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Rosario abre un nuevo debate sobre los autos eléctricos y las estaciones de carga

El oficialismo presentó un proyecto en el Concejo para regular obras particulares, adaptar estacionamientos existentes y utilizar espacios públicos

Lucas Aranda

Por Lucas Aranda

24 de junio 2026 · 06:20hs
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La venta de autos eléctricos empezó a crecer de la mano de la importación.

La venta de autos eléctricos empezó a crecer de la mano de la importación.

El aumento de la demanda de autos eléctricos en Rosario no pasó inadvertido para las autoridades locales. El Concejo Municipal anunció este lunes un proyecto para habilitar las estaciones de carga en espacios públicos y privados, una iniciativa que también contempla cambios en nuevas construcciones de distinto tipo.

Por un lado, la propuesta del oficialismo apunta a regular el suministro en estacionamientos, supermercados, centros comerciales y hoteles, entre otros rubros. Por otra parte, actualiza el Reglamento de Edificación de la ciudad para establecer una serie de medidas obligatorias a la hora de levantar un edificio u otro inmueble donde se puedan conectar vehículos híbridos o sin motores de combustión interna.

"No hacer estos cambios hoy implica trasladar a los futuros propietarios, usuarios y consorcios el costo y la dificultad de una adaptación que podría haberse previsto en la etapa constructiva", señaló el concejal Fabrizio Fiatti con respecto a las obras particulares. Asimismo, el edil también impulsa una reforma normativa que permita la creación de estaciones de carga en áreas públicas.

Preinstalación para la recarga de autos eléctricos

La discusión sobre los vehículos que no dependen exclusivamente de la nafta, el gasoil o el gas natural comprimido (GNC) tiene un par de antecedentes concretos en el Palacio Vasallo. A fines de 2023 se aprobó la ordenanza 10.509 con el fin de reglamentar la apertura de puestos de recarga en estaciones de servicio de Rosario. El último proyecto vinculado al tema concluyó con una votación favorable hace pocas semanas para permitir la circulación de taxis eléctricos en busca de reducir los costos del servicio y mejorar el cuidado ambiental.

En esta oportunidad, la propuesta del edil del Partido Creo consiste en ampliar el Reglamento de Edificación de Rosario. Esto no implica que serán obligatorios de manera inmediata los sistemas de abastecimiento, pero sí habrá que cumplir una serie de prescripciones obligatorias en los siguientes casos: edificios con cocheras, torres, hoteles con estacionamiento, supermercados e hipermercados, cocheras y playas de estacionamiento públicas o privadas.

>> Leer más: Autos eléctricos en Argentina: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

La nueva sección de la normativa determina un piso mínimo de infraestructura parar la preinstalación de puntos de recarga en obras particulares. Además de los lugares para dejar los autos, se exigirán canalizaciones técnicas exclusivas, espacios físicos aptos para tableros complementarios y sistemas de protección. También se deberá tener en cuenta la reserva para colocar medidores individuales o sectorizados, así como el cálculo de la capacidad eléctrica y la previsión de potencia compatible, las condiciones de ventilación, seguridad y accesibilidad necesarias para dar de alta el suminstro.

"La lógica de la preinstalación es exactamente la que rige en las principales normativas de construcción del mundo: no obligar a instalar hoy lo que no se necesita todavía, sino garantizar que el edificio esté preparado para cuando llegue el momento", explicó Fiatti entre los argumentos a favor de la reforma.

Un plan de adaptación para estacionamientos grandes

En materia reglamentaria, la reforma se enmarca dentro de la normativa eléctrica nacional vigente y las disposiciones de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Por otra parte, define la necesidad de contemplar el uso de sistemas de gestión dinámica o inteligente, una tecnología que monitorea el flujo en tiempo real y optimiza el uso de la capacidad disponible a la hora de conectar un auto a la red.

El proyecto delega ciertas cuestiones importantes con respecto a la edificación compatible con este tipo de vehículos. Entre otras características, la autoridad de aplicación deberá establecer categorías de carga, potencias mínimas y estándares constructivos. A esa lista se sumarán los manuales técnicos y protocolos de instalación.

>> Leer más: Movilidad eléctrica en Santa Fe: proponen tarifas diferenciales e instalar más puestos de carga de vehículos

Por último, la actualización del reglamento permite que se pongan en marcha planes de adecuación voluntaria o incentivos para los inmuebles ya construidos. En este sentido se deberán priorizar las grandes superficies comerciales, los estacionamientos de alta concurrencia y otros establecimientos que deseen incorporar puestos de abastecimiento. Con respecto al escenario actual, Fiatti advirtió que "la infraestructura existente resulta claramente insuficiente frente al ritmo de crecimiento proyectado" para los vehículos sustentables.

Aunque los autos están en el foco de la iniciativa, el expediente enviado a la comisión de Planeamiento y Urbanismo incluye a las bicicletas y monopatines eléctricos. Es decir, el municipio podrá añadir previsiones de infraestructura para enchufar rodados más pequeños en caso de que lo considere necesario.

Estaciones públicas para autos eléctricos en Rosario

Fiatti anticipó que los centros comerciales, supermercados, torres residenciales y estacionamientos serán los lugares donde más crecerá la demanda para cargar vehículos híbridos o sin motor de combustión interna. Así se refirió no sólo a la necesidad de los dueños de viviendas, sino también a la de clientes y visitantes.

A partir de este diagnóstico, el concejal dejó abierta la puerta para crear estaciones de carga en espacios públicos de Rosario. En este caso, el proyecto se inclina hacia la promoción de inversiones privadas para luego firmar concesiones u otorgar permisos de uso de los sectores remodelados.

Entre las restricciones previstas fuera del ámbito privado, los artefactos para conectar los autos no podrán colocarse sobre la calzada, más allá de que queden estacionado sobre la misma. Las empresas prestadoras tendrán prohibido restringir o condicionar el acceso al servicio. Además, las instalaciones no podrán interferir con el arbolado, el mobiliario urbano o los accesos para frentistas.

En los términos de la propuesta firmada por Fiatti, Rosario sólo podrá contar con estaciones públicas en lugares donde el estacionamiento está permitido las 24 horas. Si bien se definió un límite de dos puntos de carga por cuadra, se admite la chance de autorizar una cantidad mayor mientras sea compatible con las condiciones de circulación y uso del espacio donde funciona. Cada lugar tendrá que respetar al pie de la letra la reglamentación referida a las veredas, el mobiliario urbano, rampas y bocas de tormenta entre otros elementos.

Con respecto a las obras, la propuesta contempla que las proveedoras se hagan cargo de los costos de colocación, mantenimiento y eventual remoción de las estaciones. En este último caso, las concesionarias deberán dejar el espacio utilizado tal como estaba cuando se abrieron los puertos de recarga.

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