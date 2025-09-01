La Capital | La Región | Villa Gobernador Gálvez

Villa Gobernador Gálvez revitaliza su litoral y consolida un espacio comunitario

La Municipalidad recuperó 45.000 m² ribereños, reforzó dispositivos sociales y celebró la regata de Copa Santa Fe como primer fruto palpable del plan integral

Luis Emilio Blanco

Por Luis Emilio Blanco

1 de septiembre 2025 · 12:04hs
“Nos enorgullece recuperar la costa y volver a mirar al río”

“Nos enorgullece recuperar la costa y volver a mirar al río”, dijo el intendente, Alberto Ricci, al destacar el proyecto de recuperación de la costa central y los diversos dispositivos municipales en la zona.
Villa Gobernador Gálvez revitaliza su litoral y consolida un espacio comunitario

Villa Gobernador Gálvez revitaliza su litoral y consolida un espacio comunitario

Villa Gobernador Gálvez revitaliza su litoral y consolida un espacio comunitario

Villa Gobernador Gálvez revitaliza su litoral y consolida un espacio comunitario

Villa Gobernador Gálvez revitaliza su litoral y consolida un espacio comunitario

Villa Gobernador Gálvez revitaliza su litoral y consolida un espacio comunitario

Villa Gobernador Gálvez revitaliza su litoral y consolida un espacio comunitario

Villa Gobernador Gálvez revitaliza su litoral y consolida un espacio comunitario

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez impulsa un ambicioso programa de recuperación de su zona ribereña, que transforma la costa central en un espacio verde para el disfrute de vecinas y vecinos; implementa diversos dispositivos territoriales; y desarrolla programas destinados al sector pesquero.

En ese contexto, la ciudad fue sede por segunda vez en su historia de una regata de remo travesía a nivel regional, organizada en conjunto por la Municipalidad, el Club de Remo de VGG y la Asociación de Clubes de Remo de Santa Fe.

El evento formó parte de la Copa Santa Fe de Remo y se desarrolló el pasado sábado 23 de agosto. El recorrido abarcó 21 kilómetros y contó con 25 botes del tipo doble par con timonel, cada uno integrado por tres tripulantes que alternaron entre remar y timonear.

Al respecto, el intendente Alberto Ricci afirmó: “trabajamos en la recuperación de la costa y, junto a la Asociación de Clubes de Remo de Santa Fe, logramos consolidar nuestro club de remo en la ciudad y organizar por segundo año consecutivo esta regata, que en esta oportunidad se enmarcó en el campeonato provincial”.

Villa Gobernador Gálvez - costa 3

“Participaron 25 embarcaciones con tres remeros cada una. Fue una regata de 21 kilómetros, desde nuestra costa hasta el Banquito San Andrés, ida y vuelta”, detalló con evidente entusiasmo.

Ricci añadió que “todo se desarrolló en la costanera central de la ciudad, entre las bajadas Alem y Kennedy, que restauramos para que las familias puedan pasear, jugar y compartir en este espacio. Ahora avanzamos desde Alem hasta Comandante Espora y esperamos que el año próximo tengamos un espacio similar”.

La regata de Villa G. Gálvez se erige como un punto de encuentro que trasciende lo deportivo: en sus orillas confluyen generaciones y barrios, revitalizan el tejido social. Al compartir la emoción de la competencia, vecinos y visitantes refuerzan lazos de confianza y colaboración, mientras el Paraná recupera su rol de epicentro comunitario. Esta experiencia refuerza la identidad local, pues cada remo que surca el agua lleva la impronta de historias compartidas y sueños colectivos. Además de celebrar el deporte, la regata fomenta hábitos de vida saludable y despierta el interés de los más jóvenes por la práctica náutica. Al mismo tiempo dinamiza la economía local y visibiliza el patrimonio territorial.

El Club de Remo VGG

El Club de Remo VGG se fundó en 2023 y, con el acompañamiento del área de Relaciones Institucionales de la municipalidad, inició el proceso administrativo para normalizar su situación, firmando el acta fundacional que lo convierte en el primero de la ciudad dedicado a esta disciplina.

Es un proyecto deportivo y social que se desarrolla en el barrio La Ribera, en colaboración entre las autoridades de la institución, las familias de la zona y la Municipalidad. Durante esta travesía, los remeros del club compitieron por primera vez en una regata de la Copa Santa Fe.

Espacio de inclusión

“Desde el inicio de nuestra gestión trabajamos intensamente en La Ribera, con obras simbólicas como la pavimentación de las bajadas Centenario, Lavalle y San Diego, y la construcción del playón polideportivo. Además, pusimos en marcha la cámara frigorífica para pescadores, instalamos contenedores junto a la Fundación Cargill, fortalecimos el Centro de Día, lanzamos cursos y capacitaciones, e inauguramos el Club de Tareas y la Posta Sanitaria”, remarcó el intendente Ricci.

