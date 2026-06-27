Ybarlucea celebrará el 9 de Julio con su tradicional Concurso de Asado a la Estaca

La novena edición convocará a vecinos, y amantes de la cocina criolla. Habrá, espectáculos y delicias gastronómicas y hasta el 3 de julio inscriben para el concurso

Si bien el encendido del fuego para los participantes del concurso comenzará a las 7, las actividades abiertas al público darán inicio a partir de las 10.

La Comuna de Ybarlucea se prepara para conmemorar un nuevo aniversario de la Independencia Argentina con una jornada cargada de identidad, tradición y sabores criollos. El próximo 9 de Julio se realizará la novena edición del Concurso de Asado a la Estaca , un evento que año tras año convoca a vecinos, instituciones y amantes de la cocina tradicional.

El certamen contará con un jurado de reconocida trayectoria, entre quienes se destaca el chef rosarino Marcelo Megna, referente de la gastronomía regional y defensor de los sabores argentinos. Su participación aporta prestigio a una competencia que continúa creciendo en nivel y convocatoria.

“Es una fiesta que ya forma parte de la identidad de Ybarlucea. Cada año suma más participantes y visitantes, consolidándose como uno de los eventos más importantes de nuestra agenda cultural”, destacó el presidente comunal Jorge Masson.

Como sucede en las distintas actividades organizadas por la comuna, se implementará un sistema de estacionamiento medido solidario, cuya recaudación será destinada a beneficio de las instituciones locales.

Inscipción abierta

La inscripción para participar del noveno Concurso de Asado a la Estaca se encuentra abierta y puede realizarse de manera online a través del link disponible en esta página. El plazo para anotarse se extenderá hasta el viernes 3 de julio. El costo de inscripción para particulares será de 30 mil pesos, mientras que las instituciones locales podrán inscribir sus equipos para participar de manera gratuita.

La celebración incluirá un desfile de agrupaciones tradicionalistas, que aportarán color, historia y tradición a la jornada. Sobre el escenario principal se presentarán músicos y ballets de Ybarlucea y la región, con propuestas artísticas que rendirán homenaje a la música y las danzas tradicionales argentinas. También habrá una amplia oferta gastronómica, donde los sabores típicos serán protagonistas.

Si bien el encendido del fuego para los participantes del concurso comenzará a las 7, las actividades abiertas al público darán inicio a partir de las 10. Desde ese momento, vecinos y visitantes podrán disfrutar de los espectáculos artísticos, el desfile tradicionalista, el patio gastronómico y todas las propuestas preparadas para celebrar el Día de la Independencia.

Concurso de interés provincial

Estas festividades que según las autoridades “se convirtieron en un emblema de la actual gestión comunal”, fueron declaradas de interés por las Cámaras de Senadores y Diputados de la provincia de Santa Fe, además de recibir la declaración de interés turístico provincial por parte de la Secretaría de Turismo.

Desde la organización destacaron que el evento no solo promueve la tradición gastronómica sino también el encuentro comunitario, ya que convoca a familias, instituciones y emprendedores locales en una jornada que combina identidad, cultura y participación en un espacio de integración que trasciende lo estrictamente festivo.

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