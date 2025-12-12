La Capital | Información General | seguridad

Seguridad urbana: opciones para cuidar el hogar usando tecnología inteligente

La seguridad en la ciudad enfrenta nuevos desafíos, sobre todo en las torres de edificios, condominios y estructuras modulares. Las alternativas tecnológicas en Segrup

12 de diciembre 2025 · 13:07hs
Segrup ofrece alternativas para proteger la seguridad de casa y edificios

En los últimos años, los edificios, barrios privados y hogares de la ciudad de Rosario comenzaron a adoptar un enfoque completamente distinto para protegerse. La seguridad dejó de ser un conjunto de dispositivos aislados y pasó a convertirse en un ecosistema integrado, donde la tecnología, el monitoreo profesional y la capacidad de respuesta física trabajan juntos.

La demanda crece por un motivo claro: las ciudades de todo el país -Rosario incluida- enfrentan desafíos cada vez más complejos, y los usuarios buscan prevención real, pero además reacción. En este marco, las tecnologías inteligentes resultan muy útiles a la hora de cuidar el hogar.

De hecho, el avance tecnológico transformó por completo la industria de la seguridad. Se pasó de alarmas de seguridad básica a sistemas inteligentes integrados: cámaras de monitoreo 24 hs, porteros y apps móviles ya no funcionan como piezas sueltas. Ahora, todo se gestiona en una sola plataforma.

Frente a los desafíos de seguridad que enfrentan las ciudades, muchos se preguntan cuál es la mejor alternativa para cuidar su casa. En este marco, es necesario aclarar que no es lo mismo un sistema de seguridad para un edificio que para una casa, tendrán distintas características y harán énfasis en diversas cuestiones.

Edificios: el escenario más exigente

El crecimiento acelerado de torres y complejos residenciales generó nuevas preocupaciones en torno a la seguridad, como los ingresos peatonales y vehiculares vulnerables y portones que permiten “entradas en tándem”.

Además, en los edificios de la ciudad de Rosario no suele haber un registro de los visitantes y las zonas comunes suelen quedar sin cobertura de seguridad.

Frente a estas dificultades, en el último tiempo se impuso un concepto que hoy es tendencia: seguridad multinivel, donde la tecnología trabaja en conjunto con monitoreo y respuesta física cuando corresponde.

El sector de edificios adopta cada vez más paquetes integrados, que combinan el control de acceso (tarjetas, tags, apps y biometría), cámaras con analíticas inteligentes. y sistemas antientradera con barreras infrarrojas.

Además, en los edificios de la ciudad se implementan alarmas con particiones específicas para cocheras y zonas comunes, reportes automáticos para administradores. y monitoreo con despacho de guardia de emergencia.

El uso de este modelo permite reducir riesgos y, al mismo tiempo, mejorar la gestión edilicia, ya que ofrece trazabilidad de ingresos, historial de eventos y asistencia remota ante incidentes.

Las claves para proteger una casa

No es lo mismo cuidar una casa que un edificio, pero el segmento domiciliario también evolucionó. Las familias buscan sistemas simples, móviles y confiables, y empresas como Segrup integran tecnología accesible con atención profesional permanente.

El usuario ya no quiere solo recibir una notificación: quiere saber que hay un equipo del otro lado. Por ese motivo, algunas de las funciones más elegidas para proteger casas son:

• Visualización en vivo desde el celular.

• Alarmas con videoverificación.

• Botón de emergencia asistido por monitoreo.

• Automatización básica del hogar.

• Acompañamiento ante eventos y soporte técnico real.

Segrup Seguridad: un modelo de seguridad multinivel

Segrup supo entender esta tendencia y desarrollo sus paquetes escalables MURALLA, TORRE, FORTALEZA Y FORTALEZA BIO. Que responden a los estándares de seguridad que hoy requieren los clientes. Además sumó toda su tradicional operación física a disposición de eventos reales detectados.

Dentro de este nuevo escenario, Segrup Argentina se posicionó como una de las empresas que adoptó un modelo integral, combinando seguridad electrónica, monitoreo 24/7 y servicio de vigilador de emergencia sin costo adicional para sus clientes.

segugrup

Este enfoque responde a una necesidad clave del mercado: que la tecnología no solo detecte, sino que esté respaldada por capacidad operativa real.

Cómo funciona el modelo operativo de Segrup

El sistema de Segrup funciona a partir de los siguientes pilares.

1. Seguridad electrónica inteligente

Incluye soluciones para edificios, hogares e industrias, con cámaras, control de acceso, barreras vehiculares anti-entradera, alarmas con videoverificación y sistemas biométricos.

2. Monitoreo centralizado 24/7

Su base opera todos los días, identificando eventos, verificando imágenes y coordinando acciones de manera inmediata. La combinación de personal profesional, protocolos estandarizados y videoverificación reduce falsos disparos y mejora la precisión de cada intervención.

3. Servicio de Vigilador de Emergencia

Ante eventos verificados, Segrup cuenta con la posibilidad de enviar una guardia física al lugar para asistir, relevar la situación, acompañar al propietario o coordinar con fuerzas de seguridad. El servicio se integra automáticamente con los sistemas electrónicos instalados, generando un ciclo completo de protección.

Más información sobre los servicios de Segrup pueden consultarse en su sitio web oficial. Teléfono de contacto: 0810 444 0013.

La seguridad del futuro: IA y biometría

El mercado avanza hacia los accesos biométricos (rostro, palma), la inteligencia artificial en cámaras para anticipar eventos y el procesamiento en la nube, sin servidores locales.

Además, se apunta a aplicar protocolos automatizados capaces de tomar decisiones rápida y a la integración con respuestas físicas para cerrar el ciclo de seguridad.

La tendencia es clara: la seguridad deja de ser pasiva y se convierte en proactiva, inteligente y completamente interconectada.

