El primer triunfo de Mercedes Benz en el Turismo Carretera se gestó en Venado Tuerto

El Maquin Parts de Venado Tuerto atendió el auto de la histórica primera victoria de Mercedes Benz en el Turismo Carretera, con Otto Friztler al volante.

Festeja Otto Frtizler con todo el equipo en Posadas y con el Mercedes Benz atrás, atendido por el Maquin Parts de Venado Tuerto en su primer triunfo en Turismo Carretera.

Si este Mundial mostró como nunca que todo ha cambiado, que la tecnología evolucionó y los comportamientos deben adecuarse a ella, otro tanto pasó en el automovilismo. El Turismo Carretera no es lo que era en cuanto a la lucha de las cuatro marcas tradicionales, con la adaptación de sus vetustos modelos que hicieron la gloria de la categoría en las rutas argentinas. Ahora no solo aquellas mutaron a modelos que poco tienen que ver con la tradición automovilística local, sino que se agregaron otras relacionadas a otro tipo de escala social y que rápidamente inscribieron su nombre entre los ganadores. Hace poco fue BMW con Julián Santero. Ahora en Posadas le tocó el turno a Mercedes Benz , con Otto Fritzler y la apuesta detrás que hizo el sólido equipo santafesino de Venado Tuerto , el Maquin Parts .

El equipo que tiene sus talleres y su negocio en el corazón de Venado Tuerto, de la familia Soljan, viene creciendo a pasos sólidos en el TC y para esta temporada decidió atender solamente el proyecto de Mercedes Benz, por lo que modificó su estructura y los pilotos, el prometedor Fritzler y Diego Azar.

Para esta fecha se sumó además José Urcera, un conocido de la casa, con el que el Maquin Parts obtuvo su único título en el TC en 2022 , desde su debut en 2009, que significó además el primer campeonato del siglo para Torino tras el último logrado por Luis Rubén Di Palma en 1971.

Todo el Maquin Parts con Mercedes Benz

Bajo el paraguas del team denominado Prestige Auto Racing Team está ahora todo el equipo venadense, que rápidamente consiguió resultados. Desde dominar un entrenamiento en Termas, hasta ganar la primera serie de su historia en el Cabalén, para alcanzar el primer podio, y ahora en Posadas con la pole y la carrera, que Fritzler se la ganó a Nicolás Bonelli en el último de los relanzamientos a falta de siete giros para el final.

Curiosamente, Mercedes Benz solo estuvo presente en los inicios de la categoría en 1937, con el subcampeonato de Luis Brosutti, que no ganaría ninguna de las tres competencias válidas en ese reconocido primer certamen del TC.

Debieron pasar 89 años para este festejo de Fritzler, que en 2025 también ganó en Posadas con un Toyota Camry. Ahora lo hizo con el modelo CLE 53 AMG Coupé, con un motor Cherokee atendido también por el Maquin. No cabe duda que el triunfo fue de la marca alemana en la Argentina, pero también del team que no paró nunca de crecer y tiene su base en Venado Tuerto.

Cómo fue la final en Posadas

Friztler ganó la serie más lenta, por lo que primero lidió para superar a Christian Ledesma y luego a Bonelli, que en su carrera 201 buscaba su primer triunfo. No pudo ser y se conformó con el 2º lugar, mientras el campeón Santero quedaba en un gran 3º.

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Otto es además virtual líder, ya que escolta al rendidor Jonatan Castellano del Galarza Racing de Acebal, que terminó 8º pero aún no ganó. Su compañero Marcos Dianda quedó 12º, detrás del de Villa Minetti, Ignacio Faín, 10º.

Mientras que Facundo Ardusso volvió a ser protagonista (el parejense debutó en el TC Pista con el Maquin, en 2011) y llegó 7º. Mal día para el RUS Med Team. El rosarino Thomas Ricciardi tuvo un toque y se llevó puesto a Josito Di Palma, por lo que fue excluido, a Tobías Martínez lo tocaron y se despistó, y abandonó Juan De Benedictis. Y el de Reconquista Gaspar Chansard quedó 25º.

Así quedó el campeonato del TC

Cumplidas ocho fechas y a falta de dos para cumplimentar la fase regular, así están hoy los 12 clasificados a la Copa de Oro:

1º) Jonatan Castellano 232,5 puntos; 2º) Otto Fritzler 216,5 (*); 3º) José Urcera 203; 4º) Mauricio Lambiris 200,5; 5º) Agustín Canapino (*) 196,5; 6º) Facundo Chapur (*) 184,5; 7º) Hernán Palazzo 183; 8º) Mariano Werner (*) 182,5; 9º) Marcos Landa 178,5; 10º) Matías Rossi 176; 11º) Christian Ledesma 175 y 12º) Ignacio Faín 168,5.

(*) Ya ganaron.

3 de Ultimo Minuto: 13º) Juan Catalán Magni 157,5; 14º) Julián Santero (*) 155,5; 15º) Valentín Aguirre (*) 148,5.

Resto, pilotos y equipos de la región: 17º) Josito Di Palma 144,5; 18º) Marcos Dianda 141; 19º) Diego Azar 133,5; 25º) Tobías Martínez 107; 26º) Facundo Ardusso 106; 30º) Juan De Benedictis 100; 40º) Gaspar Chansard 66; 57º) Thomas Ricciardi 17.