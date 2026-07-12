La Capital | Ovación | Inglaterra

Inglaterra ya calienta la semifinal ante Argentina: "cuentas pendientes" y "jugaron con doce"

La prensa británica puso en primer plano la Mano de Dios, las cuentas pendientes y el primer cruce de Lionel Messi ante Inglaterra con la selección mayor. También hubo críticas al arbitraje y advertencias sobre el poder del equipo de Lionel Scaloni.

12 de julio 2026 · 15:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Inglaterra ya calienta la semifinal ante Argentina: cuentas pendientes y jugaron con doce

La clasificación de la selección nacional a las semifinales del Mundial 2026 tuvo una repercusión inmediata en Inglaterra. Apenas quedaron definidos los dos protagonistas del cruce del próximo miércoles, los principales medios británicos comenzaron a alimentar la previa con referencias a Diego Maradona, la histórica rivalidad entre ambos seleccionados y la expectativa por enfrentar por primera vez a Lionel Messi.

El equipo de Lionel Scaloni consiguió su boleto después de derrotar 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario. Inglaterra había avanzado un rato antes, tras imponerse 2-1 sobre Noruega en un partido sufrido que le permitió instalarse entre los cuatro mejores del Mundial.

Desde entonces, las portadas y crónicas de los diarios ingleses quedaron atravesadas por los antecedentes mundialistas de 1966, 1986 y 1998. Sin embargo, el recuerdo que domina la escena es el de México 1986, cuando Maradona marcó la Mano de Dios y, pocos minutos después, el Gol del Siglo.

La Mano de Dios vuelve a escena en Inglaterra

The Guardian puso el foco en el peso histórico del enfrentamiento y trazó un puente directo entre Maradona y Messi.

“Argentina se enfrentará a Inglaterra en las semifinales el miércoles; 40 años después de que la Mano de Dios provocara una conmoción que nunca se ha disipado del todo, Messi finalmente disputará un partido aún más emocionante por su singularidad”, publicó el diario.

La expectativa alrededor del capitán argentino atraviesa buena parte de la cobertura. Messi, de 39 años, nunca enfrentó a Inglaterra con la selección mayor durante sus más de dos décadas de carrera internacional.

Daily Mail calificó el encuentro como “una noche histórica” y destacó esa particularidad en la extensa trayectoria del rosarino.

“¡Qué noche tan memorable debería ser y qué curiosa coincidencia en la maratónica carrera internacional de Messi que, en los últimos 21 años, a lo largo de seis Mundiales y 205 partidos con su selección, el jugador de 39 años nunca se haya enfrentado a Inglaterra!”, señaló.

El periódico también recuperó la figura de Maradona y anticipó una semifinal cargada de simbolismo.

“Con la victoria sobre México, Inglaterra ya ha exorcizado algunos demonios en el Azteca. Ahora, 40 años después de haber sido atormentados por el puño de Diego Maradona, se enfrentan a los pies danzantes de otro número 10 argentino. ¿Qué queda por ver? ¿Cuánto más podrá aguantar el maltrecho cuerpo de Messi?... Es un partido cargado de historia, anécdotas y cuentas pendientes. Y la historia reciente sugiere que podría ser un espectáculo brutal”, sostuvo.

The Sun calentó la previa y apuntó contra el arbitraje

The Sun eligió un tono más desafiante y aseguró que Inglaterra deberá “destronar a Lionel Messi y a Argentina” para avanzar a la final.

“Los aficionados ingleses estarán relamiéndose ante la perspectiva del partido de fútbol de mayor rivalidad contra sus acérrimos rivales sudamericanos”, afirmó el medio.

El tabloide fue además el más crítico con la actuación argentina ante Suiza. En su crónica aseguró que el equipo de Scaloni “jugó con doce jugadores”, al considerar que el árbitro portugués João Pinheiro benefició a los campeones defensores.

The Independent también fue duro con el rendimiento albiceleste y sostuvo que Argentina “no elige el camino fácil”, aunque destacó la celebración vivida en Kansas City y el gol de Julián Álvarez.

“Las escenas de euforia y un golazo contrastaron enormemente con una actuación totalmente insípida. Puede que no les importe. No cuando tienen un partido de rencor contra Inglaterra que los mantiene concentrados y un golazo espectacular de Julián Álvarez para disfrutar”, analizó.

“Lionel Messi se interpone en el camino de Inglaterra”

The Telegraph celebró que Inglaterra tendrá “finalmente” una cita con Messi y colocó al capitán argentino como el principal obstáculo para alcanzar la final.

“Lionel Messi se interpone en el camino de Inglaterra”, tituló el periódico, que además advirtió que “viejas rivalidades se reavivarán el miércoles”.

