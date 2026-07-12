La Capital | Ovación | Francia

Todos contra Rajoy: el expresidente español dijo que en la selección de Francia "no hay franceses"

En la previa del choque Francia-España, al expresidente le llovieron críticas de ambos lados de la fronteras. "Que gane el mejor y que pierda el racismo", le respondió Pedro Sánchez

12 de julio 2026 · 20:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
Todos contra Rajoy: el expresidente español dijo que en la selección de Francia no hay franceses

El expresidente español Mariano Rajoy levantó críticas desde Francia e incluso fronteras adentro, luego de señalar que la selección de fútbol gala tiene un "altísimo nivel. Eso sí, sin franceses".

"Es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia", le respondió el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, mientras que la Embajada de Francia en España indicó en un comunicado que "todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los 3 que nacieron en el exterior son franceses también".

En el mismo sentido, la ministra delegada para la Igualdad de Género y la Lucha Contra la Discriminación de Francia, Aurore Bergé, sostuvo que "los resbalones racistas repetidos son insoportables", mientras que la ministra para los territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, pidió a la Federación Francesa de Fútbol que inicie "todas las acciones legales posibles" tras las afirmaciones de Rajoy.

El primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, sostuvo que “Francia no es una nación étnica. No tiene un color de piel ni una religión. Es una nación política unida en torno al lema de la República. Por mucho que le disguste a la derecha racista".

El propio presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se sumó a las críticas: "España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas. Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo".

Mariano Rajoy, del Partido Popular y presidente del gobierno de España entre 2011 y 2018, firmó en El Debate una columna titulada "Hoy llegó el desquite", en la que asegura que Francia "ha sido dos veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial y ocupa la primera posición del ranking Fifa. Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses".

La selección francesa enfrentará este martes, desde las 16 (hora argentina), a España, por las semifinales del Mundial 2026.

Noticias relacionadas
Mundial 2026. Con el tanto de Mikel Merino sobre la hora, España venció a Bélgica y enfrentará a Francia en semifinales. 

España le ganó a Bélgica, se metió a las semifinales y enfrentará a Francia

Mbappé se dejó caer al piso y pidió la asistencia médica. Luego fue reemplazado.

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

Sofía y Mehdi son pareja y ahora socios de Cándido, un restaurante a puertas cerradas con menú de cinco pasos.

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Los jugadores de Francia celebran tras el golazo de Mbappé. El Mundial tiene su primer semifinalista.

Francia es un gallo de riña: se sacó a Marruecos de encima y clasificó a la semifinal

Ver comentarios

Las más leídas

Barrios cerrados: el costo de expensas empuja a la clase media a vender sus lotes

Barrios cerrados: el costo de expensas empuja a la clase media a vender sus lotes

Argentina-Suiza: el VAR acertó al actuar por confusión de identidad en la roja a Embolo

Argentina-Suiza: el VAR acertó al actuar por "confusión de identidad" en la roja a Embolo

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar el pase a semifinales

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar el pase a semifinales

Lo último

Vuelta de página de la selección argentina en Kansas y práctica con foco en Atlanta

Vuelta de página de la selección argentina en Kansas y práctica con foco en Atlanta

Todos contra Rajoy: el expresidente español dijo que en la selección de Francia no hay franceses

Todos contra Rajoy: el expresidente español dijo que en la selección de Francia "no hay franceses"

La Scaloneta por dentro: alegría, ilusión y hambre de gloria rumbo a Inglaterra

La Scaloneta por dentro: alegría, ilusión y hambre de gloria rumbo a Inglaterra

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba graves secuelas desde hacía nueve años

La mujer de San José de la Esquina tenía 49 años y estaba postrada desde el choque frontal entre dos colectivos ocurrido en 2017 sobre la ruta 33
Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba graves secuelas desde hacía nueve años
Los departamentos en Rosario aumentaron 9 %: el valor del m² por barrio
La Ciudad

Los departamentos en Rosario aumentaron 9 %: el valor del m² por barrio

Misión cumplida: volvieron de Venezuela los 40 rescatistas santafesinos
La Ciudad

Misión cumplida: volvieron de Venezuela los 40 rescatistas santafesinos

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

Seis de cada 10 comercios de Rosario perdieron ventas en el último mes
La Ciudad

Seis de cada 10 comercios de Rosario perdieron ventas en el último mes

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas
Policiales

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Barrios cerrados: el costo de expensas empuja a la clase media a vender sus lotes

Barrios cerrados: el costo de expensas empuja a la clase media a vender sus lotes

Argentina-Suiza: el VAR acertó al actuar por confusión de identidad en la roja a Embolo

Argentina-Suiza: el VAR acertó al actuar por "confusión de identidad" en la roja a Embolo

