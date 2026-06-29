La discusión sobre autos eléctricos en Rosario puso la seguridad antes de la tarifa

El proyecto para regular la instalación de estaciones de carga apunta a promover el uso de medidores independientes en cocheras y crear puntos públicos

La propuesta para sancionar una ordenanza sobre estaciones de carga ratificó un fuerte consenso sobre la proyección de crecimiento del uso de autos eléctricos en Rosario . Desde el oficialismo advirtieron este viernes que el debate sobre la reforma recién arranca, pero ya está marcado por tres facetas principales vinculadas a la seguridad para abordar el tema.

En primer lugar, el concejal Fabricio Fiatti indicó que el proyecto apunta a recortar los costos de las obras particulares. "Es mejor incluir la preinstalación en la planificación original" , señaló en diálogo con La Capital .

Por otro lado, el edil destacó que las previsiones de infraestructura deberán ser compatibles con distintos tipos de normativas. Entre ellas destacó la mención expresa de las reglamentaciones de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) para definir las características de la construcción.

Finalmente, el autor del proyecto consideró que lo más conveniente para modernizar las instalaciones es definir el uso de medidores independientes en las cocheras de los edificios. En este sentido, anticipó que "el consumo no va a ser bajo" y la separación evitará que suban los gastos en expensas de quienes no usan ese tipo de vehículos.

Preocupación por la tarifa para autos eléctricos

Entre las cuestiones a resolver, Fiatti advirtió que un cargador residencial para un auto eléctrico puede llegar a consumir lo mismo que un departamento en hora pico. Ante esta situación, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) ya empezó a elaborar una propuesta vinculada a cuestiones técnicas.

Dentro de la compañía encargada del suministro saben que la actualización normativa implica un aumento de la demanda de potencia en Rosario. La próxima semana esperan hacer su primer aporte formal a la discusión en el Palacio Vasallo, aunque todavía no hay avances en cuanto al posible esquema de cobro por el servicio.

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Mientras tanto, uno de los referentes del Colegio de Ingenieros Especialistas, Roberto González, advirtió que el consumo energético domiciliario es "elevadísimo" si se añade la conexión de un vehículo eléctrico al cálculo. Aunque reconoció que no es caro instalar los equipos para la recarga, advirtió que la seguridad es fundamental porque las baterías tienen una tensión que oscila entre 400 y 800 voltios. Además comentó que la mejor alternativa es una regulación que promueva el horario nocturno para este tipo de conexiones.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

El profesional remarcó que los dispositivos "tienen que ser de alta calidad" para neutralizar el riesgo. Sin embargo, el problema principal dentro de su análisis está del lado de afuera de las viviendas en cuanto a la actual capacidad de suministro de la EPE: "Indudablemente, la red no da abasto".

Fiatti también señaló que la infraestructura actual en Rosario es insuficiente para afrontar el crecimiento de un nuevo segmento en el mercado automotor, pero destacó que el proyecto contempla distintas soluciones. "Cada supuesto va a tener una realidad diferente. En algún caso van a requerir subestaciones transformadoras. Ahí tiene que haber una declaración o reserva de potencia", anticipó en cuanto a la regulación de obras nuevas.

¿Qué pasa con las estaciones de servicio y los hoteles?

Distinta es la situación de los lugares que ya cuentan con puntos de recarga, particularmente las estaciones de servicio. En este caso, se trata de grandes consumidores cuya demanda ya está prevista por la EPE y además cuentan con una normativa específica que el Concejo aprobó en 2023 para habilitar las conexiones de los vehículos.

"La idea es que ellos sigan teniendo un segmento de cargadores rápidos y ultrarrápidos. No van a perder su rol en el mercado", enfatizó el autor del proyecto en cuanto a las vendedoras de nafta y gasoil. Aunque la ordenanza no contempla cambios para este rubro, el edil señaló que quiere incluir a los comerciantes en la mesa de debate para avanzar hacia la aprobación.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Así como las estaciones de servicios ya hicieron pie en la ciudad con este tipo de prestaciones, algunos hoteles rosarinos tomaron el mismo camino con distinta suerte. Pullman City Center posee un punto de suministro para autos eléctricos y el establecimiento de Puerto Norte también intentó habilitarlo, aunque no prosperó el proyecto.

Fiatti apuntó que la regulación de los alojamientos es importante como un incentivo turístico en Rosario. Al mismo tiempo, advirtió que este tipo de edificios se encuentra en una "zona gris" dentro de la normativa actual. "No hay cómo negárselo y no hay cómo controlarlo", puntualizó.

Estaciones de carga públicas y el problema de las baterías

Dentro de este escenario, la reforma del Reglamento de Edificación puede llegar a combinarse con la discusión sobre la implementación del nuevo sistema de estacionamiento medido. Así como la Municipalidad empezó a explorar la posibilidad de que se incluya algún servicio para los autos eléctricos, el proyecto enviado al Concejo contempla la creación de estaciones de carga públicas.

El formato previsto para ampliar la oferta local apunta a emplear tótems similares a los de los parquímetros para que los vehículos queden estacionados frente a ellos. Un ejemplo concreto es el punto de carga que la propia EPE puso en 3 de Febrero al 2200, frente a una de sus sedes principales.

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Del lado de los usuarios, González añadió que en otros países ya empezó a producirse una saturación por el mantenimiento de los vehículos. "La batería está durando un poco más ahora, pero tiene una cierta cantidad de kilómetros", indicó el ingeniero del colegio que también impulsa una revisión general de la reglamentación de las instalaciones eléctricas.

Si bien algunas empresas ofrecen coches con extensas garantías para entrar en el mercado local, el especialista consideró que el uso es la variable principal para evitar problemas. Al respecto, apuntó: "Los talleres están recomendando un test cada 80.000 kilómetros. Ahí se controla cada celda, la temperatura, la tensión y la corriente".

Mientras el Concejo define cuál es el mejor camino a seguir, en Rosario viene creciendo la demanda de los puertos de carga para casas particulares. González indicó que algunos se colocan con llaves térmicas de 16 amperios y deben tener un disyuntor propio, entre otras precauciones. Ciertos equipos tienen carga rápida con corriente continua y otros tardan más. Lo que no varía es el elevado consumo, un tema que puede llegar a ser un problema a futuro si la infraestructura local no se adapta de la mano de la normativa.