La semifinal se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y promete paralizar al mundo del fútbol. En juego estará el pase a la final del Mundial, pero la previa ya dejó claro que el partido será leído en Inglaterra desde una dimensión mucho más amplia.

Noticias relacionadas
El entrenador alemán Thomas Tuchel y la estrella de Inglaterra en el Mundial 2026, Jude Bellingham, durante el encuentro ante Noruega por cuartos de final.

Interna en Inglaterra antes de la semifinal con Argentina: duro cruce entre Tuchel y Bellingham

El mejor de todos. Lionel Messi está jugando su sexto Mundial. El miércoles chocará por primera vez ante Inglaterra. 

Messi contra Inglaterra: chocan los planetas y se viene un rival que el destino le debía al rosarino

Inglaterra y Noruega se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial 2026.

Inglaterra vs. Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Inglaterra descansa su poderío ofensivo en Harry Kane.

Mundial 2026: gran aperitivo que definirá al primer semifinalista de la llave de Argentina-Suiza

Ver comentarios

Las más leídas

Barrios cerrados: el alto costo de las expensas empuja a la clase media a vender sus lotes

Barrios cerrados: el alto costo de las expensas empuja a la clase media a vender sus lotes

Argentina-Suiza: el VAR acertó al actuar por confusión de identidad en la roja a Embolo

Argentina-Suiza: el VAR acertó al actuar por "confusión de identidad" en la roja a Embolo

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar de madrugada el pase a semifinales

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar de madrugada el pase a semifinales

Lo último

Primera C: Argentino no levanta, perdió ante Alem en General Rodríguez y sigue en el fondo de la tabla

Primera C: Argentino no levanta, perdió ante Alem en General Rodríguez y sigue en el fondo de la tabla

Las siete certezas sobre la formación de Newells para el debut en el torneo Clausura

Las siete certezas sobre la formación de Newell's para el debut en el torneo Clausura

Central lanzó la venta de abonos, exclusivos para socios, para el próximo torneo Clausura

Central lanzó la venta de abonos, exclusivos para socios, para el próximo torneo Clausura

El precio de los departamentos en Rosario subió 9%: el valor del metro cuadrado por barrio

El Centro sigue siendo la zona más cara de la ciudad, mientras que Alberdi encabezó las subas interanuales. El relevamiento también mostró fuertes diferencias entre el norte, el oeste y el sur rosarino.
El precio de los departamentos en Rosario subió 9%: el valor del metro cuadrado por barrio
Misión cumplida: volvieron los 40 rescatistas santafesinos que trabajaron entre los escombros en Venezuela
La Ciudad

Misión cumplida: volvieron los 40 rescatistas santafesinos que trabajaron entre los escombros en Venezuela

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

Seis de cada 10 comercios de Rosario perdieron ventas en el último mes
La Ciudad

Seis de cada 10 comercios de Rosario perdieron ventas en el último mes

Arroyo Seco: lo buscaban desde hace siete años y fue encontrado tras una denuncia por amenazas
Policiales

Arroyo Seco: lo buscaban desde hace siete años y fue encontrado tras una denuncia por amenazas

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar de madrugada el pase a semifinales
La Ciudad

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar de madrugada el pase a semifinales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Barrios cerrados: el alto costo de las expensas empuja a la clase media a vender sus lotes

Barrios cerrados: el alto costo de las expensas empuja a la clase media a vender sus lotes

Argentina-Suiza: el VAR acertó al actuar por confusión de identidad en la roja a Embolo

Argentina-Suiza: el VAR acertó al actuar por "confusión de identidad" en la roja a Embolo

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar de madrugada el pase a semifinales

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar de madrugada el pase a semifinales

Llega un nuevo pulso frío a Rosario, pero asoman temperaturas primaverales

Llega un nuevo pulso frío a Rosario, pero asoman temperaturas primaverales

Ovación
Primera C: Argentino no levanta, perdió ante Alem en General Rodríguez y sigue en el fondo de la tabla

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Argentino no levanta, perdió ante Alem en General Rodríguez y sigue en el fondo de la tabla

Primera C: Argentino no levanta, perdió ante Alem en General Rodríguez y sigue en el fondo de la tabla

Primera C: Argentino no levanta, perdió ante Alem en General Rodríguez y sigue en el fondo de la tabla

Las siete certezas sobre la formación de Newells para el debut en el torneo Clausura

Las siete certezas sobre la formación de Newell's para el debut en el torneo Clausura

Central lanzó la venta de abonos, exclusivos para socios, para el próximo torneo Clausura

Central lanzó la venta de abonos, exclusivos para socios, para el próximo torneo Clausura

