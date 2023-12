Lo acusan por el crimen de un changarín baleado hace dos años al interceder en una pelea

”Mi prima María Soledad estaba discutiendo con una chica y entonces se acercó un hombre al que no conozco, porque hace poco que vive en el barrio, y empezó a los tiros” , contó entonces Verónica, una sobrina de Sánchez que habló con este diario al mediodía siguiente, cuando la familia estaba reunida en su departamento del Fonavi de Monte Flores al 7000.

“No tenemos ningún problema con ellos, no sé por qué disparó este tipo y mató a mi tío”, agregó. “Tiró varias veces, cuatro o cinco. Y a Roberto le dio dos tiros. La discusión era con Piru por cosas nuestras. No conozco a los que tiraron porque son nuevos en el barrio”, agregó Verónica. Sánchez no alcanzó a resguardarse y cayó herido en esa esquina. Fue llevado en ambulancia al Hospital Clemente Alvarez pero murió en el camino por un shock causado por una herida de arma de fuego en el tórax.

Si bien en aquel momento fue detenido un joven de 19 años en una casa del barrio donde se secuestró un arma, Jonatan Antonio M. había sido sindicado desde el principio por los testigos como quien efectuó los disparos. La policía lo buscó aquel día pero no lo encontró.

Este miércoles, en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, el fiscal Gastón Avila le atribuyó a M. el delito de homicidio agravado por el uso de arma, además de la tentativa de homicidio agravado de la sobrina de la víctima y la portación ilegal de un arma. El juez Hernán Postma dictó la prisión preventiva por dos años del imputado.

Según la reconstrucción del hecho que realizó la Fiscalía, M. abrió fuego “hacia una mujer, sin importarle la posibilidad cierta y probable de causarle daño al familiar Roberto Sánchez que se encontraba junto a ella para separarla de una pelea”.