La Ribera es una de las áreas más pobladas de Villa Gobernador Gálvez, donde operan múltiples espacios y dispositivos municipales orientados a la convivencia, inclusión y participación ciudadana.

Villa Gobernador Gálvez - costa 7

Dado que gran parte de los vecinas y vecinos de la zona trabaja en la pesca, en La Ribera funciona el Puerto de Fiscalización, que emite y controla guías de transporte de pescado de manera eficiente, ofrece asistencia técnica y capacitaciones a pescadores y cooperativas, y promueve el agregado de valor en productos pesqueros para mejorar su comercialización local.

Allí se habilitó la cámara frigorífica, donde los pescadores pueden conservar sus capturas, filetearlas, elaborar productos (hamburguesas, empanadas, milanesas), y ocuparse de su etiquetado y presentación para la venta. Asimismo, se entregan kits con insumos, indumentaria y herramientas para que los pescadores realicen su trabajo de manera segura y eficiente.

En la oficina del Puerto de Fiscalización se dictan capacitaciones como auxiliar en construcción y reparación de embarcaciones de bajo porte, agregado de valor al pescado y reparación de redes de pesca, así como cursos del programa Nueva Oportunidad y de la oficina de Empleo local en bijouterie, estética de uñas, barbería y electricidad. Este último en el Centro Municipal La Ribera.

En las instalaciones del Centro Municipal de La Ribera (bajada Maipú) opera el Centro de Día, que asiste a 70 jóvenes y adolescentes diarios en talleres de radio y streaming, batucada, artes marciales, ajedrez, boxeo, arte, entre otros.

Villa Gobernador Gálvez - costa 2

También funciona el Club de Tareas, un espacio pedagógico con 20 niños y niñas de 6 a 12 años, donde realizan tareas y aprenden colaborativa y lúdicamente. “Aquí los chicos aprenden jugando. A partir de sus experiencias y saberes cotidianos, diseñamos propuestas que integran la lectoescritura”, explicó el jefe municipal.

“Fortalecimos el Centro Municipal, donde además de entregar la copa de leche diariamente se desarrollan dispositivos como el Centro de Día, el Club de Tareas y capacitaciones, y se puso en marcha la Posta Sanitaria en colaboración con agentes sanitarias y la organización Ni un Pibe Menos por la Droga”, indicó el intendente, y agregó que “también construimos una plaza con juegos, arcos de fútbol y otros espacios recreativos”.

Villa Gobernador Gálvez - costa 10

La Costa Central

En el marco del “Plan de recuperación de la Costa Central”, en el tramo entre las bajadas Alem y Lisandro de la Torre, entre Lisandro de la Torre y Kennedy, y desde Alem hasta Comandante Espora, se recuperaron y pusieron en valor 45.000 metros cuadrados y más de 500 metros de costa. Entre otras tareas, se mejoró y niveló el suelo, se cortó el césped y se desmalezó, se plantaron 50 árboles, y próximamente se colocará mobiliario como bancos, mesas y parrilleros.

Villa Gobernador Gálvez - costa 5

“También recuperamos la antigua bajada del Espinillo; ahora cualquiera que acceda por Cargill puede llegar hasta el río y disfrutar de la costa. Recuperamos el sector de Ibaiondo, con una plaza con vistas al río, y pronto colocaremos mesas, bancos y parrilleros a lo largo de toda el área costera”, continuó.

Por último, el intendente destacó la importancia de esta recuperación: “De niño venía aquí en bicicleta a pescar y pasar la tarde con amigos y familiares. Hoy hacemos un gran esfuerzo para devolver este espacio a las familias villagalvenses y que disfruten de nuevos lugares públicos”.

Noticias relacionadas
La jornada estará a cargo del equipo local de niñez y que también disertará Paulina Bais, psicóloga egresada de la UNR con arduo recorrido en el ámbito de las niñeces y adolescencias. 

Villa Gobernador Gálvez: Charla abierta y gratuita sobre "Desafíos y realidades de las niñeces y adolescencias"

El hospital Amselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez. El chico de 17 años apuñalado en calle Temporelli fue derivado a ese centro médico. 

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez

Los botes se concentrarán a las 8 de la mañana para largar a las 10.30 y recorren el circuito hacia el norte dando la vuelta al banquito San Andrés. Esto forma parte de la Copa Santa Fe de Remo.

