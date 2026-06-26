Una almacenera santafesina se hizo viral tras pelear con una mujer que le quiso robar

Tras un intenso forcejeo, la sospechosa quedó semidesnuda. El video que registró lo ocurrido en San Justo recorrió las redes

En estos últimos días, un video de un particular robo en un almacen se volvió viral en redes sociales . Ahora, se conoció que la comerciante que protagonizó el clip es de San Justo, localidad ubicada en la provincia de Santa Fe . En las imágenes que recorrieron la web, una mujer forcejeaba con la delincuente que intentó sustraer elementos del comercio.

En el video, y tras el forcejeo con la almacenera, la ladrona queda semidesnuda frente a las cámaras , y esa es la secuencia que se viralizó en redes. "Este negocio lo voy a defender con mis uñas y dientes", aseguró Graciela Rolón, comerciante oriunda de San Justo, en conversación con medios locales.

La mujer está al frente de su almacen hace cuatro décadas. En las declaraciones radiales , la comerciante aseguró que sufrió siete intentos de robo, lo que comenzar a atender detrás de las rejas.

En particular, el robo tuvo lugar este miércoles a la mañana, cuando una joven entró al negocio y simuló ser una clienta. Al ingresar, le pidió a la comerciante una bebida alcohólica. Cuando Graciela giró a buscar la botella en la heladera, la ladrona se abalanzó sobre la caja registradora.

[POLICIALES] En San Justo, Santa Fe, intentó robar un almacén, se agarró a trompadas con la dueña y quedó desnuda por el forcejeo: dos horas más tarde volvió para exigir que "borren el video" y la detuvieron. https://t.co/UHNVLbcrkE pic.twitter.com/IUuXyAl3NR

"Entonces vine corriendo y tuve que forcejear", afirmó la almacenera de San Justo. Durante el forcejeo, no sólo el dinero se cayó al piso sino que la sospechosa quedó semidesnuda, perdiendo las campera negra que vestía. Esta parte del robo se hizo viral.

Siete intentos de robo

“Después me han robado siete veces. Dos veces no denuncié porque eran cosas de golosinas, y después eran cigarrillos, tampoco denuncié”, lamentó, en declaraciones a La Cien San Justo. En ese sentido, el almacén está equipado con cámaras, rejas y alarmas.

"Este negocio lo voy a cuidar con uñas y dientes. Ellos quieren que yo deje de trabajar. ¿Qué hago si dejo de trabajar? Yo me siento bien trabajando, quiero mi negocio, quiero mi trabajo. Y lo tengo que cuidar", expresó la comerciante en diálogo con medios de San Justo.