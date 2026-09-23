Una mujer fue internada en el Heca tras un siniestro en la ruta 34

Una mujer resultó herida este miércoles tras un siniestro en la ruta 34 y su intersección con calle Salvat. Según trascendió, debió ser trasladada de urgencia en el helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca)
Sucedió este miércoles por la tarde en la intersección con Salvat. La mujer debió ser trasladada en helicóptero sanitario
Una mujer resultó herida este miércoles tras un siniestro en la ruta 34 y su intersección con calle Salvat. Según trascendió, debió ser trasladada de urgencia en el helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca)
Según las primeras informaciones, el siniestro ocurrió entre una moto y un auto. La mujer, que debió ser trasladada al nosocomio, sufrió importantes traumatismos en miembros inferiores.
La motociclista, que permanecía consciente y estable luego del impacto contra el auto, fue atendida por el Sies. Finalmente, se decidió trasladarla en el helicóptero sanitario.
El helicóptero aterrizó en Pellegrini al 3200 y por ese motivo hubo interrupciones momentáneas en la circulación por la avenida.