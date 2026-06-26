La Capital | Política | Adorni

Milei sobre Adorni: "Si la Justicia lo considera culpable, lo vuelo de una patada"

El presidente habló de la posibilidad de correr del cargo al jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Igualmente dijo confiar en su ministro

26 de junio 2026 · 10:46hs
Google Seguir a La Capital en Google
Después de tres meses del caso Adorni

LA CAPITAL/Virginia Benedetto

Después de tres meses del caso Adorni, el presidente Javier Milei elige no confrontar y rearma la estrategia comunicacional. 

Javier Milei volvió a respaldar a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, pero la novedad es que advirtió que lo apartará del cargo si la Justicia lo declara culpable. “Si lo consideran culpable, lo eyecto y vuelo yo de una patada”, afirmó el mandatario desde Madrid, España.

"A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias”, afirmó Milei en declaraciones a El Observador al periodista Fernando González.

Milei se mostró confiado en la inocencia de su funcionario. "Manuel es inocente. Yo soy súper optimista de que no va a tener ningún tipo de problema“, sostuvo. Incluso sostuvo que la explicación de Adorni sobre el origen de su patrimonio le resulta “absolutamente plausible”. “Tenía que presentar los números, fue, los presentó, listo. Que lo determine la Justicia”, resumió.

Adorni y la Justicia

"La Justicia determinará, yo no entiendo de temas de derecho. Si lo consideran culpable, lo eyecto y vuelo yo de una patada. Yo creo en la honestidad de Adorni", aseguró el presidente.

Luego aprovechó a hacer un paralelismo con algo de malicia con el caso de Mauricio Macri que fue electo presidente procesado por la Justicia por la causa de escuchas ilegales en la Ciudad de Buenos Aires cuando era jefe de Gobierno. "O sea, el problema es a ver, procesado asumió Macri. Digo, de hecho, tienen un montón de personas condenadas, apelando. Entonces, yo no me voy a dejar llevar por denunciadores seriales que se dedican justamente a hacer esto".

En tanto, el presidente afirmó que irá por un segundo mandato. "Me presentaré en las elecciones de 2027 ¿cómo no si estamos haciendo el mejor gobierno de la historia? ¿Pensás que es normal meter 16.000 reformas estructurales en desregulaciones? ¡Me hablan de la micro y eso es la micro! El ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad en tiempo récord".

"Todos predecían una hiperinflación y la evitamos y la economía crece", aseveró el mandatario argentino, mientras que luego indicó: "Si fuera peronista o tuviera sobornados a los medios como hacen otros, ya habría calles con mi nombre, cosa que no permitiría porque no creo en eso".

Causa

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba para investigar el patrimonio y los ingresos formales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa que atraviesa el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

Esta medida busca reconstruir el historia laboral y económico tanto de Adorni como el de su esposa, Bettina Angeletti, retroactivamente hasta el 2012 y, por ende, los ingresos que ambos tenían para cotejar las inconsistencias en las declaraciones juradas y averiguar el origen de sus inversiones.

Pollicita también le solicitó a la Comisión Nacional de Valores todos los datos de las operaciones de blockchain autorizadas en la Argentina, desde ese mismo año, y exigió que la Ansés presente los recibos de sueldo del funcionario oficialista y de su mujer.

Por último, la fiscalía analiza todos los vuelos realizados por el funcionario y su familia, la compra de propiedades no declaradas, como la casa en el country Indio Cua (Exaltación de la Cruz) y un departamento en el barrio porteño de Caballito, más el estado de sus deudas, que son de un valor relevante.

Noticias relacionadas
Pese a que Patricia Bullrich anunció que se suspendió el informe de gestión de Manuel Adorni en el Senado, el funcionario dijo que quiere asistir.

Senado: el PRO buscará en la sesión de este jueves interpelar a Adorni, pero no tiene los dos tercios

Pese a que Patricia Bullrich anunció que se suspendió el informe de gestión de Manuel Adorni en el Senado, el funcionario dijo que quiere asistir.

Senado: el PRO buscará interpelar a Adorni, pero no tiene los dos tercios

adorni aseguro que esta a disposicion para presentar su informe en el senado

Adorni aseguró que está "a disposición" para presentar su informe en el Senado

Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, quiso evitar que Adorni se exponga a preguntas de la oposición.

