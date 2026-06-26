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Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Su auto fue arrollado por un tren en San Isidro y, según las primeras informaciones, habría cruzado el paso a nivel con la barrera baja. La conductora tenía 54 años

26 de junio 2026 · 21:24hs
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La repentina muerte de Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el arco del espectáculo

La repentina muerte de Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el arco del espectáculo, el periodismo y el público en general.
Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

La conductora de televisión y periodista Ernestina Pais murió trágicamente este viernes a los 54 años. El fallecimiento ocurrió de manera instantánea tras protagonizar un violento accidente vial en la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro.

Pais conducía, cerca de las 19.40, su automóvil Honda Civic negro cuando fue embestida por una formación del Tren de la Costa de la Línea Mitre. Fuentes policiales y judiciales señalaron que el impacto ocurrió en el paso a nivel ubicado en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano.

Los primeros reportes indican que la periodista intentó cruzar las vías con la barrera baja. El tren golpeó de lleno el lateral izquierdo del conductor, provocándole la muerte en el acto. Ella era la única ocupante del vehículo.

En el lugar del siniestro intervinieron personal policial, peritos y bomberos, quedando la investigación penal bajo la órbita de la UFI de Martínez.

Dolor

La repentina muerte de Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el arco del espectáculo, el periodismo y el público en general. Al tratarse de una de las figuras más carismáticas y queridas de la televisión argentina, los principales medios de comunicación interrumpieron sus programaciones habituales para cubrir la tragedia en vivo. [1, 2, 3]

Su carrera

A lo largo de su carrera, desarrolló una destacada trayectoria en televisión y radio, alcanzando gran popularidad como co-conductora de Mañanas Informales junto a Jorge Guinzburg. También estuvo al frente de diversos ciclos de entretenimiento y actualidad.

En los últimos años, además, habló abiertamente sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra las adicciones, con el objetivo de visibilizar estas problemáticas y promover la importancia de buscar ayuda.

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