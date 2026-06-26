Fue suplente contra Central por la Copa Libertadores y murió en el terremoto en Venezuela

El jugador, de apenas 18 años, era considerado una de las grandes promesas del fútbol venezolano. Jugaba en la selección sub-20

Berroterán tenía 18 años, jugaba en Universidad Central de Venezuela y estuvo en el banco contra Central en el partido jugado en Caracas.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó este viernes a la tarde el fallecimiento de Yimvert Berroterán, un joven futbolista de 18 años que fue víctima de los terremotos en ese país. El chico fue suplente de Universidad Central contra Central en uno de los choques por la Copa Libertadores.

Según algunos medios venezolanos, el joven futbolista dio señales de estar vivo tras las primeras horas posteriores a los sismos, aunque no pudo ser rescatado a tiempo. Cuando los rescatistas finalmente llegaron hasta él, lo encontraron sin vida.

Berroterán jugó el campeonato mundial sub-17 con la selección de Venezuela y en el país era considerado como la gran promesa del fútbol vinotinto.

De acuerdo con la información difundida por personas cercanas al jugador, Berroterán fue encontrado bajo los escombros y rescatado sin signos vitales.

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Dos terremotos muy destructivos en Venezuela

El futbolista estaba desaparecido desde dos destructivos sismos que se produjeron esta semana en Venezuela. Los temblores alcanzaron 7.2 y 7.5 puntos en la escala de Richter y causaron enormes daños y muchas pérdidas humanas, todavía no cuantificadas.

El jugador de Universidad Central de Venezuela había sido visto por última vez en el sector de Los Corales, una de las zonas más afectadas por los temblores.

Berroterán jugó el campeonato mundial sub-17 con la selección de Venezuela y en el país era considerado como la gran promesa del fútbol vinotinto Berroterán jugó el campeonato mundial sub-17 con la selección de Venezuela y en el país era considerado como la gran promesa del fútbol vinotinto

La desaparición del jugador conmocionó a todo el fútbol venezolano, y encendió la alarma entre sus familiares y allegados. Y este viernes, al conocerse el hallazgo del cuerpo junto a su novia Valentina Sandoval, el drama se hizo todavía más grande.

Berroterán estuvo en el banco de suplentes de Universidad Central de Venezuela cuando recibió a Central por la Copa Libertadores, el 28 de abril. Ese encuentro terminó 3 a 0 a favor del equipo rosarino, con goles de Enzo Copetti, Ángel Di María y Jaminton Campaz, pero el chico venezolano no jugó ningún minuto.

Luego volvió a estar en el banco en la revancha, que se jugó en Arroyito el 19 de mayo. Ese día, el Canalla goleó 4 a 0 con tantos de Alejo Veliz, Vicente Pizarro, Ángel Di María y Marco Ruben.