La Capital | Ovación | Rugby

Rugby: Atlético del Rosario recibe a Hindú por el Top 14 del torneo de la Urba

Por la 13ª fecha del Top 14 de la Urba, Plaza e Hindú se cruzan en el pasaje Gould desde las 15.30 con promesa de buen rugby

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

27 de junio 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Manuel Nogues

Manuel Nogues, apertura y pieza fundamental en el andamiaje de Atlético del Rosario.

El Top 14 está al rojo vivo. Este sábado se disputará la 13ª fecha del torneo que organiza la Unión de Rugby de Buenos Aires y está en juego la Copa Banco Macro, y en la Cuna de la Bandera, hay promesa de buen rugby.

En el pasaje Gould, Atlético del Rosario (9º, 24 puntos) tendrá un dificilísimo examen ante Hindú (2º, 48 puntos), cotejo que comenzará a las 15.30 y será dirigido por Nicolás Cotic.

Rugby con historia

Es un encuentro con mucha historia entre ambos clubes. Atlético del Rosario llega de un buen triunfo ante Champagnat, por 27 a 22 en Estancias del Pilar, que lo consiguió en el final del juego. Está en el noveno lugar y sigue sin confirmar para qué está en esta temporada. Hindú Club, en tanto, viene de caer en Don Torcuato ante Regatas de Bella Vista por un ajustado 23-20, en lo que fue el batacazo de la 12ª fecha, por lo que buscará no perder más protagonismo para seguir en las primeras posiciones.

Los equipos

Con relación al equipo que venció a Champagnat hace una semana, el conjunto local presentará dos cambios con los ingresos de Reyes y Dipierri en la primera línea.

En consecuencia, Atlético del Rosario alistará a Ezequiel Reyes, Ramiro Rubio y Lisandro Dipierri; José Cáceres y Octavio Capella; Federico Etcheverry, Ignacio Sapino y Lucas Malanos; Tomás Cornejo y Manuel Nogués; Nicolás Casals, Pedro De Haro, Tomás Malanos y Juan Cruz Bertero; Martín Elías.

Hindú, en tanto, lo hará con Franco Divesti, Agustín Capurro y Nicolás Leiva; Juan Ulibarri y Juan Comolli; Santino Amaya, Lautaro Bávaro y Nicolás Amaya; Felipe Ezcurra y Fermín Ormaechea; Federico Graglia, Joaquín López Nobrega, Bautista Farisé y Tomás Amher; Sebastián Cancelliere.

El resto del Top 14

Otro de los encuentros destacados será CASI ante Alumni mientras que Newman, el puntero, visitará a CUBA. Además SIC jugará ante Buenos Aires y se enfrentarán Los Tilos v. Champagnat, Regatas Bella Vista v. La Plata y Los Matreros v. Belgrano Athletic.

Noticias relacionadas
El rafaelino Mayko Vivas, ex Atlético del Rosario, es uno de los convocados por Contepomi para el Nations Championship.

Rugby: Contepomi confirmó la lista para el Nations Championship sin rosarinos

El tercera línea de Plaza, Ignacio Sapino baja una pelota en un line.

Rugby: le costó, pero la peleó y en la última Atlético del Rosario cantó victoria

Egipto celebró la anulación de un gol rival en el final del partido.

Egipto clasificó en el Mundial 2026 y puede ser el próximo rival de Argentina

El Alpine de Franco Colapinto, que le costó mucho la FP3 de Austria.

Un prólogo difícil de Franco Colapinto, para una clasificación en Austria que asoma complicada

Ver comentarios

Las más leídas

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: Es un ataque a mi programa

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: "Es un ataque a mi programa"

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Lo último

Inversión histórica en Roldán para fortalecer la red eléctrica

Inversión histórica en Roldán para fortalecer la red eléctrica

Egipto clasificó en el Mundial 2026 y puede ser el próximo rival de Argentina

Egipto clasificó en el Mundial 2026 y puede ser el próximo rival de Argentina

Un prólogo difícil de Franco Colapinto, para una clasificación en Austria que asoma complicada

Un prólogo difícil de Franco Colapinto, para una clasificación en Austria que asoma complicada

Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

Ocupan espacios que antes pertenecían a grandes cadenas y refuerzan su apuesta por multiplicar sucursales a lo largo del centro rosarino

Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

Por Azul Martínez Lo Re
Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de la crisis climática de El Niño
La Región

Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de la crisis climática de "El Niño"

