.jpg Cinco Lagos es un emprendimiento de 172 hectáreas.

Por otro lado, el Grupo Roma, comandado por el empresario Pablo Cofano, pisa fuerte con 136 has en desarrollo que en su mayoría son barrios abiertos bajo el nombre de El Naranjo, Foresta y Campo Madero. Su política es la de llevar emprendimientos de triple impacto buscando innovar en el mercado de forma social, económica y ambiental.

Otros inversores consolidados en Ybarlucea son los del Grupo Fantín que lidera Diego Fantín (creador de Carcaraes en Oliveros), que además de ser parte de Cinco Lagos tiene otras 129 has proyectadas en distintos barrios. Los nombres elegidos para sus loteos en Ybarlucea son Fincas del Rosedal (que se está haciendo en dos etapas), y Fincas de Ybarlucea, así como el desarrollo Roth de 63 has ubicado estratégicamente sobre la ruta que irá a Funes. Ese emprendimiento linda con el de Sebastián Villareal, llamado El Origen, que también está ubicado sobre la ruta 59 S. En este caso, se trata de un barrio abierto de 36 has con lotes de entre 330 a 550 m2.

4 fincas del rosedal.jpg Este desarrollo avanza a paso firme con varias viviendas ya estrenadas.

Mientras tanto, 48 has tiene el empresario oriundo de Ybarlucea, Eduardo Díaz que lleva adelante los barrios cerrados Las Casuarinas 1 y 2, cercano a la traza de la autopista a Santa Fe, mientras que otro inversor importante es Ariel Corallini, que lleva adelante el desarrollo Santa Catalina. Ese loteo se divide en dos, tiene 15 has, donde habrá una parte privada y una parte abierta para un área comercial, de salud y servicios. Cierran por el momento este abanico de inversiones, el barrio cerrado Tipas de 9 has que comanda Juan Borghi, así como el barrio del club Logaritmo con 30 has.

La llegada de los clubes

La estrategia de crecimiento de Ybarlucea va de la mano de dos cuestiones: hacer crecer a los habitantes actuales de la comuna, dándoles la oportunidad de que puedan invertir para responder a la demanda prevista, y también incentivar el desembarco de nuevos jugadores. “Hoy vemos que los privados están invirtiendo en compras de lotes en los lugares comunes y de servicios de los loteos. Además, hay mucho interés en los terrenos que rodean la nueva traza hacia Funes”, explica Massón. A esa ruta le faltan aún 11 meses de obra, por lo cual se está trabajando para su reactivación.

Desde la comuna, han motivado la llegada e inversión de los clubes rosarinos para que encuentren en la localidad un buen espacio de desarrollo. En esa línea, son cuatro los clubes que llegan: en Cinco Lagos estará el Club Bancario, donde ya está funcionando una cancha de fútbol. En Santa Catalina irá el Club Ybarlucea y en Roth se proyecta la inversión del Club Rowing. Mientras que en uno de los desarrollos de Fantín, en Fincas del Rosedal, la apuesta es aún mayor: abrirán instalaciones del Club Náutico y en el predio también funcionará un espacio de formación a cargo de la Universidad Tecnológica Nacional. Jorge Massón explica que “la idea es formar un polo educativo y deportivo, esto tiene que ver con la gente que elige la ciudad para vivir, porque la educación y el deporte completan la esencia de Ybarlucea. Además, lo pensamos por los chicos, porque un niño que está en el club no está en la calle”.

3 DJI_0842.JPG El predio de la UTN visto desde arriba, en Fincas del Rosedal. Foto: Andrés Mancini / La Capital

Por otro lado, a metros de Fincas de Rosedal ya está aprobada la instalación de una Estación de Servicio bajo la bandera de YPF que estará en manos del empresario de Capitán Bermúdez, Ezequiel Costa. Y junto a ella, el Grupo Fantín proyecta un pequeño centro comercial que viene con el diseño de vanguardia de los arquitectos rosarinos de 3DF.

6 YPF.jpg Así será la YPF que se proyecta para Ybarlucea.

En lo que respecta a los colegios, Massón adelanta a Negocios que hay conversaciones para que haya más escuelas ya que es un tema clave para la comuna, aunque saben que eso llegará una vez que las nuevas familias se instalen en los desarrollos proyectados y la demanda justifique esa inversión. Lo mismo cree que sucederá con las inversiones privadas en salud, pero en ese punto se sienten fuertes tras la apertura de un nuevo centro de salud público que inauguraron hace 7 meses.

Por último, Massón aclara que también han planificado un espacio para el desembarco de industrias, por supuesto que alejadas de la zona urbana y de loteos privados. “En el límite con Roldán tenemos planificado un área logística y productiva sobre la ruta 34 S”. Con este punto también proyectado, la apuesta es poder lograr que Ybarlucea pegue un salto exponencial en los próximos diez años.