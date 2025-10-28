Grupo Nation lanza el nuevo Peugeot 408 con experiencias de manejo

Este flamante modelo combina la elegancia de un sedán, la robustez de un SUV y la deportividad de un coupé fastback, marcando un nuevo estándar

Grupo Nation presenta el nuevo Peugeot 408 con una redefinición de los límites del diseño y la innovación dentro del mundo automotor. Este modelo cuenta con una silueta que combina la elegancia de un sedán, la robustez de un SUV y la deportividad de un coupé fastback , para marcar un nuevo capítulo en la historia de la marca.

El lanzamiento del 408 reafirma la visión de Nation y Peugeot de ofrecer experiencias únicas de conducción , donde el diseño vanguardista, la tecnología avanzada y el confort se encuentran en perfecta armonía.

El modelo construido sobre la plataforma EMP2 se destaca por su diseño disruptivo, fluido, preciso y elegante, con líneas aerodinámicas que transmiten fuerza y dinamismo.

Por otro lado, el frontal incorpora el nuevo emblema de la marca, integrado en una parrilla del color de la carrocería, acompañado por una firma luminosa Matrix LED con los característicos colmillos de luz Peugeot.

La parte trasera fastback y las exclusivas “orejas de gato” optimizan la aerodinámica, aportando una estética tan moderna como eficiente. Las llantas de 20 pulgadas completan una silueta inconfundible, diseñada para destacar en cada detalle.

Tecnología y confort del Peugeot 408 GT

El flamante estreno de este modelo incorpora un motor turbo 1.6L nafta que entrega 215 CV y 300 Nm, asociado a una transmisión automática de 8 velocidades, ofreciendo una experiencia de manejo ágil, potente y refinada.

En su interior, el exclusivo Peugeot i-Cockpit 3D redefine la ergonomía con un volante compacto calefaccionado, una pantalla digital de 10” y una central táctil de 10” con i-toggles configurables.

Además, el sistema Peugeot i-Connect Advanced brinda conectividad total con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de memorizar hasta 8 perfiles de usuario.

Seguridad y espacio

El nuevo 408 ofrece más de 10 sistemas ADAS de asistencia a la conducción: frenado automático de emergencia, control de velocidad adaptativo, alerta de ángulo ciego y de tráfico cruzado, cámaras 360° HD y faros Matrix LED que ajustan la luz de manera inteligente.

A bordo, los asientos AGR garantizan confort ergonómico, mientras que el interior combina cuero Alcántara, iluminación ambiental LED y climatización inteligente, creando una atmósfera sofisticada y moderna.

Con una distancia entre ejes de 2.787 mm, el nuevo 408 ofrece espacio líder en su segmento y un baúl de 536 litros, ampliable a 1.611 L con los asientos abatidos. En tanto, el portón trasero motorizado permite apertura manos libres con un simple movimiento del pie.