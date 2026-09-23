Trescientas personas recibieron certificados al completar los cursos de oficios del departamento General López

El acto se desarrolló en Venado Tuerto encabezado por una de las impulsoras del programa de capacitaciones gratuitas, la senadora provincial Leticia Di Gregorio

La continuidad de estas propuestas permitirá que más personas del departamento General López accedan a formación gratuita en distintos oficios, con nuevas especialidades que se incorporarán de acuerdo con la demanda de inscriptos.

El Centro Cultural Municipal de Venado Tuerto fue el lugar elegido para la primera entrega de certificados de los cursos gratuitos de capacitación en oficios , una iniciativa que busca brindar conocimientos y herramientas para facilitar el acceso al trabajo y generar oportunidades de emprendimiento en el departamento General López.

La ceremonia, encabezada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio, se desarrolló en la sala 2, donde se entregaron los certificados correspondientes a las capacitaciones de Peluquería Femenina y Colorimetría, Plomería y Construcción en Seco.

Durante el encuentro, Di Gregorio destacó la participación que registran las propuestas de formación y explicó que este año fue necesario dividir la entrega de certificados debido a la cantidad de personas que se capacitaron. "Estoy emocionada porque cada año tenemos que pensar en un nuevo lugar, porque ya nos queda chico . Este año tuvimos que dividir la entrega de certificados en dos , porque es tanta la cantidad de gente que se capacita que la verdad estoy sumamente agradecida a todos ustedes", expresó la legisladora.

En ese sentido, ratificó la continuidad de las capacitaciones y remarcó la importancia de que los vecinos puedan acceder gratuitamente a conocimientos que les permitan ampliar sus posibilidades laborales. "Los seguiremos haciendo, porque para nosotros es importantísimo que se capaciten gratuitamente y que tengan salida laboral, que tengan un trabajo más, una manera más de poder solventar a su familia. Hoy, en momentos donde la fuente laboral está difícil, tener un oficio, una capacitación más, es muy importante", sostuvo.

Cursos y herramientas para comenzar a trabajar

En esta primera instancia recibieron sus certificados quienes completaron los cursos desarrollados en la sede Venado Tuerto y pudieron participar de la ceremonia. Las capacitaciones estuvieron a cargo de Vanina Britos, responsable de Peluquería Femenina y Colorimetría; Ulises Rivero, docente de Plomería; y Diego Cifuentes, encargado de Construcción en Seco.

Además de los diplomas, se prepararon kits de herramientas e insumos específicos para cada especialidad, con el objetivo de que los participantes cuenten con elementos para aplicar los conocimientos adquiridos. En el caso de peluquería, los kits incluyen productos de colorimetría, tinturas, pinceles y otros insumos. Para plomería se prepararon mochilas con herramientas básicas, mientras que los participantes de construcción en seco recibirán equipamiento relacionado con su oficio.

Trabajo conjunto con instituciones del departamento General López

Di Gregorio también reconoció el trabajo de su equipo, quienes articularon con las instituciones y clubes donde los participantes realizaron sus prácticas. Asimismo, agradeció a la Municipalidad de Venado Tuerto y al personal del Centro Cultural Municipal por facilitar las instalaciones y colaborar con la organización de las actividades. La legisladora hizo extensivo el reconocimiento a los intendentes y presidentes comunales que colaboran para que habitantes de distintas localidades del departamento puedan inscribirse y trasladarse a las prácticas.

La propuesta de capacitación se organiza en dos sedes, Venado Tuerto y Firmat, para facilitar el acceso de personas de diferentes localidades de la región.

Nuevas formaciones y otra entrega de certificados

La actividad forma parte de un programa de formación que continuará con nuevas especialidades. En los próximos días comenzará el curso de Reparación de Lavarropas, mientras que también están previstas las capacitaciones de Gomería y Construcción en Seco 2.

A fin de año se realizará una nueva entrega de certificados para quienes comenzaron sus cursos desde mitad de año en adelante. En Venado Tuerto se completará la entrega correspondiente a las capacitaciones restantes, mientras que en Firmat se realizará una única ceremonia para todos los egresados de esa sede.

La continuidad de estas propuestas permitirá que más personas del departamento General López accedan a formación gratuita en distintos oficios, con nuevas especialidades que se incorporarán de acuerdo con la demanda de inscriptos.

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