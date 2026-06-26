China: un avión se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing

La aeronave impactó contra los pisos superiores de la Torre Citic, ubicada en el centro de la capital. Las autoridades todavía no confirmaron si hubo víctimas

El impacto de la avioneta contra el edificio de 528 metros de altura

Una avioneta se estrelló este viernes contra la Torre Citic ( China Zun), el rascacielos más alto de Beijing , y provocó momentos de tensión en el principal distrito financiero de la capital china. El impacto generó la caída de escombros, obligó a evacuar parte del edificio y movilizó a los equipos de emergencia.

El accidente ocurrió en la zona de Guomao, dentro del distrito de Chaoyang, donde se concentran algunos de los edificios corporativos más importantes del país, entre ellos la sede de la televisión estatal CCTV.

Los videos e imágenes difundidas en redes sociales mostraron el momento en que la aeronave impactó contra la parte superior del edificio . Las grabaciones también registraron fragmentos del avión cayendo sobre la vía pública y una zona verde cercana al edificio.

Además, algunas fotografías exhibieron la cola de la aeronave incrustada en la estructura del rascacielos y un taxi con una ventanilla destrozada por los escombros.

BREAKING: A small aircraft has reportedly crashed into Beijing's China Zun (CITIC Tower), the city's tallest skyscraper.



Debris was seen falling near the eastern entrance following the impact. The 528-meter, 109-story landmark has reportedly sustained visible damage and has… pic.twitter.com/F1xzncdlra — The War Journal (@Thewarjurnal_) June 26, 2026

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Qué se sabe sobre el avión que se estrelló en China

Según CNN, la aeronave sería un Sunward SA 60L Aurora, un avión deportivo ligero de fabricación china con capacidad para dos ocupantes.

El aparato pertenecería a la empresa Shuangyue General Aviation, aunque las autoridades todavía no confirmaron oficialmente esa información. Tampoco precisaron desde qué lugar despegó la aeronave ni qué provocó el accidente.

Datos preliminares publicados en internet y atribuidos a Flightradar24 mostraron que la avioneta habría seguido una ruta muy diferente de la prevista antes del impacto.

Los registros, que aún no fueron verificados oficialmente, reflejaron un recorrido desviado respecto del plan de vuelo original antes de la colisión contra el edificio.

La información oficial sobre el accidente todavía es limitada. Las autoridades chinas no confirmaron la cantidad de ocupantes de la aeronave, la existencia de víctimas ni las causas del impacto.

El choque sorprendió a Beijing porque la capital china mantiene fuertes restricciones para el uso del espacio aéreo. Desde principios de mayo, las autoridades prohíben el vuelo de drones y de aeronaves civiles sin autorización previa del gobierno, una medida que buscó reforzar la seguridad aérea sobre la ciudad.

La Torre Citic, también conocida como China Zun, domina el perfil urbano del distrito financiero de Beijing. El edificio se inauguró en 2018 y, con 528 metros de altura, se convirtió en el rascacielos más alto de la capital china.

Tres años después, en 2021, el gobierno local prohibió la construcción de nuevos edificios de más de 500 metros y endureció las restricciones para los proyectos que superaran los 250 metros, en medio de preocupaciones por la seguridad estructural y por las dificultades del mercado inmobiliario para sostener este tipo de desarrollos.