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar el pase a semifinales

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar el pase a semifinales

Llega un nuevo pulso frío a Rosario, pero asoman temperaturas primaverales

Llega un nuevo pulso frío a Rosario, pero asoman temperaturas primaverales

Ovación
Todos contra Rajoy: el expresidente español dijo que en la selección de Francia no hay franceses
Mundial 2026

Todos contra Rajoy: el expresidente español dijo que en la selección de Francia "no hay franceses"

Todos contra Rajoy: el expresidente español dijo que en la selección de Francia no hay franceses

Todos contra Rajoy: el expresidente español dijo que en la selección de Francia "no hay franceses"

Turismo Carretera: el primer triunfo de Mercedes Benz se gestó en Venado Tuerto

Turismo Carretera: el primer triunfo de Mercedes Benz se gestó en Venado Tuerto

Primera C: Argentino perdió ante Alem y sigue en el fondo de la tabla

Primera C: Argentino perdió ante Alem y sigue en el fondo de la tabla

Policiales
Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por la selección en Córdoba
Policiales

Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por la selección en Córdoba

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en capturas a narcotraficantes

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en capturas a narcotraficantes

Sábado agitado: dos heridos y un detenido tras un ataque a tiros y diversos robos

Sábado agitado: dos heridos y un detenido tras un ataque a tiros y diversos robos

La Ciudad
Misión cumplida: volvieron de Venezuela los 40 rescatistas santafesinos
La Ciudad

Misión cumplida: volvieron de Venezuela los 40 rescatistas santafesinos

Los departamentos en Rosario aumentaron 9 %: el valor del m² por barrio

Los departamentos en Rosario aumentaron 9 %: el valor del m² por barrio

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar el pase a semifinales

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar el pase a semifinales

Francia declaró persona no grata a la vice de Mendoza por un tuit racista
Política

Francia declaró persona no grata a la vice de Mendoza por un tuit racista

Suba del 48 %: el puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia
Economía

Suba del 48 %: el puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia

Una copita por día: mitos y verdades sobre el consumo de alcohol en Rosario
Salud

"Una copita por día": mitos y verdades sobre el consumo de alcohol en Rosario

El gobierno de Milei se tomará todo agosto para negociar el fin de las Paso
Política

El gobierno de Milei se tomará todo agosto para negociar el fin de las Paso

Quién es Geraldine Mayer, la influencer acusada de maltrato por su hijo
Zoom

Quién es Geraldine Mayer, la influencer acusada de maltrato por su hijo

Ilar recibirá 40 millones de pesos para su laboratorio de prótesis y órtesis
La Ciudad

Ilar recibirá 40 millones de pesos para su laboratorio de prótesis y órtesis

Falleció el histórico periodista Rodolfo Pousá a sus 82 años
Información General

Falleció el histórico periodista Rodolfo Pousá a sus 82 años

Eduardo Crespo: El gobierno suma reservas porque la economía está estancada

Por Alvaro Torriglia
Economía

Eduardo Crespo: "El gobierno suma reservas porque la economía está estancada"

Un narco en Puerto Madero: cayó un prófugo mexicano en un hotel
Policiales

Un narco en Puerto Madero: cayó un prófugo mexicano en un hotel

Cómo es el artefacto para ver el Mundial sin delay y evitar que te griten los goles
Ovación

Cómo es el artefacto para ver el Mundial sin delay y evitar que te griten los goles

Lo denunciaron por exhibir sus genitales en Echesortu y tenía pedido de captura
Policiales

Lo denunciaron por exhibir sus genitales en Echesortu y tenía pedido de captura

Adultos mayores recibieron lentes secuestrados en una causa por estafa

Adultos mayores recibieron lentes secuestrados en una causa por estafa

Antes de salir a la ruta: los controles que conviene hacerle al auto en invierno
Turismo

Antes de salir a la ruta: los controles que conviene hacerle al auto en invierno

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento
La Ciudad

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento

Vacaciones de invierno: sábado de picnic, cuentos y Frankestein
Zoom

Vacaciones de invierno: sábado de picnic, cuentos y Frankestein

Fin de semana repleto de actividades gratuitas en Villa Gobernador Gálvez
La Región

Fin de semana repleto de actividades gratuitas en Villa Gobernador Gálvez

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

Por Claudio Berón
Policiales

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

El fin de semana seguirá nublado y la temperatura volverá a bajar
La Ciudad

El fin de semana seguirá nublado y la temperatura volverá a bajar

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas
Policiales

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

Temor en barrio Martin por el incendio de un auto dentro de la cochera de un edificio
La Ciudad

Temor en barrio Martin por el incendio de un auto dentro de la cochera de un edificio