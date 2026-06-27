Un prólogo difícil de Franco Colapinto, para una clasificación en Austria que asoma complicada

A Franco Colapinto le costó casi toda la FP3, donde todo el mundo ensayó para clasificar, para terminar más cerca de Pierre Gasly

El Alpine de Franco Colapinto, que le costó mucho la FP3 de Austria.

Franco Colapinto no pudo encontrar casi nunca el Alpine en la última práctica libre previa a la clasificación de las 11 y sin dudas quedó preocupado. Más porque su compañero Pierre Gasly sí anduvo bien. Recién en el final pareció encontrar una vuelta digna tras pelearla mucho en Austria .

El argentino estuvo todo el tiempo atrás de su compañero de Alpine y aunque le achicó en el último intento no fue suficiente como para ilusionarse. Colapinto terminó 14º y Gasly 11º.

De nuevo Kimi Antonelli dominaba la sesión, como el viernes, pero esta vez su compañero George Russell se lo bajó al final, con todos un poco más cerca. Entre el británico y el 6º Verstappen, hubo apenas 2 décimas.

Russell-Antonelli-Hamilton-Piastri-Norris-Verstappen-Leclerc-Lawson-Hadjar-Lindblad en el top ten, seguido por Gasly-Hulkneberg-Bortoleto-Colapinto-Bearman-Ocon entre los seis que siguieron y que hoy estarían en Q2. Y quedarían afuera los dos Williams, los Aston Martin y los Cadillac: Sainz-Albon-Pérez-Bottas-Alonso-Stroll.

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Qué pasó en la FP3 de Austria

Todo el mundo en la FP3 probó con neumáticos blandos en todo momento, ajustándose a las condiciones de clasificación. Y de entrada se notò que Colapinto no estaba cómodo.

Sus intentos fueron frustrantes, nunca pudo hacer un buen tiempo, mientras que Gasly avisaba por radio que el auto estaba fantástico. De hecho, 921 milésimas, casi un segundo, lo separaban de su compañero de equipo.

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Ya en el tercer intento, a 20 minutos del final y los mismos neumáticos, le fue imposible mejor a Colapinto y tampoco lo hizo Gasly.

Para los últimos minutos de la práctica, todo el mundo puso gomas blandas nuevas y aunque Colapinto achicó bastante, tampoco fue tan relevante, quedando a 537 milésimas del francés, que también mejoró algo pero no lo suficiente. De hecho, los dos Racing Bulls lo pasaron.

Y en el último intento de todos, con gomas gastadas, Colapinto hizo lo mejor suyo, para quedar a 201 milésimas de Gasly, su mejor aproximación luego de una sesión todo cuesta arriba.