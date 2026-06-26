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Disminuyen los delitos lesivos en Villa Gobernador Gálvez y refuerzan la prevención

Un informe del Ministerio de Seguridad destacó la baja de indicadores tras el aumento de móviles policiales y un tiempo de respuesta menor a siete minutos en llamados al 911

26 de junio 2026 · 15:42hs
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Durante la reunión también se hizo hincapié en la importancia de la participación ciudadana.

Durante la reunión también se hizo hincapié en la importancia de la participación ciudadana.
Disminuyen los delitos lesivos en Villa Gobernador Gálvez y refuerzan la prevención

Disminuyen los delitos lesivos en Villa Gobernador Gálvez y refuerzan la prevención

Villa Gobernador Gálvez mostró una disminución en los delitos lesivos a partir del refuerzo en la presencia de fuerzas de seguridad y la mejora en los tiempos de respuesta ante emergencias. Así se expuso durante una reunión de trabajo del programa M3 —Mapeo, Métrica y Monitoreo— que reunió al Ministerio de Seguridad, autoridades municipales, fuerzas policiales y representantes de instituciones locales.

El encuentro se realizó el miércoles 24 de junio y permitió analizar datos actualizados y delinear nuevas estrategias de prevención. Según se informó, actualmente hay entre 14 y 17 móviles policiales en circulación permanente en la ciudad, lo que permitió acortar los tiempos de intervención a menos de siete minutos entre el llamado al 911 y la llegada de los efectivos.

El intendente Alberto Ricci destacó que las estadísticas reflejan una mejora respecto de años anteriores. “Se han disminuido los hechos, particularmente los delitos lesivos, aunque siguen predominando los delitos predatorios y los hechos de violencia en el ámbito familiar”, señaló.

Prevención sistematizada

En ese marco, el jefe municipal remarcó la importancia del sistema de emergencias para la planificación preventiva. Explicó que la distribución de patrullajes se realiza en base a los datos que arrojan los llamados al 911, por lo que pidió a los vecinos que denuncien tanto hechos consumados como situaciones sospechosas.

Por su parte, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Seguridad, Esteban Santantino, subrayó el trabajo conjunto entre provincia, municipio y fuerzas policiales. “Muchos indicadores mejoraron, pero todavía falta para alcanzar los niveles de seguridad que la población demanda”, advirtió.

El funcionario provincial indicó que el refuerzo del patrullaje y la reducción en los tiempos de respuesta fueron factores clave en la baja de delitos lesivos, aunque insistió en la necesidad de sostener y profundizar las acciones preventivas, especialmente frente a los delitos contra la propiedad.

Participación ciudadana

Durante la reunión también se hizo hincapié en la importancia de la participación ciudadana. Las autoridades remarcaron que la información aportada por los vecinos resulta central para el análisis del delito y la toma de decisiones operativas.

Además, se difundieron recomendaciones sobre cómo actuar ante situaciones de inseguridad, tanto durante como después de un hecho delictivo, con especial énfasis en preservar la integridad personal, dar aviso inmediato al 911 y formalizar la denuncia correspondiente.

La articulación entre el Estado, las fuerzas de seguridad y las instituciones locales aparece así como uno de los ejes sobre los que se apoya la estrategia para sostener la mejora en los indicadores y avanzar en la prevención del delito en la ciudad.

>>Leer más: La tierra propia, una urgencia evidente en Villa Gobernador Gálvez

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