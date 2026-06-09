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Ybarlucea se viste de celeste y blanco para celebrar el Día de la Bandera

El próximo 20 de junio, Ybarlucea vivirá la gran fiesta popular que se realiza de manera ininterrumpida desde hace once años

9 de junio 2026 · 12:40hs
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La celebración comenzará a las 10 con el acto oficial en homenaje a nuestra enseña patria y continuará con una amplia programación cultural y tradicionalista que reunirá a vecinos

La celebración comenzará a las 10 con el acto oficial en homenaje a nuestra enseña patria y continuará con una amplia programación cultural y tradicionalista que reunirá a vecinos, vecinas y visitantes de toda la región. 
Ybarlucea se viste de celeste y blanco para celebrar el Día de la Bandera

Ybarlucea se viste de celeste y blanco para celebrar el Día de la Bandera

La jornada del próximo sábado 20 de Junio, en el marco de las celebraciones por el Día de la Bandera, promete ser un verdadero festejo en Ybarlucea. Como ya lo viene haciendo desde hace más de una década, la Comuna al mando de Jorge Masón organizó un día de festejos patrios con música en vivo, ballets folklóricos, desfile tradicionalista, juegos de rienda, feria de emprendedores y una amplia propuesta gastronómica para disfrutar en familia.

La celebración comenzará a las 10 con el acto oficial en homenaje a nuestra enseña patria y continuará con una amplia programación cultural y tradicionalista que reunirá a vecinos, vecinas y visitantes de toda la región.

Ybarlucea-20dejunio2

Como cada año, uno de los momentos más esperados será el desfile de agrupaciones gauchas, que recorrerán las calles de la localidad con cientos de jinetes que mantienen vivas las costumbres y tradiciones argentinas. Además, sobre el escenario principal ubicado en el predio del Club Social y Deportivo Ibarlucea, se presentarán ballets folklóricos y artistas musicales de Ybarlucea y localidades vecinas, aportando color y entretenimiento.

El festejo también contará con juegos de rienda, una destacada feria de emprendedores y artesanos, y una variada oferta gastronómica para que las familias puedan disfrutar de una jornada completa al aire libre.

Se viene el concurso

Asimismo, durante la celebración habrá un stand especial para la inscripción de interesados en participar de la 9ª edición del Concurso de Asado a la Estaca, que se realizará el próximo 9 de Julio. De esta manera, quienes deseen sumarse a uno de los eventos más convocantes de la región podrán realizar el trámite de manera presencial y recibir toda la información necesaria.

Ybarlucea-20dejunio

Como ocurre en los principales eventos culturales de la localidad, se implementará un sistema de estacionamiento medido, cuya recaudación estará destinada en esta oportunidad a los Bomberos Voluntarios – Destacamento Ybarlucea y al Club Logaritmo, fortaleciendo así el trabajo de instituciones fundamentales para la comunidad.

Rumbo al 9 de julio

Las celebraciones patrias organizadas por la Comuna de Ybarlucea continuarán el próximo 9 de Julio con la realización de la 9ª edición del Concurso de Asado a la Estaca, uno de los eventos más convocantes de la región.

Ambas celebraciones han sido declarados de Interés por la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe y de Interés Turístico Provincial, consolidándose como eventos de referencia en la región y como espacios de encuentro para miles de vecinos y visitantes. Estas celebraciones forman parte de una política sostenida de promoción cultural, turística y comunitaria impulsada por la Comuna de Ybarlucea, con propuestas de calidad pensadas para toda la familia.

>>Leer más: Ybarlucea desreguló aportes profesionales y reconfigura el esquema de habilitaciones del sector privado

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