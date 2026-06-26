Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio

Algunas familias tuvieron que esperar mes para disponer de los restos de sus seres queridos por los problemas con los hornos

Un problema técnico en el Cementerio Municipal de Santa Fe generó una escena que parece remontarse a las peores épocas de la pandemia de Covid-19. Fuentes oficiales confirmaron que se acumularon más de 130 cuerpos porque no funcionaban los hornos de cremación y muchas familias sufrieron demoras inusitadas a la hora del último adiós.

El servicio estuvo totalmente interrumpido durante varios días y este jueves se confirmó que uno de los aparatos finalmente volvió a ponerse en marcha para normalizar la situación. Previamente, algunas personas llegaron a esperar hasta un mes para disponer de los restos e incluso tuvieron que viajar a Rafaela para hacerlo.

Según indicaron desde el municipio de la capital provincial, Litoral Gas rehabilitó el suministro para retomar progresivamente la actividad en la necrópolis. Previamente se llevaron a cabo trabajos técnicos y adecuaciones exigidas por la empresa para cumplir la normativa vigente en materia de seguridad.

La directora del establecimiento, Luz Balbastro , indicó que recientemente había 137 pedidos de cremación en espera . Luego aclaró que el número comenzó a bajar este último miércoles gracias a los traslados de los cuerpos hacia otros crematorios.

Dado el atraso y la preocupación por el riesgo sanitario, el cementerio empezó contactarse con las familiares para reprogramar los turnos y ofrecerles acompañamiento en el proceso. La resolución se dio luego de denuncias alarmantes que extraoficialmente daban cuenta de un pico de 200 cadáveres sin disposición debido al desperfecto.

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La titular de la necrópolis comentó que la Municipalidad había planeado la instalación de un horno nuevo y la reparación integral de un segundo equipo. Mientras se ponía en marcha esta inversión, Litoral Gas detectó una falla en la válvula de seguridad de toda la planta y se suspendieron temporalmente los servicios.

La primera respuesta consistió en tratar de reparar la conexión con sus componentes originales. Después, las autoridades locales compraron una pieza nueva especialmente fabricada redes de alta presión. Este cambio requirió nuevas obras para readecuar el edificio y esto generó una demora mayor para cumplir con los turnos solicitados.

Si bien uno de los hornos ya se encuentra nuevamente en funcionamiento, desde el municipio aclararon que las tareas continúan sobre los tres equipos restantes para cumplir con los nuevos requerimientos técnicos y recuperar la capacidad operativa total. El proyecto forma parte de un plan de mejoras de la infraestructura.

Una alternativa para la cremación en Rafaela

Dado que no había chances de disponer de los restos en la necrópolis local, la Municipalidad decidió implementar un plan de contingencia impulsado por el intendente Juan Pablo Poletti. A partir de esta decisión se organizaron traslados de féretros gratuitos hasta Rafaela, a unos 90 kilómetros de Santa Fe.

La directora del cementerio explicó que la propuesta apunta a evitar nuevos gastos y problemas adicionales frente al fallecimiento de un ser querido. Si bien ya se habilitó uno de los hornos, esta opción seguirá disponible hasta que los cuatro equipos estén en servicio.