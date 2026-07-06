Ranking 0 km: los 10 autos automáticos más baratos de Argentina

La oferta de vehículos con caja automática sigue ampliándose y ya hay modelos desde u$s 18.900. El ranking de julio incluye opciones nafteras, híbridas y eléctricas

La oferta de autos automáticos de entrada de gama en Argentina sigue creciendo y ya hay diez modelos 0 kilómetro que se pueden comprar por menos de USD 24.000. La lista incluye vehículos nafteros, híbridos y eléctricos, con precios que arrancan en los USD18.900.

El ranking de julio de 2026 muestra una fuerte presencia de marcas asiáticas y la consolidación de nuevas propuestas electrificadas en los segmentos más accesibles del mercado.

El vehículo automático más económico del país es el JMEV Easy 3 , un pequeño eléctrico urbano importado desde China, que tiene un precio de USD 18.900 , equivalente a $27.594.000 . En segundo lugar aparece el nuevo MG3 naftero , recientemente lanzado en el mercado argentino, con un valor de USD 20.900 o $30.514.000 .

2. Nuevo MG3 naftero: USD 20.900 ($30.514.000).

3. Hyundai HB20 Hatchback Comfort Plus AT 1.6: USD 23.000 ($31.000.000).

4. Citroën C3 VTi AT Feel Pack: USD 23.400 ($32.400.000).

5. Fiat Argo Drive 1.3L CVT: USD 23.650 ($32.650.000).

6. JAC S2 1.5 CVT Luxury LV: USD 22.900 ($33.434.000).

7. Toyota Yaris XS 1.5 CVT: USD 23.900 ($34.284.000).

8. Chevrolet Onix LTZ 1.0 AT: USD 23.990 ($34.696.900).

9. Suzuki Swift Hybrid GLX AT: USD 23.900 ($34.894.000).

10. BYD Dolphin Mini GL: USD 23.990 ($35.025.400).

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Avance de autos eléctricos

La nómina refleja además el avance de la electrificación en el mercado local. Entre los diez modelos más accesibles con transmisión automática aparecen dos vehículos 100% eléctricos, el JMEV Easy 3 y el BYD Dolphin Mini, además del Suzuki Swift Hybrid, una de las opciones híbridas más económicas del país.

Por su parte, los modelos de producción regional continúan ganando terreno en el segmento de entrada de gama, con representantes de marcas como Fiat, Chevrolet, Citroën y Toyota que ofrecen cajas automáticas CVT o automáticas convencionales por debajo de los US$24.000.

La mayor disponibilidad de vehículos importados y la llegada de nuevas marcas al mercado argentino ampliaron significativamente la oferta de autos automáticos en los últimos meses, un tipo de transmisión cada vez más demandado por los consumidores por su confort y facilidad de manejo.