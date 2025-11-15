Giorgi MG presentó su nuevo concesionario oficial en Rosario con un showroom de diseño

La marca de origen británica MG llegó a la ciudad con un showroom de diseño, tecnología híbrida y una propuesta de movilidad sustentable

MG llegó a Rosario con la apertura oficial del nuevo concesionario Giorgi MG este jueves, en la Avenida Carballo 816. Esta inauguración marca la llegada de la marca británica a la ciudad con un showroom de diseño, tecnología híbrida y una propuesta de movilidad sustentable .

El evento contó con la presencia de representantes de Eximar, importadora oficial de MG en Argentina, entre ellos Federico Pieruzzini, presidente y CEO de Eximar, y los representantes de Giorgi MG: Jorge Giorgi y Daniel Marinozzi, quienes dieron la bienvenida a clientes, prensa y autoridades locales.

Grupo Giorgi encabezó la propuesta que combina su enfoque contemporáneo y su trayectoria con la historia y elegancia de la marca de origen británico , con un showroom caracterizado por su arquitectura moderna, ambientación de buen gusto y detalles de alto nivel que reflejan la esencia de Morris Garages: tecnología, innovación y diseño .

Esta marca cuenta con más de 100 años de historia, reconocida por su espíritu deportivo, diseño y tecnología. Actualmente pertenece al grupo SAIC Motor, uno de los fabricantes de vehículos más grandes del mundo, y está presente en más de 80 países.

La presentación de Giorgi MG en Rosario

La esquina de Carballo y Avellaneda recibió a los invitados, quienes disfrutaron la jornada con DJ en vivo, catering, música y tests drives de las nuevas unidades híbridas de la marca: el MG 3 y el MG ZS.

Para este evento, se exhibieron además modelos clásicos de colección que cautivaron a los presentes, tales como el MG F (1997), el MG Magnette ZA (1955) y el MG TD (1951, recreación), unidades de integrantes de Rosario Auto Sport, además del imponente MG Cyberster rojo, un ícono deportivo de la nueva generación eléctrica.

Giorgi MG forma parte de los concesionarios Giorgi, un referente de la industria automotriz en la región con más de 48 años de trayectoria. El nuevo showroom se integra al portafolio de marcas que representan, reafirmando su compromiso con la innovación, la calidad y la experiencia del cliente.

“Este showroom es una invitación a vivir una nueva manera de conducir: moderna, eficiente y con estilo”, destacó Jorge Giorgi, representante del Giorgi MG. El evento reunió también a los primeros compradores de la marca en Rosario, quienes fueron reconocidos por su confianza y por acompañar esta nueva etapa.