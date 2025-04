Villa Gobernador Gálvez convocó a la región para celebrar su 137° aniversario

VGG 137 años 1.jpeg

El intendente agradeció a todos los que hicieron posible el evento y resaltó la importancia de seguir trabajando para mejorar la ciudad: “La alegría a la gente hay que dársela de la mejor manera. Vamos a seguir trabajando para que Villa Gobernador Gálvez se vea cada vez mejor y que siga teniendo este tipo de eventos porque la ciudad se lo merece”.

Debido a los pronósticos de lluvia, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez reprogramó los eventos anunciados para el 28 de febrero, 1 y 2 de marzo. Las nuevas fechas fueron los sábados 15, 22 y 29 de marzo. El 15, la celebración se realizó en avenida Libertador con música en vivo, ferias de artesanías y emprendedores y el show de “Los Lirios”. El 22, el evento tuvo lugar en la Iglesia Antigua con comparsas, espacios gastronómicos, feria de artesanías y emprendedores y música en vivo con “Freddy y los Solares”. Finalmente, el 29 de marzo, se llevó a cabo la fiesta de carnaval en avenida Juan Domingo Perón y San Martín con comparsas, paseo gastronómico, feria de artesanías y emprendedores, música en vivo y la actuación de “Kaniche”.

Unir a la comunidad

El festival no solo fue una celebración de la historia y la cultura de Villa Gobernador Gálvez, sino también una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios. Los vecinos se reunieron para disfrutar de una variedad de actividades y espectáculos que reflejaron la diversidad y el talento local.

VGG 137 años 2.jpeg.jpg

Las comparsas llenaron las calles de color y ritmo, mientras que los puestos de artesanías y emprendedores ofrecieron una amplia gama de productos únicos. Los espacios gastronómicos permitieron a los asistentes degustar una variedad de comidas y bebidas, creando un ambiente festivo y acogedor.

El intendente Ricci recorrió los puestos y conversó con los feriantes, quienes expresaron su gratitud por la oportunidad de participar en el evento. “Recorrí todos los puestos de los emprendedores, los feriantes, los puntos gastronómicos y realmente trabajaban todos como se merecen. A mí eso es lo que me hubiese dolido si esta fiesta no se hubiera podido hacer. Que la gente no pueda disfrutar de este hermoso espectáculo y que ellos no puedan trabajar”, comentó Ricci.

El evento también incluyó actividades recreativas y deportivas para todas las edades, promoviendo un estilo de vida saludable y activo. Los programas municipales ofrecieron información y servicios a los vecinos y destacaron el compromiso del municipio con el bienestar de la comunidad.