Villa Gobernador Gálvez será nuevamente sede de una travesía a remo a nivel regional

La clínica de formación se desarrolló en dos turnos, mañana y tarde, con recursos teóricos y prácticos dictadas por expertos y enfocadas en técnicas de conducción.

Puerto San Martín fue sede de la Clínica de Conducción Segura de Motos

Ver comentarios

Las más leídas

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

El centro sigue siendo el corazón inmobiliario de Rosario: suben los precios

El centro sigue siendo el corazón inmobiliario de Rosario: suben los precios

Lo último

Villa Gobernador Gálvez revitaliza su litoral y consolida un espacio comunitario

Villa Gobernador Gálvez revitaliza su litoral y consolida un espacio comunitario

Puerto San Martín fue sede de la Clínica de Conducción Segura de Motos

Puerto San Martín fue sede de la Clínica de Conducción Segura de Motos

Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel

Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel

Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel

La chica de 14 años pidió ayuda en un negocio y contó que el acusado intentó llevarla por la fuerza a un alojamiento frente a la Terminal 
Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel
Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero
POLICIALES

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero

Con la victoria en Corrientes, Provincias Unidas pone otro ladrillo en su pared

Por Facundo Borrego
Política

Con la victoria en Corrientes, Provincias Unidas pone otro ladrillo en su pared

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?
La Ciudad

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre, que cae domingo
Información General

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre, que cae domingo

El proyecto para erigir torres de 120 metros entra en la recta final en el Concejo 

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El proyecto para erigir torres de 120 metros entra en la recta final en el Concejo 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

El centro sigue siendo el corazón inmobiliario de Rosario: suben los precios

El centro sigue siendo el corazón inmobiliario de Rosario: suben los precios

Cayeron 290 milímetros en María Teresa, la localidad más castigada por las lluvias en Santa Fe

Cayeron 290 milímetros en María Teresa, la localidad más castigada por las lluvias en Santa Fe

Ovación
La derrota de Inter Miami en la final de la Leagues Cup terminó en un escándalo
Ovación

La derrota de Inter Miami en la final de la Leagues Cup terminó en un escándalo

La derrota de Inter Miami en la final de la Leagues Cup terminó en un escándalo

La derrota de Inter Miami en la final de la Leagues Cup terminó en un escándalo

Newells, en un presente contínuo que todo el tiempo desemboca en la misma realidad

Newell's, en un presente contínuo que todo el tiempo desemboca en la misma realidad

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence

Policiales
Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel
Policiales

Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero

Robo con final insólito: huyeron en colectivo con el dinero de una heladería céntrica

Robo con final insólito: huyeron en colectivo con el dinero de una heladería céntrica

Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada

Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada

La Ciudad
El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?
La Ciudad

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?

Tras el temporal, mejora la situación en rutas mientras monitorean el Carcarañá y arroyos

Tras el temporal, mejora la situación en rutas mientras monitorean el Carcarañá y arroyos

Menopausia y algo más: Ingrid Beck y Mariana Carabajal llegan Encendidas a Rosario

Menopausia y algo más: Ingrid Beck y Mariana Carabajal llegan "Encendidas" a Rosario

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta en la ciudad

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta en la ciudad

La provincia de Santa Fe perdió 125 tambos en un año: crece la preocupación
Economía

La provincia de Santa Fe perdió 125 tambos en un año: crece la preocupación

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence
Ovación

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence

La sonrisa de Miguel: Boca ganó en Mar del Plata y sumó su tercer triunfo al hilo
Ovación

La sonrisa de Miguel: Boca ganó en Mar del Plata y sumó su tercer triunfo al hilo

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60 % de avance
La Ciudad

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60 % de avance

Una flotilla humanitaria zarpó hacia Gaza encabezada por Greta Thunberg
El Mundo

Una flotilla humanitaria zarpó hacia Gaza encabezada por Greta Thunberg

El festival donde los pelirrojos son apenas uno más en la multitud
Información General

El festival donde los pelirrojos son apenas uno más en la multitud

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste
Policiales

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides
Información General

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides

Más moderna y segura: el 95 por ciento de San Lorenzo ya cuenta con luces led
La Región

Más moderna y segura: el 95 por ciento de San Lorenzo ya cuenta con luces led

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Presuntas coimas: Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios
politica

Presuntas coimas: Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo

Por Pablo Mihal
Ovación

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo

Torneo del Interior: Duendes se metió en semifinales y Jockey Club no pudo
Ovación

Torneo del Interior: Duendes se metió en semifinales y Jockey Club no pudo

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno

Barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa
Policiales

Barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte
Policiales

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: Mi rollo
Zoom

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: "Mi rollo"

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua
Policiales

El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua