El ídolo rojinegro cuestionó la actuación de Nicolás Ramírez tras la caída de la Lepra 4-2 en La Plata, en un partido que tuvo varias jugadas polémicas

El fuerte descargo de Maxi Rodríguez contra el árbitro Nicolás Ramírez

La eliminación de Newell’s ante Gimnasia de La Plata por los octavos de final del torneo Clausura 2026 dejó fuertes cuestionamientos al arbitraje de Nicolás Ramírez . Tras la derrota por 4-2 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, el ídolo del club rosarino Maxi Rodríguez expresó su malestar en redes sociales .

El encuentro terminó igualado 2-2 durante los 90 minutos reglamentarios y se definió en el tiempo suplementario. Durante ese tramo, el equipo dirigido por Frank Kudelka sufrió las expulsiones de Jerónimo Russo y Martín Ortega, ambas por doble amonestación.

El exjugador leproso publicó una imagen del árbitro Ramírez con una cruz roja sobre el rostro y acompañó la foto con una crítica al protagonismo de los jueces en el fútbol argentino.

" Ya no nos preguntamos contra quién nos toca jugar o cómo vamos a hacer la táctica para ganar, ahora nos preguntamos quién es el árbitro del partido . Ya no hablamos más de qué bien jugó el 10 o que bien jugó el 5. Ahora la figura de los partidos son los árbitros ", escribió el exfutbolista en Instagram.

Fuerte posteo de Maxi Rodríguez contra el árbitro Nicolás Ramírez

Mauro "Gato" Formica también utilizó sus redes sociales para cuestionar la actuación arbitral. El exjugador compartió una fotografía de Ramírez dentro del campo de juego y sumó una frase breve: "Violencia es mentir".

Los mensajes de ambos referentes se conocieron después de un partido marcado por las decisiones arbitrales y los reclamos del conjunto rosarino.

>> Leer más: Frank Kudelka: "Estos ocho meses tienen que ser un peldaño para seguir subiendo"

Las expulsiones y las polémicas del partido ante Gimnasia

Newell’s terminó el tiempo suplementario con nueve futbolistas. Jerónimo Russo recibió la segunda amarilla tras una falta sobre Jeremías Merlo, mientras que Martín Ortega vio la misma sanción por arrojar la pelota contra Ignacio Fernández, quien estaba tendido en el piso.

Desde el equipo rosarino también reclamaron una segunda tarjeta amarilla para Germán Conti tras la falta que desencadenó en el segundo penal sancionado para la visita.

La tensión no terminó con el cierre del partido. Después del pitazo final, futbolistas de ambos equipos protagonizaron un enfrentamiento generalizado que involucró también a integrantes de los bancos de suplentes.

El árbitro y sus asistentes intervinieron para separar a los jugadores. En medio de los incidentes, Ramírez mostró otras dos tarjetas rojas más en contra del conjunto rojinegro, en esta oportunidad para Gabriel Arias y Lucas Carrizo.