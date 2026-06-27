Rugby: Atlético del Rosario recibe a Hindú por el Top 14 del torneo de la Urba

Por la 13ª fecha del Top 14 de la Urba, Plaza e Hindú se cruzan en el pasaje Gould desde las 15.30 con promesa de buen rugby

Manuel Nogues, apertura y pieza fundamental en el andamiaje de Atlético del Rosario.

El Top 14 está al rojo vivo. Este sábado se disputará la 13ª fecha del torneo que organiza la Unión de Rugby de Buenos Aires y está en juego la Copa Banco Macro, y en la Cuna de la Bandera, hay promesa de buen rugby.

En el pasaje Gould, A tlético del Rosario (9º, 24 puntos) tendrá un dificilísimo examen ante Hindú (2º, 48 puntos), cotejo que comenzará a las 15.30 y será dirigido por Nicolás Cotic.

Es un encuentro con mucha historia entre ambos clubes. Atlético del Rosario llega de un buen triunfo ante Champagnat, por 27 a 22 en Estancias del Pilar, que lo consiguió en el final del juego. Está en el noveno lugar y sigue sin confirmar para qué está en esta temporada. Hindú Club, en tanto, viene de caer en Don Torcuato ante Regatas de Bella Vista por un ajustado 23-20, en lo que fue el batacazo de la 12ª fecha, por lo que buscará no perder más protagonismo para seguir en las primeras posiciones.

Con relación al equipo que venció a Champagnat hace una semana, el conjunto local presentará dos cambios con los ingresos de Reyes y Dipierri en la primera línea.

En consecuencia, Atlético del Rosario alistará a Ezequiel Reyes, Ramiro Rubio y Lisandro Dipierri; José Cáceres y Octavio Capella; Federico Etcheverry, Ignacio Sapino y Lucas Malanos; Tomás Cornejo y Manuel Nogués; Nicolás Casals, Pedro De Haro, Tomás Malanos y Juan Cruz Bertero; Martín Elías.

Hindú, en tanto, lo hará con Franco Divesti, Agustín Capurro y Nicolás Leiva; Juan Ulibarri y Juan Comolli; Santino Amaya, Lautaro Bávaro y Nicolás Amaya; Felipe Ezcurra y Fermín Ormaechea; Federico Graglia, Joaquín López Nobrega, Bautista Farisé y Tomás Amher; Sebastián Cancelliere.

El resto del Top 14

Otro de los encuentros destacados será CASI ante Alumni mientras que Newman, el puntero, visitará a CUBA. Además SIC jugará ante Buenos Aires y se enfrentarán Los Tilos v. Champagnat, Regatas Bella Vista v. La Plata y Los Matreros v. Belgrano Athletic.