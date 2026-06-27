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Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

Ocupan espacios que antes pertenecían a grandes cadenas y refuerzan su apuesta por multiplicar sucursales a lo largo del centro rosarino

Azul Martínez Lo Re

Por Azul Martínez Lo Re

27 de junio 2026 · 06:30hs
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Las marcas de ropa low cost copan el centro de Rosario con la apertura de nuevas sucursales.

Las marcas de ropa low cost copan el centro de Rosario con la apertura de nuevas sucursales.
Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

No sólo los bazares dedicados a la venta de artículos para el hogar son el gran actor comercial del momento. Muy cerca aparece otro jugador que gana terreno a paso firme: las marcas de indumentaria low cost. Con un modelo basado en la importación de prendas, principalmente desde China, y una política de precios agresiva, estas firmas avanzan sobre la peatonal Córdoba y ocupan locales de grandes superficie que dejaron vacantes grandes cadenas, a la vez que definen nuevas aperturas, concentradas en su mayoría en el centro de la ciudad.

La estrategia se centra en ganar visibilidad, en locales con ubicaciones destacadas, siendo calle Córdoba la que mejores espacios ofrece, según consideraron empresarios del rubro en diálogo con La Capital. Muchas marcas pasan de locales pequeños a superficies más amplias, lo que les permite exhibir mayor volumen de stock y sostener una alta rotación de productos como parte clave de su esquema de negocio. Este movimiento no sólo apunta a mejorar márgenes de rentabilidad, sino también a consolidar presencia y generar fidelidad en el consumidor.

Así lo analizó Brian Zabala, dueño de la firma de indumentaria Othilia, nacida en el 2008 y con presencia doble sobre la peatonal. Consideró que se trata del corredor comercial con mayor capacidad para atraer público. "En la peatonal encontramos gente que no únicamente entra por una oportunidad de precio, sino que también conoce la marca y vuelve a elegirla. Eso nos permite trabajar mucho más la fidelización y construir una relación de largo plazo con el cliente", explicó Zabala.

Más metros cuadrados, más oportunidades

En el caso de Othilia, su dueño inauguró el viernes pasado una sucursal sobre la peatonal Córdoba al 1300, la segunda que abre sobre este corredor comercial y que se suma a la tienda ubicada en Córdoba al 1100. "La verdad es que nos interesaba llegar a esa cuadra. Es una zona que nos gusta mucho por los comercios que la rodean, como Juleriaque o Sport 78, marcas de peso. Vimos que había un local que se desocupaba y entendimos que era una buena oportunidad para seguir creciendo", explicó Zabala.

Con esta apertura, la firma suma seis sucursales en Rosario, cinco de ellas en el centro: dos sobre la peatonal Córdoba, dos en calle San Luis y una en Corrientes al 800. Según explicó el empresario, cada corredor presenta dinámicas de consumo diferentes y requiere una propuesta adaptada a su público, por lo que cada nueva sucursal surge de un estudio de mercado específico que evalúa distintas variables antes de avanzar.

Otro crecimiento viene dando la firma Pola Nola, que va por la inauguración de su sexto local. El lugar elegido es Córdoba 1235, donde antes estaba la cadena de electrodomésticos, Megatone. Las obras iniciaron a principios de junio y los dueños apuntan a cortar cintas la semana que viene, con un evento que reunirá DJs, juegos, regalos para los primeros visitantes y café de especialidad para agasajar al público.

"La moda vuela, con las redes sociales todo pasa más rápido y la idea nuestra es entrar y salir de las tendencias. Hoy necesitás locales grandes para absorber los costos fijos y porque la marca cada día ofrece más ropa y más variedad, dado que nos metimos mucho en traer indumentaria importada, aunque seguimos trabajando con una parte importante de producción nacional", explicaron desde la gerencia de Pola Nola.

>>Leer más: La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

El desembarco en el exlocal de Megatone también funcionará como la presentación en Rosario de un nuevo formato de tiendas. La apertura se enmarca en un proceso de rebranding integral que contempla un cambio de imagen, nuevo logo, una estética renovada y la migración hacia locales de mayor superficie. Si bien el concepto ya comenzó a implementarse hace un mes en la ciudad de Córdoba, donde tienen presencia, esta será la primera sucursal rosarina en exhibirlo. Entre las modificaciones más visibles, la marca dejará atrás la predominancia del negro y el amarillo para adoptar una identidad visual basada en tonos más claros y pasteles.

