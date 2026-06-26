Milei sobre Adorni: "Si la Justicia lo considera culpable, lo vuelo de una patada"

El presidente habló de la posibilidad de correr del cargo al jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Igualmente dijo confiar en su ministro

Javier Milei volvió a respaldar a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni , investigado por presunto enriquecimiento ilícito, pero la novedad es que advirtió que lo apartará del cargo si la Justicia lo declara culpable. “Si lo consideran culpable, lo eyecto y vuelo yo de una patada” , afirmó el mandatario desde Madrid, España.

"A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias” , afirmó Milei en declaraciones a El Observador al periodista Fernando González .

Milei se mostró confiado en la inocencia de su funcionario. " Manuel es inocente. Yo soy súper optimista de que no va a tener ningún tipo de problema “, sostuvo. Incluso sostuvo que la explicación de Adorni sobre el origen de su patrimonio le resulta “absolutamente plausible”. “Tenía que presentar los números, fue, los presentó, listo. Que lo determine la Justicia”, resumió.

"La Justicia determinará, yo no entiendo de temas de derecho. Si lo consideran culpable, lo eyecto y vuelo yo de una patada. Yo creo en la honestidad de Adorni" , aseguró el presidente.

Luego aprovechó a hacer un paralelismo con algo de malicia con el caso de Mauricio Macri que fue electo presidente procesado por la Justicia por la causa de escuchas ilegales en la Ciudad de Buenos Aires cuando era jefe de Gobierno. "O sea, el problema es a ver, procesado asumió Macri. Digo, de hecho, tienen un montón de personas condenadas, apelando. Entonces, yo no me voy a dejar llevar por denunciadores seriales que se dedican justamente a hacer esto".

En tanto, el presidente afirmó que irá por un segundo mandato. "Me presentaré en las elecciones de 2027 ¿cómo no si estamos haciendo el mejor gobierno de la historia? ¿Pensás que es normal meter 16.000 reformas estructurales en desregulaciones? ¡Me hablan de la micro y eso es la micro! El ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad en tiempo récord".

"Todos predecían una hiperinflación y la evitamos y la economía crece", aseveró el mandatario argentino, mientras que luego indicó: "Si fuera peronista o tuviera sobornados a los medios como hacen otros, ya habría calles con mi nombre, cosa que no permitiría porque no creo en eso".

Causa

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba para investigar el patrimonio y los ingresos formales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa que atraviesa el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

Esta medida busca reconstruir el historia laboral y económico tanto de Adorni como el de su esposa, Bettina Angeletti, retroactivamente hasta el 2012 y, por ende, los ingresos que ambos tenían para cotejar las inconsistencias en las declaraciones juradas y averiguar el origen de sus inversiones.

Pollicita también le solicitó a la Comisión Nacional de Valores todos los datos de las operaciones de blockchain autorizadas en la Argentina, desde ese mismo año, y exigió que la Ansés presente los recibos de sueldo del funcionario oficialista y de su mujer.

Por último, la fiscalía analiza todos los vuelos realizados por el funcionario y su familia, la compra de propiedades no declaradas, como la casa en el country Indio Cua (Exaltación de la Cruz) y un departamento en el barrio porteño de Caballito, más el estado de sus deudas, que son de un valor relevante.