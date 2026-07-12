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La Scaloneta por dentro: alegría, ilusión y hambre de gloria rumbo a Inglaterra

Tras el triunfo ante Suiza los jugadores mostraron sonrisas y hubo voces de optimismo. “Vamos por todo”, coincidieron los integrantes de la Scaloneta

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

12 de julio 2026 · 20:27hs
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La Scaloneta.  Julián Alvarez ya metió un zapatazo estupendo y abrió el camino hacia la clasificación a las semifinales del Mundial.

La Scaloneta.  Julián Alvarez ya metió un zapatazo estupendo y abrió el camino hacia la clasificación a las semifinales del Mundial.

Luego de un nuevo triunfo dramático por 3 a 1 ante Suiza para llegar a una de las semifinales del Mundial 2026, los jugadores de la selección argentina se retiraron felices del estadio de Kansas City en la madrugada del domingo. La Scaloneta ya piensa en Inglaterra.

Todos con la misma cara de felicidad, sabiendo que hay mucho por corregir, pero con la ilusión por las nubes de cara al duelo del miércoles ante Inglaterra, por un lugar en la final.

Julián Álvarez, el destacado

Uno de los rostros más sonrientes fue el de Julián Álvarez, el jugador destacado de la noche de Kansas, que abrió el camino a la clasificación con el golazo del 2 a 1. “Estoy muy contento. Sabíamos que si seguíamos yendo todos juntos se nos iba a dar. Intentamos hasta el final y lo logramos”, valoró.

La Araña abundó: “Tenemos que enfocar la energía en nuestras cosas, en nuestro trabajo. El grupo está muy unido. Quedan dos partidos más y vamos a ir por todo”.

>> Leer más: El héroe argentino: Julián Alvárez sacó un conejo de la galera para allanar el camino a la semifinal

El orgullo de Cristian Romero

Cristian Romero no anduvo con vueltas y expresó que está "orgulloso de formar parte de este grupo. Lo que estamos haciendo es una locura, nunca nos conformamos. Estamos viviendo una emoción terrible. Soy un afortunado de formar parte de esta familia. Queremos mantener este ADN que venimos mostrando ya hace años. Vamos a dejar la vida dentro de la cancha ante Inglaterra”.

En tanto, Leandro Paredes asumió que “parece que si no se sufre no vale, pero mientras se den los resultados, bienvenido sea. Vivimos el partido minuto a minuto y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Es un orgullo muy grande, es muy gratificante llegar a la semifinal del mundo. Se viene un partido que todo chico sueña con jugar”.

"Vamos a dar la vida"

También se detuvo en la zona mixta a charlar con los periodistas el delantero José Manuel López, quien ingresó ya en el tiempo agregado como tercer delantero y tuvo incidencia en el golazo de Julián Álvarez. “Estos partidos tan cerrados se deciden así, en el final. Con el apoyo de la gente se arma una atmósfera tremenda. Llevamos esto en la sangre. Me siento bendecido. Estoy muy agradecido a todos por la oportunidad y por darme un lugar”, confió.

El Flaco López agregó que “esto es un sueño. Sigo preparándome para los próximos desafíos. A los grandes jugadores les gustan estos momentos. Nos vamos a preparar de la mejor manera. Vamos a dar la vida con los ingleses. Que la gente nos siga apoyando. Cuando las piernas no responden los vemos a ellos alentándonos y el corazón late más fuerte”.

>>Leer más: "Por Malvinas, por el Diego": a puro ritmo de Gilda, los argentinos copan el estadio en Kansas

Las sensaciones de Tagliafico

También compartió sus sensaciones Nicolás Tagliafico. “Las sensaciones son de orgullo, de felicidad, de que el equipo siempre tira para adelante. Tanto esfuerzo y sacrificio valen la pena. Se viene un partido con muchos condimentos. No se ven muchos Argentina-Inglaterra. Tenemos que prepararnos muy bien”.

Además, habló el ingresado Thiago Almada: “Estamos acostumbrados a sufrir. Uno siempre quiere jugar. Vi que podía jugar en el uno contra uno y probé. Estuve cerca”.

Thiago Almada y su ilusión

El ex-Vélez manifestó: “Venimos de ser campeones y ahora estar entre los cuatro mejores no es nada fácil. Tenemos una competencia muy sana entre nosotros. Queremos buscar la gloria y dejar a Argentina en lo más alto”.

Así, el semblante fue el mejor a la salida de la cancha y en el día posterior a Suiza, sabiendo que lo que viene será complicadísimo, pero con la autoestima por las nubes porque el equipo tiene un escudo de acero que lo protege en la máxima adversidad.

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