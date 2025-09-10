La Capital | La Región | Villa Constitución

Villa Constitución refuerza la participación ciudadana para consolidar la seguridad y la prevención de delitos

El Consejo Local de Seguridad 2025 se reúne mensualmente en la Municipalidad para promover espacios de diálogo, planificación y evaluación de estrategias preventivas

10 de septiembre 2025 · 10:34hs
Estos encuentros periódicos no solo permiten revisar avances y definir nuevas prioridades, sino que consolidan una política democrática, participativa y preventiva que pone en el centro a la comunidad. 
Con una mirada integral sobre la seguridad urbana, el municipio de Villa Constitución avanza en el fortalecimiento del trabajo conjunto entre el Estado local, las fuerzas policiales, las instituciones intermedias y las comisiones vecinales. A través del Consejo Local de Seguridad 2025, que se reúne mensualmente en el Palacio Municipal, se consolidan espacios de diálogo, planificación y evaluación que permiten diseñar estrategias preventivas con fuerte anclaje territorial.

En la última reunión, realizada el jueves 4 de septiembre, se presentaron avances significativos en el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la prevención del delito. Entre ellas, se destacó el funcionamiento del Centro de Monitoreo Local, que opera con cámaras activas las 24 horas en puntos estratégicos de la ciudad. Este sistema, considerado modelo por su eficacia, permite optimizar el despliegue policial, reducir los tiempos de respuesta y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.

Además, se expusieron resultados del mapeo del delito y de las métricas de operatividad policial, dos instrumentos que permiten visualizar patrones de riesgo, ajustar recursos y tomar decisiones basadas en evidencia.

La participación de las comisiones vecinales fue nuevamente central: se entregaron herramientas prácticas para que los vecinos puedan actuar frente a situaciones sospechosas, reforzando la idea de que la seguridad es una responsabilidad compartida.

Estos encuentros periódicos no solo permiten revisar avances y definir nuevas prioridades, sino que consolidan una política democrática, participativa y preventiva que pone en el centro a la comunidad. En un contexto de creciente complejidad urbana, Villa Constitución apuesta por una gestión de la seguridad basada en el trabajo articulado, la innovación tecnológica y el protagonismo ciudadano.

