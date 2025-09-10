La Capital | Economía | Milei

Durante la gestión Milei cerraron casi 1.800 empresas en Santa Fe

El Mate elaboró un informe sobre el impacto del modelo económico en la provincia. Empleo y salarios en baja. El efecto del ajuste santafesino

10 de septiembre 2025 · 15:51hs
La construcción está paralizada por segundo año consecutivo y atraviesa “un escenario similar al de la pandemia”

La construcción está paralizada por segundo año consecutivo y atraviesa “un escenario similar al de la pandemia”, señaló el informe de Mate.

Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei cerraron casi 1.800 establecimientos productivos en la provincia de Santa Fe. Es uno de los efectos negativos más duros que el modelo económico nacional tuvo en la provincia, según un informe que acaba de publicar el Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate).

El trabajo que evalúa los impactos de la política económica en la región comparó, además, la evolución del empleo formal entre mayo de 2023 y mayo de 2025. Se perdieron casi 14.500 puestos en el período, encabezados por la industria, que resignó 6.000.

En esas condiciones, el salario de los santafesinos que trabajan en el sector privado perdió $ 1,4 millones durante la gestión de Milei. “Cayó muy fuerte en 2024 y luego se recuperó parcialmente sin retomar a su nivel inicial”, señalan los economistas del centro de estudios que conduce Sergio Arelovich.

Cuando se compara la actividad económica en los últimos dos años, juega a favor de 2025 el efecto de la sequía histórica de 2023. Por la recuperación del agro y la agroindustria, una vez que volvieron las lluvias, la economía mejoró. Pero si excluye el impacto de este vaivén climático en el sector, las caídas son significativas. El sector de la construcción es el más golpeado, con un nivel de actividad 14% inferior al de hace dos años.

Es que la construcción está paralizada por segundo año consecutivo y atraviesa “un escenario similar al de la pandemia”, señaló el informe de Mate, que agregó que los permisos de construcción otorgados están 40% por debajo del promedio relativamente estable de la última década.

Exceptuando el transporte de cargas, por el impacto de la cosecha 2025 en comparación con 2023, también se redujo el uso de todos los servicios públicos en la provincia. “Este es un indicador clave del freno general de la economía y de la caída de ingresos de su población”, apuntaron los economistas.

mate-salarios-santafe

El ajuste provincial

El estudio afirmó que el ajuste nacional tuvo su réplica a nivel provincial. De hecho, el gobierno santafesino recortó gastos “por encima de la caída de sus recursos”. Ese diferencial fue más pronunciado en los primeros cinco meses de 2024, respecto del mismo período de 2023. En esa comparación, las erogaciones bajaron 24% y los ingresos 13%. Este diferencial se achicó este año a reducciones de 10% y 7%, respectivamente.

>> Leer más: Módolo: "El deterioro económico superó a cualquier otra expectativa"

Gran parte del recorte fue sobre las remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras del Estado provincial. Según el informe de Mate, su peso, en comparación con los recursos de la provincia, tocaron un mínimo histórico al caer del 42% al 32% desde fines de 2023.

El menor gasto en remuneraciones impactó en una importante caída del salario estatal que, a pesar del cobro de “premios” en algunos casos, “sigue por debajo del nivel que tenía” al comenzar la actual gestión. En el medio, cada estatal, señaló Mate, perdió $ 6,2 millones.

También disminuyó con fuerza el gasto en jubilaciones respecto a los ingresos del Estado, alcanzando el mínimo valor en más de 15 años. “De cada 100 pesos de recursos, en 2023 destinaba 20 pesos al pago de jubilaciones, actualmente este valor cayó a 16 pesos”, señaló el informe, que destaca que “cada jubilada o jubilado provincial perdió $ 4,3 millones, en promedio, durante la actual gestión”.

Noticias relacionadas
El Mago sin Dientes fue a la Casa Rosada a reclamar por el lugar relegado en que quedó el PRO. 

Insólito: el Mago sin Dientes se plantó en la Casa Rosada y pidió hablar con Milei

El presidente Javier Milei buscó dar un mensaje de firmeza ante el mercado y el frente interno. 

Milei ratificó el rumbo tras el respaldo del FMI: "No nos moveremos ni un milímetro"

La Libertad Avanza. El presidente Javier Milei encabezó la primera foto oficial de la mesa política nacional junto a Karina Milei, Bullrich, Francos, Caputo, Menem y Adorni.

La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"

La Libertad Avanza. El presidente Javier Milei encabezó la primera foto oficial de la mesa política nacional junto a Karina Milei, Bullrich, Francos, Caputo, Menem y Adorni.

La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"

Ver comentarios

Las más leídas

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: La encontré de frente y disparó

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Lo último

Santa Fe será protagonista en la lucha contra la fiebre hemorrágica argentina

Santa Fe será protagonista en la lucha contra la fiebre hemorrágica argentina

En medio de la turbulencia política, Milei presentará el presupuesto en cadena nacional

En medio de la turbulencia política, Milei presentará el presupuesto en cadena nacional

Qué significa lore, la palabra que usan los jóvens y copó las redes sociales

Qué significa "lore", la palabra que usan los jóvens y copó las redes sociales

Reconversión: los salones de fiestas infantiles, cerca de organizar reuniones para mayores

En el Concejo impulsan una ordenanza alineada con la actual normativa que regula la nocturnidad para que los locales para chicos también hagan fiestas para mayores de 14 años.

