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Tras el escándalo por Jorge Messi, Luzu TV ya no cubrirá el Mundial en Estados Unidos

El equipo que se encontraba transmitiendo desde el país sede volverá luego de que Argentina termine la fase de grupos

27 de junio 2026 · 10:37hs
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El equipo de Nadie dice nada de Luzu Tv volverá a la Argentina después de la fase de grupos

El equipo de "Nadie dice nada" de Luzu Tv volverá a la Argentina después de la fase de grupos

Luzu Tv dejará de transmitir desde el Mundial 2026 en Estados Unidos. El equipo del programa “Nadie Dice Nada”, encabezado por Nico Occhiato, referente del streaming, volverá a la Argentina después de que la selección nacional complete su participación en la fase de grupos del torneo.

La decisión generó sospechas, a raíz del reciente escándalo que protagonizó el canal luego de que Florencia Peña anunciara al aire la supuesta muerte de Jorge Messi. La dirección del canal decidió desvincular a todos los trabajadores del programa y le pidió la renuncia a la actriz, que podría iniciar acciones legales contra la empresa.

Sin embargo, desde LAM aseguraron que el regreso del equipo no tendría que ver con este contexto, sino que su cronograma de cobertura siempre contempló transmitir sólo la fase de grupos desde Estados Unidos.

¿Qué pasó en Luzu TV tras el conflicto por la salud de Jorge Messi?

Además de los despidos, el escándalo suscitó versiones que afirmaban que el canal había perdido una cuantiosa suma de sponsors y socios comerciales. "Para todos los que se ponían contentos que era el fin de Luzu, no se bajó ninguna marca y vamos a ir a los partidos. Todo lo que se dijo también fue mentira", desmintió Occhiato.

>> Leer más: Fernando Burlando aseguró que Flor Peña podría demandar a Luzu TV y Nico Occhiato

Por otra parte, el abogado mediático Fernando Burlando, consultado por Peña para iniciar posibles acciones legales contra Luzu, adelantó que la actriz podría demandar al streaming por incumplimiento total de su contrato con la liquidación correspondiente, además ingresos por acuerdos publicitarios y un resarcimiento por daños y perjuicios.

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