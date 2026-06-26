De la Facultad de Ciencias Médicas al Foro Económico Mundial en Suiza, con varias escalas

Llegó a Rosario desde Perú. Es la primera universitaria de la familia y representará a Argentina en un evento internacional

Angie Nicole Travezaño Jiménez tenía apenas 10 años cuando llegó vivir a Rosario desde la localidad de Huamancuaca Chico (Perú). Viajaba de la mano de su mamá y por entonces no se imaginaba todo lo que le esperaba. Quince años después, está a sólo dos materias de recibirse de médica en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario y, en pocos días más, representará al país en un encuentro del Foro Económico Mundial que se desarrollará en la ciudad de Ginebra (Suiza). "Entrar a la facultad, me abrió la cabeza", asegura.

Angie integrará la delegación con la que Argentina participará de la cumbre mundial de Global Shapers, una iniciativa creada por el Foro Económico Mundial con el objetivo de integrar a las juventudes en los espacios de toma de decisiones. El encuentro se desarrollará del 30 de junio al 2 de julio en Ginebra, Suiza, y reunirá a jóvenes de 150 países.

La estudiante de la UNR se sumó a la organización internacional en 2020, como parte de un grupo de estudiantes que impulsa un proyecto llamado Luna Roja, con el objetivo de abrir el debate sobre gestión menstrual, paridad de género, conciencia ambiental y justicia social en los barrios de Rosario .

" Siempre fui curiosa y me movieron las causas sociales . Durante la pandemia sentía que tenía que hacer algo, vi en las redes la convocatoria de Global Shapers Rosario y decidí aplicar . Fue la mejor decisión que pude tomar, encontré compañeros con mucha experiencia, muy cracs", recuerda la joven.

Actualmente es parte de la organización como oficial de impacto (impact officer), es la encargada de llevar las estadísticas de los proyectos y verificar su impacto. La organización desarrolla cuatro iniciativas en Rosario: el de gestión menstrual, otro para reducir la brecha digital, un tercero que brinda información a estudiantes de secundario sobre el futuro del trabajo y promueve nuevas carreras y otro que realiza mediciones sobre la calidad del aire en la ciudad.

Todas las propuestas se financian con el aporte de organizaciones y empresas de la ciudad.

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Un largo camino

Angie tiene 25 años y le faltan sólo dos materias, cirugía y clínica, para recibirse de médica. Para llegar hasta aquí recorrió un largo camino que para esta historia comenzó a los diez años, cuando junto a su mamá llegó a vivir a barrio Ludueña desde Huamancuaca Chico, un pequeño pueblito rural, a 20 minutos de la ciudad de Huancayo, en el centro de Perú.

Viajaron buscando mejores horizontes laborales para su madre, que cuida pacientes internados en instituciones de salud, y lo que encontraron fue mucho más que eso. Angie terminó la primaria en una escuela pública del barrio y la secundaria en la escuela provincial María Bicecci. Cuando tuvo que elegir una carrera, se anotó en la faculta de Ciencias Médicas de la UNR.

"La verdad en ese momento ni podía imaginarme todo lo que me esperaba, siempre quise estudiar en la universidad. De chiquita me gustaba mucho la biología, porque prácticamente me crié en el campo, pero medicina podía unir mis dos intereses: las ciencias biológicas y las sociales", cuenta.

Ingresar en la carrera, dice, le cambió la cabeza. "Yo entré a la facultad pensando en seguir el camino clínico. Pero mientras cursaba hice muchas experiencias como voluntaria y aprendí a gestionar proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas. Me alegra que se haya dado así", reflexiona.

Y todavía recuerda con muchos detalles sus primeros días en Rosario. "Al principio me costó adaptarme a la ciudad, había crecido en una localidad rural muy pequeña, y Rosario me parecía gigante. Fue un choque muy fuerte, pero me integré bien. Encontré amigos en la escuela y en otros espacios, como los polideportivos municipales. Eso me ayudó mucho".

Angie es la primera universitaria de la familia. "La facultad se convirtió en mi lugar, encontré una formación integral que me abrió la cabeza. Empecé pensando en trabajar en un hospital y cursando distintas materias me di cuenta de que la salud no se reduce a la vida hospitalaria, sino que también se puede trabajar desde otros espacios para mejorar la salud de las personas", cuenta.

>>Leer más: Medicina de la UNR "está a la altura de cualquier prestigiosa facultad del mundo"

El viaje tan esperado

Unos días antes de que termine el mes, Angie estará volando a Ginebra. Será la primera vez que se suba a un avión con destino a Europa. Antes, se juntará con los otros representantes de la comitiva argentina. La cumbre mundial de Global Shapers se extenderá durante tres días, en los cuales podrán participar de conferencias y talleres sobre liderazgo de proyectos y capacitaciones en las áreas en que se desarrollan los proyectos locales: salud y bienestar, futuro del trabajo, protección ambiental o participación cívica.

Después, la joven volverá a Rosario. El 27 de julio tiene que rendir una materia en la facultad. "Estoy bastante ansiosa. Vamos a poder relacionarnos con otros grupos a nivel regional. Habrá delegaciones de Paraguay, Chile y Uruguay y esperamos poder traer lo mejor de cada experiencia para los proyectos que se desarrollan en Rosario", cuenta con entusiasmo.

El evento anual de la organización reúne a líderes de las más de 500 comunidades locales (llamadas hubs). En cada uno de esos grupos se diseñan e impulsan soluciones para abordar las problemáticas que afectan a sus comunidades. Durante el foro, los participantes asistirán a charlas y talleres donde debatirán sobre emprendedurismo, la acción climática, el impacto de la inteligencia artificial, el futuro del trabajo y los principales desafíos de las nuevas generaciones.

Al finalizar el encuentro en Ginebra, los participantes asumirán como directores de cada grupo local con la misión no solo de liderar a nivel estratégico, sino de impulsar la ejecución de los proyectos. Además de Angie, la delegación argentina que se presentará en la reunión del foro económico está formada por jóvenes de la ciudades de Santa Fe, Mar del Plata, Buenos Aires y Tucumán.