Vecinos de Villa Gobernador Gálvez celebraron la pavimentación de barrio Talleres

Con almuerzo a la canasta, acompañamiento municipal y participación de grupos musicales, se celebró el fin de la obra de pavimentación de calle Thompson

“Estamos festejando la colocación de los adoquines. Quedó muy lindo. Hermoso. Para nosotros esto es muy importante, sufríamos barro, tierra y ahora esto quedó impecable", celebraron los vecinos.

En el marco del Plan de Obras 2025, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez lleva adelante la pavimentación articulada con adoquines en diferentes barrios de la ciudad. En lo que va del año, ya se colocaron adoquines en las calles calle Santa Fe, Nuestra Señora de la Paz y Cambeyra, en barrio Pueblo Nuevo. Y ahora, comenzaron las tareas en barrio Talleres, con la finalización de calle Thompson.

En ese sentido, vecinos y vecinas que viven en calle Thompson y alrededores se reunieron para celebrar con almuerzo a la canasta y shows en vivo a cargo de bandas de cumbia, folklore y chamamé del barrio.

Con relación al tema, el intendente Alberto Ricci expresó: “Estamos inaugurando con toda la gente del barrio el adoquinado de la calle Thompson, una transformación que venimos haciendo en diferentes calles de la ciudad . Ya hicimos varias en Pueblo Nuevo y ahora estamos en barrio Talleres”.

“Esta calle tiene más de 240 metros de largo, entre Alvear y Mendoza, una calle que los vecinos venían pidiendo y hoy es una realidad . Hacer esta pequeña celebración que nació de los propios vecinos, donde tocan bandas del barrio, nos da mucha alegría”, agregó.

A la vez, Ricci destacó que “esto es una muestra de un Estado presente y activo, porque los adoquines los fabricamos en nuestra planta, preparamos el suelo y los colocamos junto a una cooperativa de trabajo. En los próximos años vamos a tener una ciudad mucho más linda de la que nos tocó recibir en 2015”.

Otros frentes

Por último, Ricci precisó: “Además, en estos momentos estamos colocando adoquines en pasaje Necochea, después vienen Miramar, Mar del Plata y Tandil. Son cuatro pasajes que están en la zona este de la ciudad, en el límite entre los barrios Vigil y Talleres. Están son obras que hacemos junto a los vecinos, ya que la muni se encarga de la fabricación y colocación de los adoquines, y los vecinos aporten económicamente a través de la contribución por mejoras”.

La mirada del vecindario

Por su lado, Amelia, vecina de calle Thompson manifestó: “Estamos festejando la colocación de los adoquines. Quedó muy lindo. Hermoso. Para nosotros esto es muy importante, sufríamos barro, tierra y ahora esto quedó impecable. Los trabajos terminaron hace 3 semanas aproximadamente y viene todo muy lindo. Se nos terminó la tierra. Ahora los vecinos tenemos que cuidarlo”.

La vecina reconoció que el valor de contar con pavimento los días de lluvia: “El fin de semana pasado llovieron 160 milímetros y acá no quedó agua. Estamos muy muy contentos, es un gran paso adelante. El trabajo se ve que está muy bien hecho porque llovió dos días entero y no quedó agua estancada”, finalizó.

