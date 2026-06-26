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Internaron a tres niñas por inhalación de monóxido de carbono en barrio Rucci

La madre de las menores de edad también requirió asistencia médica luego de un operativo de emergencia en el departamento en el que viven

26 de junio 2026 · 07:58hs
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Las víctimas fueron atendidas en el centro por el efecto del monóxido de carbono.

Las víctimas fueron atendidas en el centro por el efecto del monóxido de carbono.

La policía rosarina realizó este jueves un importante procedimiento para auxiliar a una familia por inhalación de monóxido de carbono. Fuentes oficiales confirmaron que tres niñas de barrio Rucci fueron internadas después de la denuncia realizada a la noche en inmediaciones de avenida Circunvalación.

Las fuerzas de seguridad provinciales y el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) coordinaron la intervención tras un pedido de ayuda en Homero Manzi al 2500. Los padres de las menores de edad también recibieron asistencia en un centro de salud privado como consecuencia de la intoxicación.

Los primeros reportes indican que una nena de 9 años y sus dos hermanas de 7 años sufrieron problemas de salud mientras estaban en su hogar. Lo mismo ocurrió con su mamá en el departamento que comparten cerca de la miniterminal de colectivos del barrio Rucci.

¿Qué pasó con la familia intoxicada en la zona norte?

Agentes del Comando Radioeléctrico recibieron aviso sobre el episodio poco después de las 22. En ese momento estaban patrullando la zona y Joel Z. se acercó para pedirles ayuda porque su familia se había intoxicado.

El hermano del hombre de 37 años intervino para evacuar el departamento en medio de las sospechas sobre la falla de un artefacto de gas. Así colaboró para que sus tres sobrinas y de su cuñada pudieran salir del inmueble.

>> Leer más: Qué hacer ante un escape de gas y cómo reconocerlo

Una vez que la familia llegó a la calle, los médicos del Sies se ocuparon de evaluar a todas las personas con asistencia de la policía. Luego del diagnóstico sobre inhalación de monóxido de carbono, Sabrina T. fue trasladada al Sanatorio de la mujer junto a sus hijas y su pareja para continuar con el tratamiento.

Tanto la mujer de 38 años como su esposo y las niñas ingresaron al nosocomio de San Luis y Pueyrredón cerca de las 23. Después, la policía dejó el registro del procedimiento a disposición de la Justicia en el destacamento del barrio Rucci.

¿Cómo prevenir la intoxicación con monóxido de carbono?

El monóxido de carbono se genera por la combustión incompleta de materiales que contienen carbono: gas, petróleo, carbón, kerosén, nafta, madera o plásticos. A nivel hogareño, este gas lo pueden producir calefones, termotanques, calderas, estufas, braseros, salamandras, cocinas, anafes, parrilas u hornos.

Para prevenir la intoxicación, el gobierno nacional recomienda el control periódico de las instalaciones de estos equipos para garantizar el buen funcionamiento. La señal más evidente de una falla es la llama amarilla en un artefacto de gas. Además, es importante cumplir con las siguientes medidas:

  • Mantener los ambientes bien ventilados
  • Si se encienden brasas o llamas de cualquier tipo, apagarlas antes de ir a dormir y hacerlo siempre fuera de la casa
  • No usar el horno u hornallas de la cocina para calefaccionar ambientes
  • No mantener recipientes con agua sobre la estufa, cocina u otra fuente de calor
  • El calefón no debe estar en el baño, ni en espacios cerrados o mal ventilados
  • No encender motores a combustión (grupos electrógenos, motosierra, etc.) en ambientes cerrados, sótanos o garajes

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