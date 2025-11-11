¡Encontrá el vehículo que buscás!

La Capital | Motores | autos

El complejo mercado de autos cero kilómetro: crecimiento interanual y caída mensual

En octubre, se registró una desaceleración en comparación a septiembre, a pesar del crecimiento interanual. Santa Fe acumula un aumento de casi el 60%

11 de noviembre 2025 · 15:34hs
Entre los autos más vendidos

Entre los autos más vendidos, la Toyota Hilux se impuso a nivel nacional en octubre.

El mercado argentino de autos atraviesa un gran 2025 con cifras altas en comparación a los últimos años, pero durante octubre registró una caída con respecto a septiembre. Según las estadísticas difundidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron unos 51.982 vehículos cero kilómetro el mes pasado.

La cifra de octubre representa un notable crecimiento del 16,9% con respecto al mismo mes de 2024, cuando se habían registrado 44.473 unidades. No obstante, se registró una caída del 7,6% frente a los 56.240 patentamientos contabilizados en septiembre.

A lo largo del año se mantiene la tendencia de fuerte crecimiento en el acumulado, ya que en estos primeros diez meses del 2025 se patentaron unos 552.484 vehículos cero kilómetro, lo que implica un crecimiento interanual del 55,1% comparado al mismo período de 2024.

Una pequeña caída en Santa Fe

Por su parte, la provincia de Santa Fe se posicionó como el cuarto mercado a nivel nacional durante octubre, con un 9,3% del total de los patentamientos producto de 4.811 unidades registradas.

>> Leer más: Renault Kardian: tecnología, diseño y financiación directa sin intermediarios

En sintonía con la tendencia general del país, la provincia experimentó una caída en sus registros de octubre, con una disminución del 8,6% en comparación a las 5.266 unidades patentadas en septiembre.

De igual manera, el panorama interanual en Santa Fe fue excepcionalmente favorable, superando el promedio nacional, ya que acumuló un crecimiento del 23,6% interanual en octubre, mientras que sumó un incremento del 59,4% (50.910 unidades) en los primeros diez meses del año en relación a 2024.

Los más vendidos de octubre

Toyota mantuvo su primera posición en el ranking de marcas de autos livianos, con 7.682 unidades, aunque experimentó una fuerte caída del 14,5% en comparación con septiembre. Apenas por detrás aparecieron Volkswagen (7.271 unidades) y Fiat (5.492 unidades), que también registraron caídas mensuales del 9,4% y 11,6%, respectivamente.

Por el lado de los modelos, Toyota también logró imponerse de la mano de la Hilux, que se mantuvo como el vehículo más patentado en octubre con 2.523 unidades. También se quedó con el segundo lugar con la Yaris, que acumuló 2.253 patentamientos.

En tanto, el podio lo completó el Peugeot 208, con un imponente aumento del 27,8% con respecto a septiembre al alcanzar las 2.232 unidades patentadas el mes pasado.

