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Una ayuda para Venezuela: cómo colaborar en Rosario luego de los terremotos

Este sábado se anunció una colecta de medicamentos como parte del primer envío de donaciones desde Argentina

27 de junio 2026 · 09:49hs
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Los sismos del 24 de junio provocaron el derrumbe de varios edificios en Venezuela.

Foto: AP Foto/Matías Delacroix.

Los sismos del 24 de junio provocaron el derrumbe de varios edificios en Venezuela.

La crisis en Venezuela no pasó inadvertida a nivel local. En los primeros días posteriores a la catástrofe, un grupo de migrantes anunció este sábado una colecta en Rosario para ayudar a las víctimas de los terremotos que provocaron cientos de muertes y daños enormes el último miércoles.

La convocatoria se lanzó a través de redes sociales con el fin de coordinar una donación de medicamentos para los habitantes dle país caribeño. Según indicaron los organizadores, en esta instancia sólo se enfocarán en potenciar la asistencia sanitaria después de los sismos que golpearon principalmente al estado de La Guaira y a Caracas.

El grupo Venezolanos en Rosario decidió establecer un punto de acopio en el Mercado del Patio para recibir distintos tipos de fármacos y otros insumos. Este encuentro forma parte del primer envío de este tipo desde Argentina con el fin de paliar los efectos de los sismos que se registraron días atrás en la costa del mar Caribe.

¿Cómo ayudar a las víctimas en Venezuela desde Rosario?

Los organizadores anunciaron la recepción de medicamentos este sábado entre las 10.30 y las 17 en Cafferata y Córdoba. Al respecto, anticiparon que los materiales llegarán al país caribeño en los próximos 15 días.

La lista de productos solicitados es diversa. Por un lado se propone la donación de analgésicos, antinflamatorios y antibióticos. Al mismo tiempo, se abre la posibilidad de aportar insumos, materiales de curación, instrumental y elementos de protección personal.

>> Leer más: Terremoto en Venezuela: por qué ocurrió y qué región argentina es similar a la zona de desastre

Fuera de lo que hace a la cuestión sanitaria, los organizadores también apuntan a conseguir comida para perros y gatos. Según indicaron mediante redes sociales, las donaciones serán administradas por Ángeles de la Autopista, un grupo de paramédicos voluntarios.

Antes de esta convocatoria, el gobierno argentino se encargó de coordinar el envío de ayuda humanitaria y rescatistas especializados. Entre los preparativos se eligieron a unos 40 bomberos santafesinos para colaborar en Venezuela luego de la catástrofe.

¿Cuántas personas murieron por los terremotos en Venezuela?

Los últimos reportes del gobierno del país caribeño señalan que 920 personas murieron y otras 3.360 sufrieron heridas debido a los sismos del 24 de junio. Las cifras oficiales se dieron a conocer este viernes a través del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Según el registro de las autoridades locales, este viernes había 157 víctimas desaparecidas y 172 atrapadas bajo los escombros por los sismos que tuvieron 214 réplicas posteriores. Ante esta situación, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró al estado de La Guaira como zona de desastre natural. Además del impacto de los temblores, een ese distrito se produjeron saqueos a comercios y viviendas derrumbadas.

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