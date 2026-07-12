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Vuelta de página de la selección argentina en Kansas y práctica con foco en Atlanta

El plantel de la selección argentina realizó un trabajo liviano en Kansas, sin indicios de lo que piensa Lionel Scaloni, que podría tener en mente variantes

12 de julio 2026 · 21:10hs
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Nicolás González encabeza un trote en Kansas

Nicolás González encabeza un trote en Kansas, donde la selección argentina entrenó después de Suiza y ya pensando en Inglaterra.

La selección argentina volvió al campo de entrenamiento en Kansas para enfocarse en el trascendental partido del miércoles ante Inglaterra, por las semifinales en Atlanta. Y lo hizo, por supuesto, con un trabajo muy liviano, después de lo que fue la maratónica clasificación frente a Suiza en esta ciudad.

Ese partido, con victoria 3 a 1 de Argentina, empezó el domingo por la noche pero terminó el lunes a primera hora de Argentina.

El encuentro de cuartos de final ante la selección helvética finalizó casi a la 1 del lunes y la AFA había anunciado que el entrenamiento sería a las 17.30, teniendo en cuenta además que el encuentro ante Inglaterra se disputará a las 16.

Pero los jugadores aparecieron por el césped del complejo Sporting Kansas City recién alrededor de las 20.30, en medio de una temperatura muy alta. Casi tres horas después de lo estipulado.

Claro que, pese a que la hora de la semifinal es aún más temprano, el calor no influenciará, porque el estadio en Atlanta tiene refrigeración.

Práctica muy tranquila en Kansas

La prensa tuvo acceso a los primeros quince minutos de la práctica, donde no hubo mucho para ver, excepto que quienes fueron titulares no salieron enseguida al campo.

>>Leer más: El héroe argentino: Julián Alvárez sacó un conejo de la galera para allanar el camino a la semifinal

El único que lo hizo de entrada fue Dibu Martínez, pero no participó inicialmente del fútbol-tenis que Gerónimo Rulli y Juan Musso compartieron junto al cuerpo técnico. En otro sector hubo jugadores que sí estuvieron ante Suiza y entrenaron junto a los que no sumaron minutos, como Lautaro Martínez, Nicolás González y Nicolás Otamendi, además de Thiago Almada, José López y Gonzalo Montiel. Los que fueron titulares permanecieron en el gimnasio.

Los que terminaron más condicionados con Suiza fueron Leandro Paredes y Cristian Romero, acalambrados ambos, como así también Nicolás González, pero en este caso por un doble pisotón en el tobillo izquierdo que le dieron al final del primer tiempo suplementario. Se lo vio entrenar bien.

Qué chances de cambios hay

Precisamente, Paredes fue titular por primera vez en el alternativo ante Jordania y luego a partir de los octavos de final, y se notó que hubo costo físico, por lo que habrá que ver si es ratificado.

Lo mismo que Rodrigo De Paul, de flojo desempeño y que salió en los tres partidos de playoffs. Mientras que Gonzalo Montiel podría ganarle la pulseada a Nahuel Molina.

Difícilmente Scaloni pegue un volantazo para un partido de tamaña magnitud y sorprenda a esta altura del Mundial. Pero hay que esperar.

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