Con la apertura de Córdoba 1235, Pola Nola pasará a tener tres locales sobre la peatonal. El nuevo punto de venta reemplaza a la sucursal que funcionaba en Córdoba 1274, mientras que la firma mantendrá operativos sus locales de Córdoba 1292 y Córdoba 1044. Además, conserva dos sucursales sobre calle San Luis, al 1502 y 1567, y otra en Mendoza 3960, en barrio Echesortu. "Otras marcas también siguen la estrategia de mantener tiendas a pocos metros una de la otra. Nosotros por eso mudamos un local más chico a uno de mayor tamaño, porque nos sirve como marca y para fortalecer nuestra imagen", señalaron desde la empresa.

Nuevas marcas ganan terreno

El segmento de ropa low cost también registró en el último tiempo el ingreso de un nuevo jugador que hoy gana peso en el centro. Se trata de la firma Olivia, fundadada por Magalí Escalante a finales del 2017. Lo que arrancó como un primer local de 60 metros cuadrados en la zona sur de Rosario, logró aceptación de los clientes y el apoyo para seguir creciendo, en palabras de su dueña. La llegada a la peatonal se dio en el año 2025, con la apertura de una tienda en Córdoba al 1000, al lado del McDonald's. Este año, le siguió una segunda inauguración en calle Córdoba 1231 y unas semanas atrás concretaron su expansión al local de al lado, que ocupaba la firma Topper.

"Literalmente rompimos la pared y nos ampliamos al local que estaba pegado a nosotros. Una inversión que hacemos en un contexto complejo, pero pensamos que era momento indicado porque la otra tienda nos quedaba chica, teníamos diez probadores y no dábamos abasto. Aprovechamos esta ampliación para hacer también un rebrading de la marca, un cambio de estética, inspirándonos en marcas como Zara, Forever 21 y H&M, que brindan mucha variedad de productos y con buena calidad", aseguró Escalante.

La emprendedora destacó que va a continuar apostando a locales de gran tamaño, que sean visualmente atractivos para el público. En ese marco, anunció que están prontos a estrenar una sucursal sobre calle San Luis entre Corrientes y Entre Ríos, en el lugar que durante años ocupó Efectivo Sí, marca que anunció el cierre de esta y otras sucursales en mayo. Las obras están prontas a iniciarse y demandó una inversión económica "importante" en palabras de Escalante, aunque destacó que pudo negociar un buen precio de alquiler. "La verdad es que esta nueva apuesta me sirve porque es un local muy lindo y grande, aunque San Luis es un corredor que decayó mucho en comparación con la peatonal, que tiene más público y con otra capacidad adquisitiva", sostuvo la titular de Olivia.

El atractivo de la moda low cost

Si hay algo que une a las marcas de indumentaria low cost es la búsqueda de precios competitivos. En ese camino, los empresarios destacan que la importación de prendas desde China hoy se presenta como una herramienta para ofrecer más variedad de prendas, reducir costos fijos y sostener un modelo de negocio basado en la alta rotación de productos.

El fenómeno atraviesa tanto a firmas históricamente comercializadoras como a aquellas que nacieron vinculadas a la producción. En el caso de Pola Nola, la empresa comenzó a reemplazar parte de las compras que realizaba a proveedores de Buenos Aires por mercadería importada, que hoy representa cerca de la mitad de los artículos que vende en sus locales. "La gama de precios que ofrecemos apunta a brindar ropa de buena calidad a valores accesibles. Tenemos jeans desde $20.000 hasta $40.000, camperas importadas tipo canelón a $20.000, otras a $39.900 y sweaters que van de $15.000 a $30.000", detallaron desde la firma.

La transformación es aún más marcada en Othilia. La firma, que durante años basó buena parte de su negocio en la fabricación propia, reconvirtió su estructura productiva y hoy importa cerca del 80% de la mercadería que comercializa. Según explicó su titular, la fábrica, ubicada en Echesortu, se transformó en gran medida en un depósito central y la producción quedó concentrada en algunas líneas específicas, mientras que jeans básicos, camisas, sweaters, sastrería y otras prendas de mayor complejidad llegan principalmente desde China.

"No es sólo un tema de costos. También mejoramos mucho en la calidad de los productos", explicó Brian Zabala, quien precisó que la empresa ingresó seis contenedores de mercadería durante los últimos seis meses para abastecer las temporadas de verano e invierno.

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