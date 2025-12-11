La Capital | La Región | Vicentin

Vicentin: empresarios y autoridades se reunieron en Reconquista y redoblaron su compromiso sobre el futuro de la firma

El intendente Vallejos recibió a quienes asumirán la gestión de la cerealera, en un encuentro marcado por promesas de inversión, continuidad productiva y proyección de desarrollo regional

11 de diciembre 2025 · 09:34hs
Reconquista vivió este miércoles una jornada de "diálogo y esperanza" con la reunión que mantuvieron el intendente, Amadeo "Enri" Vallejos y los empresarios que asumirán la gestión de los activos de la histórica cerealera Vicentin, en el marco del proyecto de salvataje en vías de aprobación por la justicia santafesina.

El encuentro, desarrollado en la sede municipal, contó con la presencia de referentes del grupo inversor encabezado por el empresario rosarino Mariano Grassi, CEO de Grassi SA, quien está a punto de lograr la homologación judicial para quedarse con los activos de la firma defaulteada.

La propuesta de Grassi, avalada por la justicia a fines de 2025, apunta a un rescate integral que garantice la continuidad operativa y productiva de la empresa, evitando el desguace y la pérdida de valor.

Empresarios al rescate de Vicentin

Durante la reunión, los empresarios expusieron su programa de puesta en valor de los activos y remarcaron el compromiso de trabajar junto a la región para sostener la actividad industrial y agroalimentaria. Se destacó la sinergia del plan industrial con el desarrollo del Nuevo Norte, especialmente en rubros como la carne y el bioetanol de maíz, con subproductos de alto valor para feedlots como la burlanda.

El intendente Vallejos celebró la iniciativa y subrayó la importancia de que la empresa continúe siendo un motor de empleo y desarrollo en Reconquista y alrededores. “Lo que hace falta es inversión para volver a poner productivo un sistema que ya demostró ser eficiente y generador de valor”, coincidieron los participantes.

Reconquista, sede del encuentro

La reunión contó con la presencia de funcionarios locales, entre ellos la secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Reconquista, María Haydée Maggio, y el secretario general de la intendencia, Guillermo Romero Mansur. Asimismo, participaron el doctor Leandro Salvatierra y la abogada Viviana Cosentino, quienes acompañaron el proceso de diálogo institucional y respaldaron la propuesta de continuidad productiva.

Reconquista -vicentín2

El proyecto de rescate contempla la colaboración con actores estratégicos como la Unión Agrícola de Avellaneda (ACA), reforzando la idea de un esquema productivo sustentable y con proyección internacional.

Con este paso, Reconquista se posiciona como epicentro de una nueva etapa para Vicentin, donde la articulación público-privada y el compromiso empresarial abren un horizonte de confianza y desarrollo para toda la región.

