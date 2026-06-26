Condenan a dos hombres por cometer por delitos sexuales

Los abusos fueron cometidos hacia menores que compartían vivienda con sus agresores. En 2025, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe registró 3.938 audiencias vinculadas a delitos contra la integridad sexual

Los jueces Mariano Aliau, Natalia Benvenuto y Gustavo Pérez de Urrechu condenaron a Lorenzo C. (58) a la pena de 9 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual gravemente ultrajaente por tratarse de un ascendiente.

Por su parte, el fiscal Ramiro González Raggio le atribuyó abusar sexualmente de un familiar de segundo grado, menor de edad. Los hechos ocurrieron en Rosario y en reiteradas oportunidades desde los 7 años de la menor siendo la última vez en marzo de 2023, en momentos en que el acusado quedaba a su cargo.

En otro caso similar el juez Carlos Sosa resolvió condenar a Leandro G. a la pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo; y absolviéndolo por los delitos de lesiones leves dolosas agravadas por contexto de género.

La fiscal Ivana Addoumie lo acusó por abusar sexualmente de una menor de 17 años, con quien también mantiene un vínculo familiar. Los hechos ocurrieron dentro del domicilio que compartían en Villa Gobernador Gálvez el 11 de enero de 2018 por la mañana.

Por otra parte la fiscal sostuvo que el agresor le propinó golpes con un palo, causándole lesiones leves, siendo una herida cortante en región parietal izquierda de aproximadamente 1 cm y omalgia izquierda; hecho que ocurrió el 13 de octubre de 2020 en inmediaciones de calle Arrieta y Pte. Roca, de Rosario. Los demás datos sobre mecánica y modo del hecho de abuso se preservaron para salvaguardar la integridad de la víctima.

Abusos sexuales

En 2025, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe registró 3.938 audiencias vinculadas a delitos contra la integridad sexual en sus distintas sedes y obtuvo 354 condenas en esa materia.

En su informe de gestión, la fiscal general María Cecilia Vranicich destacó el trabajo de las fiscalías regionales y ubicó a los delitos contra la integridad sexual entre las áreas priorizadas para la persecución penal. Las fiscalías regionales 2, con sede en Rosario, y 1, con sede en Santa Fe, concentraron el mayor volumen de audiencias en la provincia.

En tanto, se registraron 6.745 consultas por situaciones de violencia de género en Rosario durante el 2025: los datos oficiales hablan de un promedio diario de 18 contactos, siendo el último trimestre el de mayor demanda, con 1.969 consultas.