Reconversión: los salones de fiestas infantiles, cerca de organizar reuniones para mayores
Inflación: los precios registraron una suba de 1,9% en agosto
Economía

Inflación: los precios registraron una suba de 1,9% en agosto

La tercera es la vencida: las pistolas Taser llegan a Rosario tras dos intentos fallidos
Policiales

La tercera es la vencida: las pistolas Taser llegan a Rosario tras dos intentos fallidos

En medio de la turbulencia política, Milei presentará el presupuesto en cadena nacional
Politica

En medio de la turbulencia política, Milei presentará el presupuesto en cadena nacional

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de uno de los imputados, en el centro de la investigación
Policiales

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de uno de los imputados, en el centro de la investigación

Pasaportes fallados: en el aeropuerto de Rosario se pueden revisar y reponer en el día
La Ciudad

Pasaportes fallados: en el aeropuerto de Rosario se pueden revisar y reponer en el día

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: La encontré de frente y disparó

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Ovación
La comisión fiscalizadora de Newells presentó un escrito a la dirigencia leprosa

Por Hernán Cabrera
Ovación

La comisión fiscalizadora de Newell's presentó un escrito a la dirigencia leprosa

La comisión fiscalizadora de Newells presentó un escrito a la dirigencia leprosa

La comisión fiscalizadora de Newell's presentó un escrito a la dirigencia leprosa

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Policiales
Femicidio de Sofía Delgado: el celular de uno de los imputados, en el centro de la investigación
Policiales

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de uno de los imputados, en el centro de la investigación

La tercera es la vencida: las pistolas Taser llegan a Rosario tras dos intentos fallidos

La tercera es la vencida: las pistolas Taser llegan a Rosario tras dos intentos fallidos

Detuvieron a cuatro personas por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario

Detuvieron a cuatro personas por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

La Ciudad
Reconversión: los salones de fiestas infantiles, cerca de organizar reuniones para mayores
LA CIUDAD

Reconversión: los salones de fiestas infantiles, cerca de organizar reuniones para mayores

Buscaminata: la rosarina por elección que inventó un juego para mirar la ciudad con otros ojos

Buscaminata: la rosarina por elección que inventó un juego para mirar la ciudad con otros ojos

Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno recapacite y no la vete

Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno "recapacite" y no la vete

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo
Policiales

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

Anmat prohibió un queso cremoso por ser un peligro para la salud
Informaicón General

Anmat prohibió un queso cremoso por ser un peligro para la salud

Tumba la Casa XL: la primavera se enciende en el Hipódromo de Rosario
novedades

Tumba la Casa XL: la primavera se enciende en el Hipódromo de Rosario

El tiempo en Rosario: un miércoles con más calorcito aunque con algunas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con más calorcito aunque con algunas nubes

Investigan el grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Investigan el grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños
La Ciudad

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Lionel Scaloni: Estamos acostumbrados a ganar, pero a veces no te toca
Ovación

Lionel Scaloni: "Estamos acostumbrados a ganar, pero a veces no te toca"

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto
Zoom

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto

SanCor, en crisis terminal: los trabajadores avanzan con el pedido de quiebra
La Región

SanCor, en crisis terminal: los trabajadores avanzan con el pedido de quiebra

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares
POLICIALES

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares

Módolo: El deterioro económico superó a cualquier otra expectativa

Por Alvaro Torriglia
Economía

Módolo: "El deterioro económico superó a cualquier otra expectativa"

Insólito: el Mago sin Dientes se plantó en la Casa Rosada y pidió hablar con Milei
Política

Insólito: el Mago sin Dientes se plantó en la Casa Rosada y pidió hablar con Milei

La Libertad Avanza: Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes
Política

La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"

La reacción de la city: bonos con rebote, acciones en baja y dólar en ascenso
Economía

La reacción de la city: bonos con rebote, acciones en baja y dólar en ascenso

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía
La Ciudad

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía

Nepal: matan a esposa de un político, atacan a ministros e incendian el Parlamento
El Mundo

Nepal: matan a esposa de un político, atacan a ministros e incendian el Parlamento

Un chico de 13 años tenía todo listo para un tiroteo masivo en Washington
Información General

Un chico de 13 años tenía "todo listo" para un tiroteo masivo en Washington

Rusia asegura que logró un suero contra el cáncer con una eficacia del 100 %
Información General

Rusia asegura que logró un suero contra el cáncer con una eficacia del 100 %

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad
Política

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad

Renaper habilitó un chatbot de WhatsApp para saber si un pasaporte está fallado
Información General

Renaper habilitó un chatbot de WhatsApp para saber si un pasaporte está fallado