Argentina: pausa de rehidratación para activar la confianza y con sueño rosarino

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Ovación

Argentina: pausa de rehidratación para activar la confianza y con sueño rosarino

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais
Información General

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado
Salud

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado

Rugby: Atlético del Rosario recibe a Hindú por el Top 14 del torneo de la Urba

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético del Rosario recibe a Hindú por el Top 14 del torneo de la Urba

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: Es un ataque a mi programa

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: "Es un ataque a mi programa"

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Fue suplente contra Central por la Copa Libertadores y murió en el terremoto en Venezuela

Fue suplente contra Central por la Copa Libertadores y murió en el terremoto en Venezuela

Ovación
Un prólogo difícil de Franco Colapinto, para una clasificación en Austria que asoma complicada

Por Gustavo Conti
Ovación

Un prólogo difícil de Franco Colapinto, para una clasificación en Austria que asoma complicada

Un prólogo difícil de Franco Colapinto, para una clasificación en Austria que asoma complicada

Un prólogo difícil de Franco Colapinto, para una clasificación en Austria que asoma complicada

Rugby: arrancan los partidos revancha en un Torneo del Interior cada vez más duro y competitivo

Rugby: arrancan los partidos revancha en un Torneo del Interior cada vez más duro y competitivo

Rugby: Atlético del Rosario recibe a Hindú por el Top 14 del torneo de la Urba

Rugby: Atlético del Rosario recibe a Hindú por el Top 14 del torneo de la Urba

Policiales
Crimen del policía federal: las voces del barrio que abren interrogantes sobre la versión oficial

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen del policía federal: las voces del barrio que abren interrogantes sobre la versión oficial

Condenan a dos hombres por cometer por delitos sexuales

Condenan a dos hombres por cometer por delitos sexuales

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

La Ciudad
Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

Por Azul Martínez Lo Re
La Ciudad

Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Rosario sumó 27 nuevas placas de deportistas al Paseo de los Olímpicos: quiénes son
La Ciudad

Rosario sumó 27 nuevas placas de deportistas al Paseo de los Olímpicos: quiénes son

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero
Policiales

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero

Un extécnico de Newells en la catástrofe de Venezuela: Todo esto es una locura

Por Luis Castro
Ovación

Un extécnico de Newell's en la catástrofe de Venezuela: "Todo esto es una locura"

Piden las detenciones de Insaurralde y de Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
Política

Piden las detenciones de Insaurralde y de Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Adrián Ravier debutó como vocero presidencial, pero sin responder preguntas
Política

Adrián Ravier debutó como vocero presidencial, pero sin responder preguntas

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea
Policiales

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

China: un avión se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing
El Mundo

China: un avión se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing

Milei sobre Adorni: Si la Justicia lo considera culpable, lo vuelo de una patada
Política

Milei sobre Adorni: "Si la Justicia lo considera culpable, lo vuelo de una patada"

Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza
La Ciudad

Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza

Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio
La Región

Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives
Motores

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives

Intoxicación por monóxido: cuánto salen y dónde se venden los detectores que salvan vidas
Salud

Intoxicación por monóxido: cuánto salen y dónde se venden los detectores que salvan vidas

Internaron a tres niñas por inhalación de monóxido de carbono en barrio Rucci
La Ciudad

Internaron a tres niñas por inhalación de monóxido de carbono en barrio Rucci

De la Facultad de Ciencias Médicas al Foro Económico Mundial en Suiza, con varias escalas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

De la Facultad de Ciencias Médicas al Foro Económico Mundial en Suiza, con varias escalas

Impactante choque en Circunvalación: un camión  quedó sobre el guardarrail
La ciudad

Impactante choque en Circunvalación: un camión  quedó sobre el guardarrail

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: Es un ataque a mi programa
Zoom

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: "Es un ataque a mi programa"

Consumos problemáticos en Santa Fe: crecen las consultas y la cocaína domina los casos atendidos
La Ciudad

Consumos problemáticos en Santa Fe: crecen las consultas y la cocaína domina los casos atendidos

Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para refinanciar deudas en mora
Economía

Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para refinanciar deudas en mora

Los casos de tuberculosis aumentaron un 33 por ciento en 2026 en Santa Fe
La Ciudad

Los casos de tuberculosis aumentaron un 33 por ciento en 2026 en Santa Fe

Milei volvió a elogiar a Messi: Cuando todos hablaban pestes, el único que lo bancaba era yo
Política

Milei volvió a elogiar a Messi: "Cuando todos hablaban pestes, el único que lo bancaba era yo"