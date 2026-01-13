Di Gregorio volvió a reclamar por el abandono de las rutas nacionales 8 y 33

La senadora provincial Leticia Di Gregorio presentó una intimación a Vialidad para que realice de modo urgente el mantenimiento y el corte de pasto en las banquinas de esas trazas. “Es un riesgo para quienes las transitan"

La senadora provincial Leticia Di Gregorio presentó una intimación formal contra Vialidad Nacional para que se realice de manera urgente el mantenimiento y el corte de pastos en las banquinas de las rutas nacionales 8 y 33, al advertir el estado de abandono y el riesgo que representa para quienes transitan a diario por esos corredores.

“Esta situación no es nueva, es de larga data, pero no por eso nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando que haya nuevos accidentes producto del estado calamitoso de las rutas. Es un reclamo que debería ser de todos los vecinos sin distinción política”, aclaró.

“Empezamos el 2026 con los pastos creciendo sobre las rutas nacionales, tapando carteles y guardarraíles. Es una situación peligrosa y una vergüenza”, señaló la legisladora, quien confirmó que el reclamo fue canalizado a través de la Justicia Federal.

En ese marco, la representante del departamento General López recordó que durante todo 2025 impulsó distintas acciones judiciales para obligar al Estado nacional a intervenir en rutas claves para la región. “No nos quedamos en la queja: intimamos, notificamos y recurrimos a la Justicia para que Vialidad cumpla con lo que le corresponde”, expresó Di Gregorio, al repasar las medidas cautelares y los reclamos administrativos presentados para el bacheo, la iluminación y el mantenimiento general de las trazas.

Entre los avances registrados, la senadora provincial detalló que el 30 de septiembre se informó en el expediente judicial el inicio de bacheos superficiales en la ruta nacional 8, mientras que el 1 de octubre se prorrogó la medida cautelar vigente. Al día siguiente, se comunicó el comienzo de trabajos a cargo de la firma Rovial SA en el tramo de Firmat, con tareas que se extendieron hasta el kilómetro 666, y en paralelo se iniciaron bacheos de Corredores Viales en el kilómetro 369 de esa misma ruta.

Asimismo, Di Gregorio recordó que el 6 de octubre se intimó a Vialidad Nacional para que se ilumine la zona del ex peaje de Venado Tuerto, y que el 4 de noviembre se retomaron obras en el tramo Chovet–Murphy de la ruta nacional 33, desde el kilómetro 666 al 659, trabajos que finalizaron el 20 de noviembre. En ese mismo proceso, el 6 de noviembre se realizó un relevamiento de luminarias en el ex peaje de la ruta 33 y posteriormente se concretó la iluminación, aunque con intervención de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

La senadora provincial también indicó que, según lo informado el 10 de diciembre, los trabajos en la zona de Murphy finalizarían el día 19 y que luego de las fiestas se retomaría la obra en sentido hacia Venado Tuerto. Actualmente, confirmó, hay cuadrillas trabajando sobre la ruta nacional 33 entre Elortondo y Murphy, y en la ruta nacional 8 se aguarda la provisión de materiales para continuar con las tareas.

En paralelo, Di Gregorio explicó que antes de finalizar 2025 se solicitó una nueva prórroga de la medida cautelar vinculada al mantenimiento de las rutas nacionales, y remarcó que además del bacheo inmediato existe un recurso de amparo en curso que apunta a una repavimentación integral, una solución de fondo que requiere plazos más largos.

Di Gregorio fue clara sobre el sentido del reclamo actual por el corte de pastos: “Vamos a seguir reclamando y trabajando porque el Gobierno Nacional tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde: rutas nacionales seguras para todos, respondiendo por tareas básicas, mínimas y obligatorias”, cerró la senadora provincial.

Derribo del búnker número 100 en la provincia

La senadora Di Gregorio se refirió al derribo del búnker número 100 en la provincia de Santa Fe, concretado este lunes en Venado Tuerto, y puso en valor el trabajo sostenido de denuncias con nombre y apellido que se vienen realizando en distintos puntos del sur santafesino, con respuestas concretas por parte del Estado.

La legisladora destacó el rol de la Ley de Microtráfico, aprobada y sancionada oportunamente en el Senado provincial, como una herramienta clave para acelerar investigaciones y permitir una respuesta más rápida de la Justicia. “Desde que asumimos la gestión hemos repetido este tipo de denuncias en distintas localidades de la región”, agregó.

Di Gregorio subrayó además que estos hechos refuerzan la decisión de seguir denunciando, ya que “ver que la provincia y la Justicia responden bien da motivos para continuar por este camino”, y remarcó que el derrumbe del inmueble es una respuesta directa a las presentaciones realizadas ante los organismos correspondientes.

En relación al caso puntual de Venado Tuerto, explicó que la denuncia fue realizada de manera conjunta con el intendente Leonel Chiarella y que la actuación judicial fue inmediata, con una investigación que avanzó con rapidez y derivó en el derribo del búnker. La senadora señaló que este tipo de medidas no solo representan un golpe al narcotráfico, sino también un alivio concreto para los vecinos del barrio afectado.

En ese marco, destacó el valor de la información que aportan los vecinos, muchas veces de manera indirecta, cuando se acercan a transmitir su preocupación por la existencia de puntos de venta de droga, y sostuvo que “cuando ven que las denuncias tienen efecto, eso también incentiva a que más vecinos se animen a ser parte”.

Asimismo, agradeció la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, quien se hizo presente en Venado Tuerto, y sostuvo que su participación “marca el acompañamiento del Gobierno de la provincia y la decisión de seguir trabajando en el mismo sentido que venimos planteando, fortaleciendo las denuncias y avanzando con hechos concretos para terminar con el narcotráfico”.

Finalmente, Di Gregorio afirmó que “estos hechos están a la vista y son una respuesta clara a todas las denuncias que venimos haciendo, porque detrás de cada intervención hay vecinos que necesitan vivir más tranquilos y un Estado que tiene que estar presente”.