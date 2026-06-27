La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Un prólogo difícil de Franco Colapinto, para una clasificación en Austria que asoma complicada

A Franco Colapinto le costó casi toda la FP3, donde todo el mundo ensayó para clasificar, para terminar más cerca de Pierre Gasly

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

27 de junio 2026 · 08:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Alpine de Franco Colapinto

El Alpine de Franco Colapinto, que le costó mucho la FP3 de Austria.

Franco Colapinto no pudo encontrar casi nunca el Alpine en la última práctica libre previa a la clasificación de las 11 y sin dudas quedó preocupado. Más porque su compañero Pierre Gasly sí anduvo bien. Recién en el final pareció encontrar una vuelta digna tras pelearla mucho en Austria.

El argentino estuvo todo el tiempo atrás de su compañero de Alpine y aunque le achicó en el último intento no fue suficiente como para ilusionarse. Colapinto terminó 14º y Gasly 11º.

De nuevo Kimi Antonelli dominaba la sesión, como el viernes, pero esta vez su compañero George Russell se lo bajó al final, con todos un poco más cerca. Entre el británico y el 6º Verstappen, hubo apenas 2 décimas.

Russell-Antonelli-Hamilton-Piastri-Norris-Verstappen-Leclerc-Lawson-Hadjar-Lindblad en el top ten, seguido por Gasly-Hulkneberg-Bortoleto-Colapinto-Bearman-Ocon entre los seis que siguieron y que hoy estarían en Q2. Y quedarían afuera los dos Williams, los Aston Martin y los Cadillac: Sainz-Albon-Pérez-Bottas-Alonso-Stroll.

>>Leer más: Crónica increíble de la única vez que la Fórmula 1 corrió en Dallas, donde jugará Argentina ante Jordania

Qué pasó en la FP3 de Austria

Todo el mundo en la FP3 probó con neumáticos blandos en todo momento, ajustándose a las condiciones de clasificación. Y de entrada se notò que Colapinto no estaba cómodo.

Sus intentos fueron frustrantes, nunca pudo hacer un buen tiempo, mientras que Gasly avisaba por radio que el auto estaba fantástico. De hecho, 921 milésimas, casi un segundo, lo separaban de su compañero de equipo.

>>Leer más: Franco Colapinto, Carlos Reutemann y Ricardo Zunino, el karma de ser el piloto número dos en Fórmula 1

Ya en el tercer intento, a 20 minutos del final y los mismos neumáticos, le fue imposible mejor a Colapinto y tampoco lo hizo Gasly.

Para los últimos minutos de la práctica, todo el mundo puso gomas blandas nuevas y aunque Colapinto achicó bastante, tampoco fue tan relevante, quedando a 537 milésimas del francés, que también mejoró algo pero no lo suficiente. De hecho, los dos Racing Bulls lo pasaron.

Y en el último intento de todos, con gomas gastadas, Colapinto hizo lo mejor suyo, para quedar a 201 milésimas de Gasly, su mejor aproximación luego de una sesión todo cuesta arriba.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto y el Alpine, en el primer ensayo en el Red Bull Racing para el GP de Austria, la nueva cita de la Fórmula 1.

Franco Colapinto y un top ten alentador en la primera sesión de ensayos libres en Austria

Franco Colapinto busca volver a ser gran protagonista con el Alpine A526 en Barcelona, séptima fecha del año de la Fórmula 1.

Colapinto va por Austria: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Nunca tan expuesta la posición de Carlos Reutemann dentro del equipo Williams en 1980 y 1981. Aquí,en Rio, y el cartel bajo la lluvia. La Fórmula 1 fue casi siempre así.

Franco Colapinto, Carlos Reutemann y Ricardo Zunino, el karma de ser el piloto número dos en Fórmula 1

Egipto celebró la anulación de un gol rival en el final del partido.

Egipto clasificó en el Mundial 2026 y puede ser el próximo rival de Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: Es un ataque a mi programa

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: "Es un ataque a mi programa"

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Lo último

Inversión histórica en Roldán para fortalecer la red eléctrica

Inversión histórica en Roldán para fortalecer la red eléctrica

Egipto clasificó en el Mundial 2026 y puede ser el próximo rival de Argentina

Egipto clasificó en el Mundial 2026 y puede ser el próximo rival de Argentina

Un prólogo difícil de Franco Colapinto, para una clasificación en Austria que asoma complicada

Un prólogo difícil de Franco Colapinto, para una clasificación en Austria que asoma complicada

Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

Ocupan espacios que antes pertenecían a grandes cadenas y refuerzan su apuesta por multiplicar sucursales a lo largo del centro rosarino

Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

Por Azul Martínez Lo Re
Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de la crisis climática de El Niño
La Región

Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de la crisis climática de "El Niño"

Argentina: pausa de rehidratación para activar la confianza y con sueño rosarino

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Ovación

Argentina: pausa de rehidratación para activar la confianza y con sueño rosarino

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais
Información General

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado
Salud

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado

Rugby: Atlético del Rosario recibe a Hindú por el Top 14 del torneo de la Urba

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético del Rosario recibe a Hindú por el Top 14 del torneo de la Urba

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: Es un ataque a mi programa

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: "Es un ataque a mi programa"

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Fue suplente contra Central por la Copa Libertadores y murió en el terremoto en Venezuela

Fue suplente contra Central por la Copa Libertadores y murió en el terremoto en Venezuela

Ovación
Un prólogo difícil de Franco Colapinto, para una clasificación en Austria que asoma complicada

Por Gustavo Conti
Ovación

Un prólogo difícil de Franco Colapinto, para una clasificación en Austria que asoma complicada

Un prólogo difícil de Franco Colapinto, para una clasificación en Austria que asoma complicada

Un prólogo difícil de Franco Colapinto, para una clasificación en Austria que asoma complicada

Rugby: arrancan los partidos revancha en un Torneo del Interior cada vez más duro y competitivo

Rugby: arrancan los partidos revancha en un Torneo del Interior cada vez más duro y competitivo

Rugby: Atlético del Rosario recibe a Hindú por el Top 14 del torneo de la Urba

Rugby: Atlético del Rosario recibe a Hindú por el Top 14 del torneo de la Urba

Policiales
Crimen del policía federal: las voces del barrio que abren interrogantes sobre la versión oficial

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen del policía federal: las voces del barrio que abren interrogantes sobre la versión oficial

Condenan a dos hombres por cometer por delitos sexuales

Condenan a dos hombres por cometer por delitos sexuales

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

La Ciudad
Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

Por Azul Martínez Lo Re
La Ciudad

Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Rosario sumó 27 nuevas placas de deportistas al Paseo de los Olímpicos: quiénes son
La Ciudad

Rosario sumó 27 nuevas placas de deportistas al Paseo de los Olímpicos: quiénes son

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero
Policiales

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero

Un extécnico de Newells en la catástrofe de Venezuela: Todo esto es una locura

Por Luis Castro
Ovación

Un extécnico de Newell's en la catástrofe de Venezuela: "Todo esto es una locura"

Piden las detenciones de Insaurralde y de Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
Política

Piden las detenciones de Insaurralde y de Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Adrián Ravier debutó como vocero presidencial, pero sin responder preguntas
Política

Adrián Ravier debutó como vocero presidencial, pero sin responder preguntas

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea
Policiales

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

China: un avión se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing
El Mundo

China: un avión se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing

Milei sobre Adorni: Si la Justicia lo considera culpable, lo vuelo de una patada
Política

Milei sobre Adorni: "Si la Justicia lo considera culpable, lo vuelo de una patada"

Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza
La Ciudad

Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza

Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio
La Región

Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives
Motores

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives

Intoxicación por monóxido: cuánto salen y dónde se venden los detectores que salvan vidas
Salud

Intoxicación por monóxido: cuánto salen y dónde se venden los detectores que salvan vidas

Internaron a tres niñas por inhalación de monóxido de carbono en barrio Rucci
La Ciudad

Internaron a tres niñas por inhalación de monóxido de carbono en barrio Rucci

De la Facultad de Ciencias Médicas al Foro Económico Mundial en Suiza, con varias escalas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

De la Facultad de Ciencias Médicas al Foro Económico Mundial en Suiza, con varias escalas

Impactante choque en Circunvalación: un camión  quedó sobre el guardarrail
La ciudad

Impactante choque en Circunvalación: un camión  quedó sobre el guardarrail

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: Es un ataque a mi programa
Zoom

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: "Es un ataque a mi programa"

Consumos problemáticos en Santa Fe: crecen las consultas y la cocaína domina los casos atendidos
La Ciudad

Consumos problemáticos en Santa Fe: crecen las consultas y la cocaína domina los casos atendidos

Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para refinanciar deudas en mora
Economía

Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para refinanciar deudas en mora

Los casos de tuberculosis aumentaron un 33 por ciento en 2026 en Santa Fe
La Ciudad

Los casos de tuberculosis aumentaron un 33 por ciento en 2026 en Santa Fe

Milei volvió a elogiar a Messi: Cuando todos hablaban pestes, el único que lo bancaba era yo
Política

Milei volvió a elogiar a Messi: "Cuando todos hablaban pestes, el único que lo bancaba era yo"