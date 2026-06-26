Intoxicación por monóxido: cuánto salen y dónde se venden los detectores que salvan vidas

Son aparatos que tienen una alarma que suena ante una pérdida. Muertes y accidentes graves por inhalación de monóxido cobran vidas cada invierno

Los dispositivo se colocan con facilidad. Hay que chequear siempre que tengan batería cargada

Un grave hecho producido en la noche de este jueves conmueve a Rosario : tres niñas están internadas por haber inhalado monóxido de carbono en un departamento de barrio Rucci . La intervención del Sies se realizó tras un pedido de ayuda en Homero Manzi al 2500 . Allí se encontraron con dos adultos afectados por la intoxicación con monóxido de carbono y tres nenas, dos de 7 años y una de 9 con síntomas. Las menores se encuentran internadas en el Sanatorio de la Mujer. ¿Cómo pueden evitarse estas situaciones? ¿Sirven los detectores que avisan ante una fuga de gas?

La inhalación de este gas altamente tóxico es uno de los grandes problemas de salud cuando llega el frío. La calefacción y las ventanas herméticamente cerradas para combatir las bajas temperaturas pueden ser una combinación letal si no se cuenta con un buen sistema de ventilación y condiciones adecuadas de los aparatos. Por eso, tener en cada hogar detectores de las fugas puede salvar vidas.

Cada año más de 200 personas se ven afectadas en la Argentina por inhalar monóxido de carbono. En 2025 hubo 45 muertes. Muchos otros son internados con síntomas, desde leves a muy graves: dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, vómitos y somnolencia.

Los detectores de monóxido de carbono son aparatos que logran captar si se está produciendo una fuga de este gas dentro de la casa. Son pequeños objetos que, si perciben la contaminación en el aire, emiten una alarma.

En las ferreterías de Rosario pueden encontrarse estos dispositivos, que también se venden on line. Muchos de ellos funcionan con pilas AA, sin necesidad de cables adicionales y pueden colocarse en los distintos espacios de la casa.

¿Cómo funcionan y cuánto cuestan?

Al detectar la fuga de monóxido encienden una alarma con sonido acompañada por una luz que puede ser amarilla cuando existe una falla o roja cuando hay altos niveles de gas y, por lo tanto, de peligro.

Existen también otros aparatos de control y detección que pueden llegar a ser más completos y que no solo alertan a los residentes del hogar en caso de fuga sino que también se encuentran conectados a una central de monitoreo por lo que emiten una alarma en caso de que los habitantes del hogar no se hallen en la casa, estén durmiendo o se encuentren bajo los efectos del monóxido.

Los precios varían según la marca, su lugar de producción y sus complejidades. El valor de los productos que funcionan con pilas arrancan entre los 30 mil pesos, y hay de hasta 90 mil pesos. La variedad de modelos es amplia, dependiendo de la marca y la tecnología. También se pueden encontrar algunas promociones para adquirir varias unidades, a menor costo. Los detectores conectados a una central de monitoreo son más caros y se consiguen en aquellos locales destinados a los distintos sistemas de alarma.

Cada invierno hay que chequear el estado de las estufas para garantizar que funcionen en óptimas condiciones Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Cómo evitar una intoxicación

El gobierno de la Nación ofrece todos los años una serie de consejos a tener en cuenta para evitar una intoxicación por monóxido de carbono. Estos son:

1- En lugares cerrados, mantener siempre una ventana abierta. Al menos, 5 centímetros.

2- Revisar una vez por año los artefactos de combustión de la casa con un gasista matriculado. Hacerlo preferentemente durante el invierno, cuando más se utilizan esos artefactos.

3- Limpiar las hornallas para que los alimentos no obstruyan los quemadores y generen una mala combustión. Y chequear que la llama de gas sea azul. Si es amarilla o anaranjada, puede haber presencia de monóxido de carbono.

4- Si se cuenta con red de gas natural, en las habitaciones las estufas deben ser de tiro balanceado.

5- Si se usa gas envasado, como garrafa o cilindro, la ventilación de la habitación debe estar a la altura de los pies.

6- No instalar calefones o estufas en baños o espacios cerrados.

7- Si se cuenta con un detector de monóxido de carbono instalado, chequear que siempre esté activo.