Se viene la segunda edición de la feria industrial "Roldán Produce" El evento se desarrollará el 24 y 25 de septiembre en el SUM municipal, con la participación de más de 40 empresas roldanenses 23 de septiembre 2026 · 12:13hs

El SUM del Paseo de la Estación será el lugar donde más de 40 expositores mostrarán su producción y servicios que ofrecen. (Foto archivo)

La Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Planeamiento Estratégico, junto a la Unión de Empresarios Industriales de Roldán (Unempir), confirmó el cronograma completo de la segunda edición de la Feria Industrial “Roldán Produce”, que se realizará los días 24 y 25 de septiembre en el SUM del Paseo de la Estación.

Cronograma de la feria La actividad comenzará el jueves 24 en el salón ubicado sobre calle Pellegrini, desde A. Brown a Las Heras. Las actividades se desarrollarán de 13 a 19.30, con la participación de más de 40 empresas roldanenses, que mostrarán sus productos, servicios, procesos e innovaciones. Ese mismo día, de 19.30 a 23, se realizará un After Office en las instalaciones del SUM.

En tanto, el viernes 25, la feria continuará de 8 a 13. Luego de 13 a 14, tendrán lugar las palabras de las autoridades, y a partir de las 14 se llevará a cabo la entrega de premios a las escuelas secundarias que participaron del concurso “Innovar para Producir”, con lo que cerrará esta nueva edición de la feria industrial. La entrada es libre y gratuita para toda la comunidad.