El oficialismo decidió cancelar el informe de Manuel Adorni en el Senado

Ver comentarios

Las más leídas

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Quién es el empresario rosarino Sergio Airoldi, que denunció a Bioceres

Quién es el empresario rosarino Sergio Airoldi, que denunció a Bioceres

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Lo último

Manza: La música en vivo siempre es una vivencia colectiva

Manza: "La música en vivo siempre es una vivencia colectiva"

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives

Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

La normativa aprobada en Diputados espera por la luz verde en el Senado. Su impulsora, Laura Sánchez, visitó Rosario para respaldar el proyecto y capacitar a equipos educativos
Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

Por Nachi Saieg
¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero
Policiales

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea
Policiales

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio
La Región

Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio

Un extécnico de Newells en la catástrofe de Venezuela: Todo esto es una locura

Por Luis Castro
Ovación

Un extécnico de Newell's en la catástrofe de Venezuela: "Todo esto es una locura"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Quién es el empresario rosarino Sergio Airoldi, que denunció a Bioceres

Quién es el empresario rosarino Sergio Airoldi, que denunció a Bioceres

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Uno de los arqueros de Newells es buscado con gran interés por Cerro Porteño

Uno de los arqueros de Newell's es buscado con gran interés por Cerro Porteño

Ovación
Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Cuándo corre Colapinto en Austria: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Cuándo corre Colapinto en Austria: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Gustavo Alfaro tras el empate de Paraguay: Esto es un parto y a veces es uno de nalgas

Gustavo Alfaro tras el empate de Paraguay: "Esto es un parto y a veces es uno de nalgas"

Policiales
Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero
Policiales

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas

La Ciudad
¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

En las plazas y en la ribera central, los frustrados proyectos de cocheras subterráneas en Rosario

En las plazas y en la ribera central, los frustrados proyectos de cocheras subterráneas en Rosario

Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza

Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre
Policiales

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad
La Ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo
Policiales

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana
Policiales

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas
Policiales

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas

Quedó firme la cautelar que obliga al gobierno aplicar el financiamiento universitario
La Ciudad

Quedó firme la cautelar que obliga al gobierno aplicar el financiamiento universitario

Rosario Diseña se muda a una nueva locación para seguir creciendo

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Rosario Diseña se muda a una nueva locación para seguir creciendo

Una jueza anuló una detención con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó
Política

Una jueza anuló una detención con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Desigualdad: los ingresos más altos superaron 15 veces a los más bajos
Economía

Desigualdad: los ingresos más altos superaron 15 veces a los más bajos

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier
Información General

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier

La CGT confirmó que organiza un paro general junto a las dos CTA
Política

La CGT confirmó que organiza un paro general junto a las dos CTA

Abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó: recibió perpetua
Policiales

Abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó: recibió perpetua

El nuevo vocero presidencial tendrá su primera actividad este viernes
Política

El nuevo vocero presidencial tendrá su primera actividad este viernes

Francia sufrió cortes de luz en su día más caluroso desde que existen registros
Información General

Francia sufrió cortes de luz en su día más caluroso desde que existen registros

Desbarataron una banda que cometió robos en Rosario y otras localidades de la región
Policiales

Desbarataron una banda que cometió robos en Rosario y otras localidades de la región

Inauguran la plaza de bolsillo número 100 con un mural de Messi
La Ciudad

Inauguran la plaza de bolsillo número 100 con un mural de Messi

Condenan a un policía por estafas, enriquecimiento ilícito y un violento robo
Policiales

Condenan a un policía por estafas, enriquecimiento ilícito y un violento robo

Eventos y espectáculos que atraigan turismo no pagarán Ingresos Brutos en Santa Fe
Economía

Eventos y espectáculos que atraigan turismo no pagarán Ingresos Brutos en Santa Fe

Manuel Adorni gana tiempo: el oficialismo hizo caer la sesión del Senado
Política

Manuel Adorni gana tiempo: el oficialismo hizo caer la sesión del Senado

¿Por qué se registran números en rojo en el gobierno de Santa Fe?
Política

¿Por qué se registran números en rojo en el gobierno de Santa Fe?