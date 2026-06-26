Tomás Rebord tras los despidos en Blender: "Es un ataque a mi programa"

El conductor de "Hay algo ahí" aseguró que Blender despidió a toda la producción de su ciclo, habló de un "ataque" al programa y anunció una colecta para ayudar a sus compañeros

Los empleados despedidos en Blender son todos de la producción de Tomás Rebord

El conflicto laboral que paralizó la programación de Blender sigue encendido. Después de que la conductora Fiorella Sargenti denunciara en vivo el despido de trabajadores tras un reclamo salarial, el periodista y conductor Tomás Rebord aseguró que el canal desvinculó a todo el equipo que produce su programa Hay algo ahí.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Rebord afirmó que la decisión fue tomada mientras él se encontraba fuera del país y cuestionó la falta de explicaciones por parte de las autoridades del canal. "Blender, el medio en el que trabajo hace tres años, decidió despedir a todo mi equipo de trabajo, a toda mi producción, básicamente, en un contexto en el que yo estoy lejos y no estoy ahí", comenzó.

Según relató, durante toda la jornada intentó establecer contacto con los responsables de la empresa para conocer los motivos de la medida, pero aseguró que nunca obtuvo una respuesta.

"Intenté comunicarme con las autoridades del canal, intentando tener algún tipo de explicación o instancia de negociación y no recibí respuesta", sostuvo.

"Lo interpreto como un ataque al programa"

El conductor fue más allá y vinculó la decisión con el futuro de Hay algo ahí, uno de los ciclos más vistos de Blender. "No me queda otra que interpretar esto como un superataque a mi persona, al programa y a los compañeros de trabajo con los que hacemos el programa", expresó.

Para Rebord, el equipo despedido forma parte de la identidad del ciclo y no puede ser reemplazado.

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"Todos los que miran Hay algo ahí saben que es un programa grande por su gente. Las personas que lo hacen son miembros constitutivos de la esencia del producto. No hay Hay algo ahí sin Hay algo ahí. No logro entender qué pretende que suceda el medio haciendo un programa sin gente. No se puede hacer y no hay manera", afirmó.

También aseguró que, hasta el momento, desconoce cuál será el futuro del programa. "No estoy teniendo ni claridad ni respuestas", dijo.

"No se negocia sobre la dignidad de las personas"

En otro tramo del mensaje, Rebord diferenció una negociación salarial de la decisión que, según denunció, tomó la empresa.

"Todos los medios negocian. Todos pueden tener una negociación salarial. Pero esto es otra cosa", afirmó. Y agregó: "La decisión de rajar a todo un equipo de trabajo que hace un programa, con gente de seguridad en el canal... No estoy logrando entender qué es lo que pasa".

Las declaraciones llegan luego de que Fiorella Sargenti interrumpiera la transmisión en vivo de Último aviso para denunciar que varios trabajadores habían sido despedidos por participar de un reclamo salarial. Tras ese anuncio, el programa se levantó y Blender suspendió su programación.

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El conflicto comenzó a partir de un reclamo de los trabajadores para que se cumplieran acuerdos salariales. Además que alrededor de veinte empleados fueron despedidos. Hasta el momento, Blender no difundió una explicación pública sobre las desvinculaciones denunciadas por sus trabajadores.

Un sistema de suscripciones para ayudar a los despedidos

Mientras espera definiciones sobre el conflicto, Rebord anunció que volverá a poner en marcha el antiguo sistema de financiamiento que utilizaba antes de incorporarse a Blender.

"Vamos a volver a lanzar el sistema hagov.ar, el viejo sistema por el cual teníamos suscripciones para financiar los programas y formatos que hacíamos", explicó.

Según indicó, el objetivo será reunir fondos para asistir a quienes perdieron su trabajo. "No voy a dejar a ninguno de mis compañeros tirados. Son mis amigos, son mis amigas", aseguró.

Y concluyó: "Lo vamos a hacer para bancar a los compañeros que se están quedando ahora sin laburo, aunque sea para darles un poco de margen y espalda hasta que esperemos se aclare esta situación".