Policiales
Arroyo Seco: lo buscaban desde hace siete años y fue encontrado tras una denuncia por amenazas
Policiales

Arroyo Seco: lo buscaban desde hace siete años y fue encontrado tras una denuncia por amenazas

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en allanamientos y capturas a narcotraficantes

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en allanamientos y capturas a narcotraficantes

Sábado agitado: dos heridos y un detenido tras un ataque a tiros y diversos robos

Sábado agitado: dos heridos y un detenido tras un ataque a tiros y diversos robos

Lo denunciaron por exhibir sus genitales en barrio Echesortu y tenía pedido de captura

Lo denunciaron por exhibir sus genitales en barrio Echesortu y tenía pedido de captura

La Ciudad
Misión cumplida: volvieron los 40 rescatistas santafesinos que trabajaron entre los escombros en Venezuela
La Ciudad

Misión cumplida: volvieron los 40 rescatistas santafesinos que trabajaron entre los escombros en Venezuela

El precio de los departamentos en Rosario subió 9%: el valor del metro cuadrado por barrio

El precio de los departamentos en Rosario subió 9%: el valor del metro cuadrado por barrio

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar de madrugada el pase a semifinales

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar de madrugada el pase a semifinales

El puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia con una suba del 48%
Economía

El puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia con una suba del 48%

Consumo de alcohol en Rosario: mitos y verdades sobre tomar una copita de vino por día
Salud

Consumo de alcohol en Rosario: mitos y verdades sobre tomar "una copita de vino por día"

El gobierno de Milei se tomará todo agosto para negociar el fin de las Paso
Política

El gobierno de Milei se tomará todo agosto para negociar el fin de las Paso

Quién es Geraldine Mayer, la influencer acusada de maltrato por su hijo
Zoom

Quién es Geraldine Mayer, la influencer acusada de maltrato por su hijo

Ilar recibirá 40 millones de pesos para su laboratorio de prótesis y órtesis
La Ciudad

Ilar recibirá 40 millones de pesos para su laboratorio de prótesis y órtesis

Falleció el histórico periodista Rodolfo Pousá a sus 82 años
Información General

Falleció el histórico periodista Rodolfo Pousá a sus 82 años

Eduardo Crespo: El gobierno suma reservas porque la economía está estancada

Por Alvaro Torriglia
Economía

Eduardo Crespo: "El gobierno suma reservas porque la economía está estancada"

Un narco en Puerto Madero: la Policía Federal capturó a un prófugo mexicano en un hotel
Policiales

Un narco en Puerto Madero: la Policía Federal capturó a un prófugo mexicano en un hotel

Antena TDA: cómo es el artefacto para ver el Mundial sin delay y evitar que te griten los goles
Ovación

Antena TDA: cómo es el artefacto para ver el Mundial sin delay y evitar que te griten los goles

Lo denunciaron por exhibir sus genitales en barrio Echesortu y tenía pedido de captura
Policiales

Lo denunciaron por exhibir sus genitales en barrio Echesortu y tenía pedido de captura

Un cantón en Santa Fe: la localidad con raíces suizas que alentará a la Scaloneta
La Región

Un cantón en Santa Fe: la localidad con raíces suizas que alentará a la Scaloneta

Adultos mayores recibieron en Rosario marcos de lentes secuestrados en una causa por estafa

Adultos mayores recibieron en Rosario marcos de lentes secuestrados en una causa por estafa

Antes de salir a la ruta: los controles que conviene hacerle al auto en invierno
Turismo

Antes de salir a la ruta: los controles que conviene hacerle al auto en invierno

Argentina-Suiza en el Fontanarrosa: pantalla gigante, juegos, sorteos y figuritas del Mundial
La Ciudad

Argentina-Suiza en el Fontanarrosa: pantalla gigante, juegos, sorteos y figuritas del Mundial

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera
La Ciudad

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera

Vacaciones de invierno: sábado de picnic, cuentos y Frankestein, un amigo diferente
Zoom

Vacaciones de invierno: sábado de picnic, cuentos y "Frankestein, un amigo diferente"

Primera C: Central Córdoba ya juega ante Atlas con la obligación de comenzar a sumar de a tres

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Central Córdoba ya juega ante Atlas con la obligación de comenzar a sumar de a tres

Fin de semana repleto de actividades gratuitas en Villa Gobernador Gálvez
La Región

Fin de semana repleto de actividades gratuitas en Villa Gobernador Gálvez

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

Por Claudio Berón
Policiales

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

El fin de semana seguirá nublado y la temperatura volverá a bajar
La Ciudad

El fin de semana seguirá nublado y la temperatura volverá a bajar