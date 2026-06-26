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Inhabilitaron para ejercer cargos públicos a un concejal de Alvear que fue jefe comunal durante dos décadas

Se trata de Oscar Montagni, integrante del primer Concejo de la ciudad. La Justicia confirmó su condena por fraude y el cuerpo inició el proceso de reemplazo

26 de junio 2026 · 17:42hs
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Oscar Montagni

Oscar Montagni, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos.

El Concejo Deliberante de Alvear fue notificado de una sentencia de cámara que confirmó la condena al concejal Oscar Montagni, quien quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos en el marco de una causa por fraude a la administración pública.

El comunicado oficial, fechado el 25 de junio, precisa que la resolución corresponde al expediente judicial en el que también fue involucrada una ex funcionaria comunal, y que ratifica la pena de inhabilitación, lo que impacta de manera directa en la continuidad del edil dentro del cuerpo.

La situación adquiere una relevancia particular a nivel local, ya que se trata del primer Concejo Municipal desde que Alvear fue declarada ciudad. En ese contexto, la salida de uno de sus integrantes introduce un factor de inestabilidad en una etapa todavía inicial de organización institucional.

Montagni, además, es una figura de fuerte peso en la política local. Fue presidente comunal durante dos décadas, entre fines de la década de 1980 y 2009, período en el que ejerció un prolongado liderazgo territorial antes de regresar a la actividad pública como concejal en representación del justicialismo.

La causa que derivó en la condena se originó en su paso por la administración comunal. De acuerdo con lo determinado por la Justicia, durante su gestión se produjeron maniobras de fraude a la administración pública y malversación de fondos, vinculadas al manejo de recursos y a distintas operatorias financieras irregulares.

Jefe comunal que tomó deudas en dólares

Entre los hechos investigados se incluyeron convenios de reconocimiento de deuda suscriptos en dólares en los días previos al final de su mandato, así como la firma de pagarés en representación de la comuna. Esos acuerdos, cuestionados por su origen y legalidad, extendieron sus efectos en el tiempo y derivaron en conflictos judiciales que incluso años después impactaron en la administración local, con reclamos millonarios que pusieron en riesgo fondos públicos.

Tras la notificación formal de la sentencia, el Concejo indicó que ya se iniciaron los procedimientos administrativos e institucionales correspondientes para cubrir la vacante, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.

En ese marco, el propio cuerpo advirtió que, hasta tanto se concrete la asunción de quien deba reemplazar al edil, el funcionamiento del Concejo podría verse afectado. Según se señaló, el desarrollo de determinadas actividades legislativas dependerá de la actual conformación del órgano, lo que abre un período transitorio de reacomodamiento interno.

Orden de lista

De acuerdo con el régimen electoral vigente para los cuerpos deliberativos locales, la cobertura de la banca se realiza respetando el orden de la lista por la cual fue electo el concejal saliente. En ese sentido, deberá asumir el candidato que sigue en la nómina de la misma fuerza política, una vez cumplidos los pasos administrativos y la correspondiente validación institucional.

Ese procedimiento, habitual en este tipo de situaciones, busca garantizar la continuidad de la representación surgida de las urnas y evitar alteraciones en la correlación política del cuerpo. No obstante, hasta que se formalice el reemplazo, el Concejo podría atravesar un período de funcionamiento condicionado por la falta de uno de sus integrantes.

Interrogantes

En el plano político, la salida de Montagni también abre interrogantes sobre la reconfiguración interna del cuerpo en un momento clave de su conformación inicial como órgano legislativo de la ciudad, donde aún se están consolidando acuerdos y dinámicas de trabajo.

Finalmente, el Concejo fijó una posición institucional frente a los hechos. En el comunicado, reafirmó su compromiso con el respeto de las instituciones democráticas, el Estado de Derecho, la división de poderes y el cumplimiento de la legislación vigente y de las sentencias judiciales.

En esa línea, subrayaron que el proceso para cubrir la banca vacante se llevará adelante dentro del marco legal correspondiente, con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad legislativa en beneficio de la comunidad, en un escenario atravesado por una situación judicial con fuerte impacto político e institucional.

En paralelo, el episodio vuelve a poner en primer plano las tensiones que atravesaron históricamente la transición de Alvear de comuna a ciudad, un proceso que no solo implicó un cambio administrativo sino también la adaptación a nuevas reglas de funcionamiento institucional.

En ese contexto, la conformación del primer Concejo Deliberante quedó atravesada por trayectorias políticas previas y situaciones heredadas que todavía proyectan efectos sobre el presente.

La resolución judicial que deja fuera de juego a uno de sus integrantes, con antecedentes de peso en la conducción local, profundiza ese escenario de reconfiguración. A partir de ahora, el desafío para el cuerpo será consolidar su funcionamiento en un marco de mayor estabilidad.

>>Leer más: Condenaron a un expresidente comunal de Alvear por malversación de fondos

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