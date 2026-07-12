Todos contra Rajoy: el expresidente español dijo que en la selección de Francia "no hay franceses"

En la previa del choque Francia-España, al expresidente le llovieron críticas de ambos lados de la fronteras. "Que gane el mejor y que pierda el racismo", le respondió Pedro Sánchez

El expresidente español Mariano Rajoy levantó críticas desde Francia e incluso fronteras adentro, luego de señalar que la selección de fútbol gala tiene un "altísimo nivel. Eso sí, sin franceses".

"Es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia", le respondió el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, mientras que la Embajada de Francia en España indicó en un comunicado que "todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los 3 que nacieron en el exterior son franceses también".

En el mismo sentido, la ministra delegada para la Igualdad de Género y la Lucha Contra la Discriminación de Francia, Aurore Bergé, sostuvo que "los resbalones racistas repetidos son insoportables", mientras que la ministra para los territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, pidió a la Federación Francesa de Fútbol que inicie "todas las acciones legales posibles" tras las afirmaciones de Rajoy.

El primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, sostuvo que “Francia no es una nación étnica. No tiene un color de piel ni una religión. Es una nación política unida en torno al lema de la República. Por mucho que le disguste a la derecha racista".

El propio presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se sumó a las críticas: "España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas. Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo".

Mariano Rajoy, del Partido Popular y presidente del gobierno de España entre 2011 y 2018, firmó en El Debate una columna titulada "Hoy llegó el desquite", en la que asegura que Francia "ha sido dos veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial y ocupa la primera posición del ranking Fifa. Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses".

La selección francesa enfrentará este martes, desde las 16 (hora argentina), a España, por las semifinales del Mundial 2026.