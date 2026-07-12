Inglaterra ya calienta la semifinal ante Argentina: "cuentas pendientes" y "jugaron con doce"

La prensa británica puso en primer plano la Mano de Dios, las cuentas pendientes y el primer cruce de Lionel Messi ante Inglaterra con la selección mayor. También hubo críticas al arbitraje y advertencias sobre el poder del equipo de Lionel Scaloni.

La clasificación de la selección nacional a las semifinales del Mundial 2026 tuvo una repercusión inmediata en Inglaterra. Apenas quedaron definidos los dos protagonistas del cruce del próximo miércoles, los principales medios británicos comenzaron a alimentar la previa con referencias a Diego Maradona, la histórica rivalidad entre ambos seleccionados y la expectativa por enfrentar por primera vez a Lionel Mess i.

El equipo de Lionel Scaloni consiguió su boleto después de derrotar 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario. Inglaterra había avanzado un rato antes, tras imponerse 2-1 sobre Noruega en un partido sufrido que le permitió instalarse entre los cuatro mejores del Mundial.

Desde entonces, las portadas y crónicas de los diarios ingleses quedaron atravesadas por los antecedentes mundialistas de 1966, 1986 y 1998. Sin embargo, el recuerdo que domina la escena es el de México 1986, cuando Maradona marcó la Mano de Dios y, pocos minutos después, el Gol del Siglo .

The Guardian puso el foco en el peso histórico del enfrentamiento y trazó un puente directo entre Maradona y Messi.

“Argentina se enfrentará a Inglaterra en las semifinales el miércoles; 40 años después de que la Mano de Dios provocara una conmoción que nunca se ha disipado del todo, Messi finalmente disputará un partido aún más emocionante por su singularidad”, publicó el diario.

La expectativa alrededor del capitán argentino atraviesa buena parte de la cobertura. Messi, de 39 años, nunca enfrentó a Inglaterra con la selección mayor durante sus más de dos décadas de carrera internacional.

Daily Mail calificó el encuentro como “una noche histórica” y destacó esa particularidad en la extensa trayectoria del rosarino.

“¡Qué noche tan memorable debería ser y qué curiosa coincidencia en la maratónica carrera internacional de Messi que, en los últimos 21 años, a lo largo de seis Mundiales y 205 partidos con su selección, el jugador de 39 años nunca se haya enfrentado a Inglaterra!”, señaló.

El periódico también recuperó la figura de Maradona y anticipó una semifinal cargada de simbolismo.

“Con la victoria sobre México, Inglaterra ya ha exorcizado algunos demonios en el Azteca. Ahora, 40 años después de haber sido atormentados por el puño de Diego Maradona, se enfrentan a los pies danzantes de otro número 10 argentino. ¿Qué queda por ver? ¿Cuánto más podrá aguantar el maltrecho cuerpo de Messi?... Es un partido cargado de historia, anécdotas y cuentas pendientes. Y la historia reciente sugiere que podría ser un espectáculo brutal”, sostuvo.

The Sun calentó la previa y apuntó contra el arbitraje

The Sun eligió un tono más desafiante y aseguró que Inglaterra deberá “destronar a Lionel Messi y a Argentina” para avanzar a la final.

“Los aficionados ingleses estarán relamiéndose ante la perspectiva del partido de fútbol de mayor rivalidad contra sus acérrimos rivales sudamericanos”, afirmó el medio.

El tabloide fue además el más crítico con la actuación argentina ante Suiza. En su crónica aseguró que el equipo de Scaloni “jugó con doce jugadores”, al considerar que el árbitro portugués João Pinheiro benefició a los campeones defensores.

The Independent también fue duro con el rendimiento albiceleste y sostuvo que Argentina “no elige el camino fácil”, aunque destacó la celebración vivida en Kansas City y el gol de Julián Álvarez.

“Las escenas de euforia y un golazo contrastaron enormemente con una actuación totalmente insípida. Puede que no les importe. No cuando tienen un partido de rencor contra Inglaterra que los mantiene concentrados y un golazo espectacular de Julián Álvarez para disfrutar”, analizó.

“Lionel Messi se interpone en el camino de Inglaterra”

The Telegraph celebró que Inglaterra tendrá “finalmente” una cita con Messi y colocó al capitán argentino como el principal obstáculo para alcanzar la final.

“Lionel Messi se interpone en el camino de Inglaterra”, tituló el periódico, que además advirtió que “viejas rivalidades se reavivarán el miércoles”.

La semifinal se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y promete paralizar al mundo del fútbol. En juego estará el pase a la final del Mundial, pero la previa ya dejó claro que el partido será leído en Inglaterra desde una dimensión mucho más amplia.