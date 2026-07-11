"Por Malvinas, por el Diego": a puro ritmo de Gilda, los argentinos copan el estadio en Kansas

La selección argentina enfrenta a Suiza a las 22, por una plaza en las semifinales del Mundial. La marea argentina sueña con más

Los hinchas argentinos y los neutrales también arriban al estadio de Kansas con la camiseta albiceleste.

“Soy hincha de la selección, la aliento con el corazón, ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez. 32 años después, la Scaloneta va a vengar, la copa que le robaron al diez, la que no nos dejaron levantar. Quiero ver la cuarta estrella, brillar en la camiseta. Soy argento de la cuna hasta el cajón, por Malvinas, por el Diego, por última de Leo, Argentina, quiero verte bicampeón”, a puro ritmo del tremendo tema de Gilda, “No me arrepiento de este amor” y con la letra adaptada de Palmito, este himno albiceleste suena fuertísimo en las afueras del estadio de Kansas , donde ya se palpita el partidazo ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial.

Aquí en Kansas, donde comenzó la aventura de Argentina en la Copa, con la tripleta de Lionel Messi ante Argelia, ahora la selección buscará dar otro paso en su sueño mundialista cuando desde las 22 enfrente a Suiza, por un boleto a la semifinal del torneo.

Una inmensa marea albiceleste, que el viernes protagonizó un banderazo extraordinario en el centro de la ciudad norteamericana, ya copa las inmediaciones del estadio de los Chiefs, una verdadera mole arquitectónica que tiene forma de tazón por tener las tribunas ovaladas y que genera una caja de resonancia donde el público se escucha más que en otros estadios mundialistas.

Bolsillos flacos y recambio de hinchas

Ya con muchos hinchas con los bolsillos y las tarjetas flacas para los que están acompañando a la selección desde el primer partido y con la gran mayoría que se fue renovando a medida que avanzó el torneo, incluso muchos viajaron exclusivamente para ese compromiso con Suiza, todos juntos desde este mediodía soleado de sábado enfilaron para el estadio de Kansas, donde por tener dos horas menos en el reloj que en Argentina, el juego comenzará a las 20.

La temperatura máxima para esta tarde será de 32 grados y bajará apenas un par de grados a la hora de inicio del juego, por eso se jugará aquí en el momento crepuscular, en un estadio que es abierto y no tiene aire acondicionado en el campo de juego.

Pero a los fanáticos argentinos nada los detiene en su amor incondicional hacia la Scaloneta, renovado aún más tras las victorias dramáticas ante Cabo Verde y Egipto.

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Todos con la 10 y la 19 de Messi

Embanderados, con los rostros pintados y casi todos eligiendo dos números de camiseta, el 10 y el 19, las dos de Lionel Messi, la que usa ahora y la que lució cuando debutó en los mundiales hace 20 años en Alemania 2006.

Justamente Leo es el principal foco de las miradas, no sólo de los argentinos, sino de todos los neutrales, que también se acercan al estadio ávidos de ver a la leyenda vigente del fútbol mundial.

Así se vive la previa en Kansas, donde desde el principio estuvo instalado el campamento de la selección, por lo que otra vez la Scaloneta será local. Y el tema fabuloso con el ritmo pegadizo de Gilda ya suena fuerte y se escuchará durante todo el partido, tal como si el cotejo ante Suiza se jugara en cualquier cancha argentina.